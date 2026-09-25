Festín culmina su segunda edición con la presentación de cuatro propuestas teatrales

Para Pablo Peralta, integrante de la organización, uno de los principales objetivos del evento fue generar vínculos entre artistas de distintos lugares y fortalecer el intercambio alrededor del teatro independiente.

La segunda edición de Festín entra en su tramo final. Durante setiembre el festival de teatro independiente reunió en Paysandú propuestas de distintos puntos de Uruguay y de Buenos Aires, lo que generó espacios de circulación, formación e intercambio entre artistas, trabajadores de la cultura y público.

Con las últimas actividades previstas para este fin de semana, la sala Carlos Brussa se prepara para recibir cuatro propuestas que marcarán el cierre de esta edición. La programación comienza este viernes 25 de setiembre a las 20.30 con Sabaneras, una obra de teatro protagonizada por dos mujeres, una fábrica y una historia planteada desde la comedia para todo público.

El sábado 26 a las 8.00 tendrá lugar el taller intensivo Federico García Lorca: la sangre y la poesía, a cargo del docente Carlos Rapolla. La actividad propone una instancia de formación vinculada a la obra y la poesía del autor español. Las inscripciones se realizan al 091827341 y tienen un valor de $ 600.

Ese mismo sábado a las 20.00 será el turno de Nunca santas, obra que presenta a tres mujeres de 60 años que comparten un viejo apartamento y atraviesan el cotidiano con la necesidad de seguir adelante. El cierre del festival será el domingo 27 de setiembre a las 19.00 con “Rifar el corazón”. La obra presenta el encuentro de dos hermanas que, después de un tiempo sin verse, se reúnen para despedirse. Sin embargo, ese adiós irá dejando al descubierto distintos secretos.

Un festival pensado para el encuentro

Desde su inauguración, Festín planteó una programación que buscó combinar espectáculos con instancias de formación y encuentro. Para Pablo Peralta, integrante de la organización, uno de los principales objetivos fue propiciar vínculos entre artistas de distintos lugares y fortalecer el intercambio alrededor del teatro independiente.

“Queremos que Paysandú no solamente reciba espectáculos, sino que también sea un lugar donde los artistas puedan encontrarse, conocerse y generar nuevos vínculos”, remarcó.

La segunda edición contó con la participación de elencos de Paysandú, otros departamentos del país y Buenos Aires, permitiendo poner en diálogo diferentes experiencias y formas de hacer teatro.

La propuesta también incorporó actividades destinadas a la formación y la reflexión sobre el sector, al entender el festival como un espacio que excede la presentación de obras.

“Festín no pretende ser solamente una sucesión de obras. Queremos que sea un lugar donde pasen cosas: que los artistas se conozcan, que puedan conversar, que compartan experiencias, que el público pueda acercarse y participar”, explicó Peralta.

Durante las primeras jornadas, la organización destacó la respuesta del público y la llegada de espectadores que se acercaron a conocer propuestas y grupos con los que no habían tenido contacto anteriormente.

“El festival necesita del público para crecer, y queremos que los sanduceros sientan que este festival también es suyo, que la sala Carlos Brussa es un espacio de encuentro para toda la comunidad”, expresó.

A pocas horas de las últimas funciones, la organización ya mira hacia las próximas ediciones. La experiencia de esta segunda edición permitirá evaluar lo realizado, incorporar aprendizajes y continuar trabajando en torno a la circulación y el intercambio del teatro independiente. Uno de los objetivos es que los lazos generados durante el festival puedan continuar después de setiembre y transformarse en nuevos proyectos, presentaciones e intercambios entre artistas.

“Esperamos que deje vínculos. Que un elenco de Paysandú conozca a uno de Buenos Aires y después puedan hacer algo juntos. Que un artista conozca a otro y surja un proyecto. Que alguien que nunca había venido a la sala descubra que existe un teatro independiente activo en nuestra ciudad”, afirmó Peralta.

Con el taller Federico García Lorca: la sangre y la poesía y las obras Sabaneras, Nunca santas y Rifar el corazón, el festival transita sus últimas jornadas en la sala Carlos Brussa, cerrando una segunda edición que volvió a reunir teatro, formación y espacios de encuentro en Paysandú.