Murga La Democracia vuelve a escena para celebrar 40 años de su primera actuación

La histórica agrupación sanducera, surgida en plena dictadura y censurada por sus letras, presentará el espectáculo La Demo 40+3 el 19 de setiembre en el espacio cultural Gobbi.

El 19 de setiembre, a las 20.30, en el Espacio Cultural Gobbi, murga La Democracia presentará el espectáculo La Demo 40+3, una propuesta que recorrerá diferentes momentos de la historia de la murga, recuperando melodías, letras, cuplés, retiradas y popurrís, además de incorporar nuevas canciones y propuestas. Será un reencuentro con parte de sus protagonistas y con nuevas generaciones de murguistas.

Las historias forman parte de la memoria colectiva de una ciudad y con el paso de los años corren el riesgo de quedar solamente en el recuerdo de quienes las vivieron. La historia de la murga La Democracia es una de ellas. Surgida en Paysandú en plena dictadura militar, cuando cantar determinadas cosas podía significar mucho más que una simple expresión artística, la agrupación regresará a los escenarios para celebrar más de cuatro décadas de aquella primera actuación.

La historia comenzó en noviembre de 1983, cuando en el Club Social Sanducero se desarrollaban los denominados Festivales de la Alegría, competencias estudiantiles que reunían a participantes de distintas edades. Dentro de las actividades se organizó un concurso de murgas, una propuesta novedosa para aquel momento y que, de alguna manera, anticipaba lo que años después sería el movimiento Murga Joven.

Un grupo de amigos del barrio El Puerto decidió formar una murga y presentar sus letras al Club Social. Sin embargo, el contenido no fue aceptado. Las canciones cuestionaban la dictadura y reclamaban libertades y justicia.

Frente a la censura, el grupo encontró una manera de continuar adelante. Decidieron llamarse La Democracia, utilizando precisamente ese nombre como una forma de expresar aquello que buena parte de la sociedad reclamaba: el regreso de la democracia y el reencuentro con las libertades. El 4 de diciembre de 1983, La Democracia actuó por primera vez en el Club Social Sanducero y obtuvo el segundo puesto del concurso.

El episodio no quedó allí. Al año siguiente, cuando la murga pretendió participar en el carnaval sanducero, volvió a encontrarse con la censura. Esta vez la prohibición llegó desde las propias autoridades policiales. La presión de la población y de distintos medios de comunicación, incluso del diario Clarín de Buenos Aires, contribuyó a que finalmente se levantara la prohibición, aunque con la condición de modificar las letras cuestionadas.

A partir de entonces, La Democracia se convirtió en una de las agrupaciones preferidas del público sanducero. Durante las décadas de 1980 y 1990 participó en numerosos carnavales y fue construyendo una identidad basada en la denuncia, el humor, la crítica social y la defensa de los derechos humanos y la justicia.

Aquellos eran años en los que el carnaval tenía una enorme presencia en Paysandú. Los grupos recorrían barrios, clubes, cooperativas y sindicatos, llegando a realizar varias actuaciones en una misma noche. Las finales convocaban a miles de personas y el Estadio Abierto de 33 Orientales y 25 de Mayo podía recibir espectáculos con entradas agotadas.

En ese contexto, La Democracia también construyó una historia particular. Fue la primera murga en cantar en el Teatro de Verano Ramón Collazo de Montevideo, contó incluso con la participación de un cura párroco en su coro y su batería acompañó a Los Olimareños en Concepción del Uruguay. Además, recorrió distintos departamentos del país llevando su propuesta.

Ahora, después de 17 años sin participar en el carnaval, la murga vuelve a encontrarse con su público. El principal director y responsable de letras y musicalidad, Luigi Lemes, luego de varios años radicado en Montevideo, regresó a Paysandú y comenzó a impulsar este reencuentro entre viejos integrantes y nuevas generaciones.

El resultado es La Demo 40+3, un espectáculo pensado no solamente como una celebración, sino también como una forma de recuperar parte de la memoria del carnaval sanducero. Los ensayos se vienen desarrollando en el Club Vialidad, donde los integrantes preparan una propuesta que pretende reunir la mística de aquella murga nacida en tiempos difíciles con nuevas voces y miradas.

Será una noche para volver a escuchar aquellas canciones, reencontrarse con viejos protagonistas y descubrir qué tiene para decir hoy una murga cuyo propio nombre nació como una expresión de esperanza.

Las entradas están a la venta en Kiosco Lore, en 18 de Julio 730.