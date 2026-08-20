Ricardo Cattani Barcia presentará su primera novela de ficción y reafirma su apuesta por la escritura independiente

El periodista y escritor se prepara para presentar el 4 de setiembre su primera novela de ficción.

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La obra marca un nuevo capítulo en una trayectoria literaria que ya suma nueve publicaciones autogestionadas, dos coproducciones y varias participaciones en proyectos editoriales nacionales e internacionales.

Cattani compartió con la diaria detalles sobre el proceso creativo de la obra. Explicó que la novela surgió de una manera inesperada. Hace aproximadamente un año y medio, durante una actividad por el Día del Libro organizada por la Asociación de jubilados y pensionistas, recibió como obsequio un pequeño cuaderno y un lápiz con una consigna sencilla: escribir su próximo libro.

“El cuaderno quedó varios días sobre el escritorio, pero sentí que era una descortesía no intentar escribir algo; 15 días después tenía la historia terminada”, relató.

Fiel a su método de trabajo, el escritor redactó inicialmente todo el texto a mano antes de trasladarlo al formato digital. El manuscrito alcanzó unas 170 páginas y posteriormente pasó por el proceso de corrección a cargo de Luigi Lemes, mientras que el diseño y las ilustraciones estuvieron a cargo de Héctor Rodríguez, colaborador habitual de sus publicaciones.

La novela representa una experiencia inédita para Cattani, quien hasta ahora había desarrollado principalmente trabajos vinculados a la investigación histórica, la genealogía y el rescate de historias familiares.

Precisamente, uno de sus proyectos más recientes le permitió trascender fronteras. El autor fue invitado por la editorial italiana Edizioni Radici, de Roma, a participar en una recopilación de relatos sobre la diáspora italiana. La convocatoria surgió luego de que los editores conocieran sus trabajos genealógicos a través de redes sociales. Su aporte fue una historia basada en la vida de su bisabuelo materno, oriundo de la región italiana de Basilicata.

La apuesta por la autopublicación

Otro de los temas abordados fue el modelo de autopublicación que Cattani ha adoptado desde sus primeras obras. El escritor recordó que llegó a esta modalidad casi por necesidad, luego de que un proyecto editorial quedara truncado cuando una editorial desistió de publicar su primer libro.

Esa experiencia lo llevó a asumir cada etapa del proceso: investigación, escritura, financiamiento, corrección, diseño, impresión, promoción y comercialización.

“Con una editorial uno entrega el manuscrito y pierde parte del control sobre el libro. En la autopublicación el esfuerzo es mayor, pero también lo son los resultados”, afirmó.

Según explicó, el desafío no termina cuando la obra sale de imprenta. La difusión previa, las campañas en redes sociales, la realización de materiales promocionales y el contacto directo con los lectores forman parte esencial del trabajo.

Presentación en setiembre

La presentación oficial de la novela se realizará el viernes 4 de setiembre a las 20 horas en el Espacio Cultural Arteatro de la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.

El evento contará con la participación del equipo cultural que dirige Eugenio Pozzolo y, según adelantó el autor, incluirá algunas sorpresas para los asistentes, además del tradicional brindis que suele acompañar cada uno de sus lanzamientos.

Con esta nueva obra, Ricardo Cattani Barcia amplía su producción literaria y se aventura por primera vez en el territorio de la ficción, manteniendo intacto el espíritu independiente que ha caracterizado toda su trayectoria editorial.