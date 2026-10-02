Día del patrimonio en Paysandú con diversas actividades

El intendente Olivera aseveró que lo patrimonial tiene que ver con salir a la búsqueda y al descubrimiento de “elementos que nos sorprenden”, aun cuando forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestros recorridos habituales.

Este jueves se anunciaron detalles de las actividades que se realizarán en Paysandú en el marco del Día del Patrimonio 2026 este fin de semana. La consigna es “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”. Instrumentadas en coordinación con la Comisión Departamental de Patrimonio, las actividades se desarrollarán en el Teatro Florencio Sánchez y en el Monumento a Perpetuidad.

Los anuncios se realizaron en la sala “José Acquistapace” de la Intendencia de Paysandú. El intendente Nicolás Olivera dio a conocer la nueva conformación de la Comisión de Patrimonio presidida por Eduardo Van Hoff, acompañado por Leonardo Bulanti (vicepresidente) y como vocales Silvia Colombo, Mauricio Guillermoni, Susana Goncálvez, Nicolás Fúccaro, Silvio Giordano y Ana Gómez.

En representación de Museos Departamentales la integran Andrés Oberti y Alejandro Mesa; Mónica Ferraris como representante técnica de la Intendencia, en tanto en representación de la Junta Departamental están Mario Culñev y Carmencita Martínez.

“En nombre de la Intendencia y de Paysandú estamos agradecidos no solamente por el trabajo, sino por el tremendo entusiasmo”, expresó Oliveera refiriéndose al rol de la Comisión, cuyos integrantes han logrado, con mucha autonomía, preservar y rescatar del olvido elementos de valor patrimonial, tanto tangibles como intangibles.

Consideró que muchas veces se asocia el concepto de patrimonio a “cosas viejas”, cuando en realidad “nada más lejos de eso”, porque se trata de “poner en valor cosas que hacen a nuestra memoria, a nuestra identidad, a lo que somos y explican por qué somos como somos”.

En el marco de una nueva edición del Día del Patrimonio, invitó a “los sanduceros y a quienes nos visiten a ser parte y encontrar lo que somos”, así como a “visitar lugares a los que usualmente no se puede entrar” para “bucear en un túnel del tiempo y conocer cosas que realmente valen la pena ser conocidas y recordadas”.

El intendente, que dialogó con alumnos del Liberty School que llevan adelante un proyecto de relevamiento patrimonial de la zona portuaria, aseguró que lo patrimonial también tiene que ver con salir a la búsqueda y al descubrimiento de “elementos que nos sorprenden”, aún cuando forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestros recorridos habituales. “Invitamos a los sanduceros, invitamos a la gente a sumarse a la propuesta”, manifestó.

Todo el fin de semana

Eduardo Van Hoff informó que, entre otras actividades, en Paysandú se podrá disfrutar de visitas al Teatro Florencio Sánchez (sábado y domingo, de 11 a 13 y de 16.00 a 18.00); una exposición en la Escuela 25 de San Félix relacionada a la lancera Melchora Cuenca; una actividad interactiva en el Museo Histórico; una muestra de recopilaciones del antropólogo Daniel Vidart en el centro de interpretación que lleva su nombre; y visitas a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde el sábado desde las 20.00 habrá un concierto de órgano.

El domingo, a las 19.00 en Casa de la Cultura, la profesora Susana Rodríguez Baresi brindará una conferencia relacionada a la multiculturalidad de nuestras raíces, en tanto habrá propuestas en las instalaciones de la Jefatura de Policía y en el Batallón “General Leandro Gómez” de Infantería Mecanizado Nº8.