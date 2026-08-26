Luigi Lemes reivindica el legado de Aníbal Sampayo: “Es una figura fundamental para la cultura del litoral”

A 100 años del nacimiento del artista, el docente y músico repasó recuerdos personales y analizó la dimensión artística del creador sanducero.

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Luigi Lemes conoció desde niño a don Aníbal gracias a la estrecha amistad que el compositor mantuvo con su familia.

Lemes evocó la sensación que lo acompañó durante su infancia: “siempre me llamaba la atención que hubiera que escucharlo en voz baja porque era considerado peligroso y, al mismo tiempo, fuera capaz de escribir y cantar cosas de una dulzura y una poesía extraordinarias. De niño no entendía esa contradicción, después uno comprende mejor lo que ocurría en aquellos años”.

“Podríamos decir que mi amistad con Aníbal surgió antes de que yo naciera”, expresó Lemes al recordar que Sampayo fue un gran amigo de su padre. Ambos integraron junto a otros artistas una histórica gira por Brasil en 1951, experiencia que quedó grabada en la memoria familiar y que consolidó un vínculo que se prolongó durante décadas.

“Cuando yo era niño lo recuerdo como alguien muy cercano. Después pasó a ser como un tío. Era una figura muy presente, aunque también estaba rodeada de cierto misterio por el contexto político de la época”, señaló en el dialogo con la diaria.

El hombre que convirtió el litoral en canción

En cuanto a las fuentes de inspiración de Sampayo, Lemes destacó la profunda sensibilidad social que caracterizó al artista. “Aníbal comenzó, como muchos músicos de su generación, influido por el folclore argentino, que tenía una enorme presencia en la región. Pero rápidamente empezó a buscar una voz propia observando la realidad que lo rodeaba”, explicó.

Según el músico sanducero, Sampayo encontró inspiración en la vida cotidiana de los trabajadores, en los oficios vinculados al río y al monte, y en las dificultades que enfrentaban los sectores más humildes.

“Le interesaban profundamente las historias de los hacheros, los pescadores, los trabajadores rurales. Prestaba atención a esas realidades y sentía la necesidad de contarlas. Era alguien que observaba mucho y que tenía una enorme empatía con la gente común”, sostuvo.

Recordó especialmente cómo esas experiencias quedaron reflejadas en canciones inspiradas en situaciones reales observadas por el compositor durante sus viajes por la región. “Había cosas que lo conmovían profundamente, como las condiciones de trabajo de muchos niños y jóvenes en zonas rurales. Todo eso terminaba transformándose en música y poesía”.

Pero la inspiración de Sampayo no provenía únicamente de las personas. También encontraba motivos en el paisaje y en los sonidos de la naturaleza.

“Era un observador extraordinario del entorno. Escuchaba el río, los pájaros, el viento, los sonidos del monte y los transformaba en canciones. Hay obras donde uno puede sentir claramente el movimiento del agua, el vaivén de los remos o el vuelo de las aves. Logró algo muy difícil: convertir el paisaje del litoral en una identidad musical propia”.

Un cronista de su tiempo

Consultado sobre si puede considerarse a Sampayo un cronista, Lemes respondió sin dudar: “sí, absolutamente. Fue un gran cronista”. A su entender, el artista no solamente relató historias mediante sus canciones, sino que documentó una época y una realidad social a través de la poesía.

“Quienes tuvieron la oportunidad de conversar con él recuerdan que era un narrador extraordinario. Podías estar horas escuchándolo hablar. Pero además desarrolló una capacidad única para registrar lo que ocurría a su alrededor y transformarlo en arte”. Lemes también considera que una de las grandes virtudes de Sampayo era la claridad con la que comunicaba ideas profundas.

“No le interesaba ser complicado. Era profundo, pero accesible. Son cosas distintas. Muchas veces una canción suya parece sencilla, pero detrás hay una reflexión filosófica, una mirada social o una observación muy aguda de la realidad”, agregó.

Como ejemplo, mencionó algunas composiciones donde el autor contrapone situaciones de abundancia y pobreza, o donde describe escenas cotidianas cargadas de significado simbólico. “Pintaba imágenes, mostraba lo que ocurría en un lugar mientras en otro alguien sufría o esperaba una oportunidad mejor. Era una manera muy poderosa de contar la realidad”.

“Somos hijos de Sampayo”

Uno de los conceptos que Lemes ha expresado en distintas oportunidades es que varias generaciones de músicos del litoral son, en cierto modo, “hijos de Sampayo”.

La afirmación tiene que ver con la influencia cultural y artística que ejerció el compositor sobre quienes crecieron durante las décadas posteriores.

“Cuando éramos jóvenes había muchas cosas prohibidas o censuradas. Precisamente por eso buscábamos escucharlas. Descubríamos a Los Olimareños, a Alfredo Zitarrosa, a Mercedes Sosa, a Yupanqui y, por supuesto, a Aníbal Sampayo”, recordó.

Al mismo tiempo, esa generación incorporó influencias provenientes del rock nacional e internacional.

“Escuchábamos de todo. Desde Queen y The Beatles hasta Sampayo y Yupanqui. Esa mezcla terminó formando nuestra identidad musical. En ese proceso, Aníbal fue una referencia fundamental para quienes crecimos en esta región”.

El valor de la investigación histórica

Lemes se refirió a la investigación realizada por el folclorólogo Schubert Flores que fuera presentada durante este mes.

“Es una investigación enorme, fruto de muchos años de trabajo. Juver tiene una sólida formación académica y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la obra de Aníbal. Estoy convencido de que este libro será muy importante para preservar y difundir su legado”.

Para Lemes, aunque existe reconocimiento hacia Sampayo, todavía queda mucho camino por recorrer.

“Creo que hay una deuda. Está en el sentimiento de mucha gente, eso es indudable, pero todavía falta una valoración acorde a la magnitud de su aporte”, afirmó.

Reconoció especialmente el trabajo realizado por el Grupo Cultural Aníbal Sampayo y por diversas instituciones que impulsan actividades vinculadas a su memoria, aunque señaló que muchas de esas iniciativas se concretan con gran esfuerzo y enfrentando numerosas dificultades.

“Su figura debería trascender cualquier discusión política o circunstancial. Estamos hablando de un creador fundamental para la cultura de Paysandú, del litoral y del país”.

Para reforzar esa idea, recordó que en la provincia argentina de Entre Ríos la obra de Sampayo goza de un enorme reconocimiento. “Los entrerrianos hablan de él con una admiración impresionante. Quizás nosotros mismos deberíamos tomar mayor conciencia del valor que tiene”.

Más allá de la dimensión artística, Luigi Lemes conserva un recuerdo entrañable de la persona detrás del músico.

Relató que cualquier encuentro con Sampayo terminaba convirtiéndose en una larga conversación repleta de historias, anécdotas y reflexiones.

“Siempre parecía que estaba apurado, pero después no te dejaba ir. Seguía conversando en la vereda, contándote cosas, recordando historias. Era una persona extraordinaria”.

Para Lemes, la combinación de talento, compromiso social, sentido del humor y capacidad narrativa es una de las razones por las cuales la figura de Sampayo continúa creciendo con el paso del tiempo.

“Fue un gran artista, pero también un gran ser humano. Y cuando esas dos cosas se juntan, el legado termina trascendiendo generaciones” concluyó.