En Plaza Artigas artistas nacionales homenajearon a Aníbal Sampayo

Para la sanducera Ana Prada, que interpretó sendos temas del artista, se trató de un “honor y una emoción” estar participando en el evento, que, “como verán, es enorme”.

En el escenario montado frente al monumento de José Artigas, el pasado sábado, en una tarde-noche agradable, cientos de sanduceros presenciaron el homenaje a Aníbal Sampayo, que fue trasmitido en vivo por Radio Nacional y con filmación de Canal 5.

“Sampayo 100” se denominó la convocatoria, que tuvo la actuación de Alfonsina, Ana Prada, Ayrton Dos Anjos, Checo Anselmi, Copla Alta, DJ RC, Enzo Fernández, Guzmán Mendaro, Isabel Lenoir, Jacinta Bervejillo, Jorge Nasser, Lucía Chappe, Luciano Supervielle, Martín Buscaglia, Matías Romero, Ruth Vaucher, Valentina Estoy y Yisela Sosa.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que su presencia en Paysandú tenía que ver con el hecho de que el “ministerio apoyó y estuvo en la organización. Además, porque creo en la figura de Aníbal Sampayo, que merece el reconocimiento de todo Uruguay”. Hacerlo en el interior “demuestra que cuando hablás de descentralización, no solo hablás, hacés. José Martí, poeta cubano, decía que hacer es la mejor forma de decir”. Para el ministro, a quien acompañaba la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, esto “le hace mucho bien al interior y a que la actividad, en general, se mueva”.

En diálogo con la diaria, el director de Cultura de la intendencia, Eugenio Pozzolo, manifestó que “hemos trabajado mucho con el Ministerio de Educación y Cultura; esto es una fiesta. Sampayo es una persona conocida en todo el litoral. Lo que está pasando ahora es lo que tenía que ser. El pueblo viene y agradece con su aplauso a los artistas”.

Pozzolo agregó que “anoche vi el ensayo y fue mágico, se creó un clima que me hubiera encantado que la gente lo presenciara. Todos cantaban el ‘chua ja ja ja’. Fue único, de verdad”.

El director cree que Sampayo ha tenido el reconocimiento que se merece. Considera que, “más allá de otras consideraciones, el artista es lo más importante. El primer tema que aprendí en la guitarra fue ‘Río de los pájaros’”.

El intendente Nicolás Olivera, que estuvo en buena parte del festival, en su apertura sostuvo que Sampayo “tuvo una mirada propia y distinta del mundo. Nos ayudó a construir nuestra identidad. El mensaje es para los jóvenes en este mundo de la inmediatez, la liquidez y realidades paralelas. Un hombre que con las cosas simples generó identidad”. Luego agregó que “Sampayo nos permitió a los sanduceros escucharnos a nosotros mismos”. Cien años de un “hombre que hizo de las cosas simples la autenticidad e identidad”, cerró.

Antes de su actuación, Ana Prada comentó a la diaria sus sensaciones. “Hay un montón de artistas impresionantes de distintos géneros, universo, convergiendo acá, interpretando la obra de Aníbal, que es la forma de mantenerlo vivo”.

Prada conoció personalmente a Sampayo y “a través de mi padre, de amigos de mi padre, gente grande, que relataban anécdotas. Fue un poeta extraordinario. Cada verso era una fotografía. Yo me crie mirando los atardeceres sangre y lila, como dice la canción que voy a cantar”.

“Tenés la denuncia social, la canción comprometida con la justicia, con la gente humilde, todo lo que representan las luchas sociales”. “Era un cronista, porque a través de una metáfora y una melodía sencilla hablaba de la vida del peón rural, de la gente que tenía que vivir a la orilla del río, charque de sapo. Todas esas realidades. Tuvo el arte de poder decir con una gran sensibilidad. Fue un cronista de su época, poniéndoles voz a los que no la han tenido”.

También recordó que “Patrón” lo cantó en Cosquín y nunca más fue contratado. Sampayo estuvo preso, prohibido y exiliado. En el cierre del homenaje, los artistas subieron y, con un público de pie y moviendo sus manos y batiendo palmas, el espectáculo concluyó con todos cantando el himno “Río de los pájaros”.

Para la sanducera Ana Prada, que interpretó sendos temas de Sampayo, se trató de un “honor y una emoción” estar participando en el evento, que, “como verán, es enorme”.