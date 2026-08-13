Festival Que se Pudran en Paysandú fortalece la escena extrema e independiente con su segunda edición

Se realizará este viernes 14 y sábado 15 de agosto, en la sala Carlos Brussa, desde las 18.00, y serán dos jornadas dedicadas a la escena extrema e independiente, con bandas de Uruguay y Argentina.

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El metal extremo y el hardcore no necesitan demasiadas presentaciones: guitarras al límite y una comunidad que sabe encontrarse. En ese territorio vuelve a crecer Que se Pudran, festival que llega a su segunda edición con más bandas, más producción y las mismas ganas de hacer las cosas a su manera.

Gilenna de los Santos conversó con la diaria y definió la propuesta como una reivindicación del ruido, la independencia y la potencia de una escena que continúa construyéndose desde abajo.

La primera edición fue una prueba. La respuesta del público confirmó que había terreno fértil para continuar. “Después de la primera experiencia entendimos que tenía sentido darle continuidad”, cuenta Gilenna. La segunda edición representa así un paso adelante, con más producción y retos, sin perder el carácter independiente.

Ahí aparece una de las claves de Que se Pudran. La independencia no significa hacer las cosas a medias. Organizar desde la escena implica asumir producción, logística, difusión, infraestructura, artistas, sponsors y una lista de tareas que muchas veces el público no llega a conocer. Pero también significa poder decidir.

Desde Jarcor Records, responsable de presentar el festival, entienden que trabajar de manera independiente no debería estar reñido con la profesionalización. Se puede hacer desde abajo y a pulmón, pero hacerlo bien. La escena independiente no necesita pedir permiso para tomarse en serio.

La grilla de esta segunda edición reúne proyectos de Uruguay y Argentina, atravesando distintas vertientes del metal extremo y el hardcore. La intención es generar diversidad, personalidad y conexiones.

Porque una escena no se construye solamente con bandas. Necesita público, salas, productores, fotógrafos, medios, ferias, técnicos, gestores y personas dispuestas a poner tiempo y energía para que las cosas sucedan. También necesita que las bandas puedan encontrarse y reconocerse.

En tiempos donde buena parte del descubrimiento musical ocurre a través de una pantalla, ese encuentro físico adquiere todavía más importancia. Las plataformas conectan escenas y artistas, pero después hay que bajar del algoritmo y subir al escenario. Ahí aparecen los circuitos.

Por eso el intercambio entre Uruguay y Argentina tiene un peso especial. Cruzar el Río de la Plata significa compartir públicos, experiencias, formas de producir y contactos; abrir puertas que mañana pueden conducir a otras puertas. La idea es dejar de pensar la escena como pequeñas islas y comenzar a imaginarla como una red.

¿Y el nombre? “Que se Pudran” tiene una identidad frontal, incómoda y deliberadamente confrontativa. Para Gilenna no se trata solamente de una frase agresiva, sino de una postura: plantarse frente a aquello que no representa a la escena y reivindicar un espacio donde la expresión pueda ser libre y auténtica.

El festival quiere ser rebelde y propio. Que el público sienta que participa en algo que pertenece a la escena: una construcción colectiva hecha de sudor, ruido, cables, amplificadores y amigos.

La segunda edición no pretende solamente ser más grande que la primera. Busca demostrar que una escena puede crecer sin dejar de reconocerse en el espejo.

Las entradas están disponibles en www.jarcor-records.com

Gilenna imagina un futuro en el que el festival pueda convertirse en un punto de encuentro para el metal extremo y el hardcore, primero a nivel nacional y regional: una plataforma para bandas independientes, una fecha esperada y un lugar al que los músicos quieran llegar. Por ahora, toca hacer ruido. Y que se pudran.