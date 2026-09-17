Paysandú recibirá nuevamente el Festival de Artes Escénicas, en octubre

Desde el 11 al 18 de octubre Paysandú será sede nuevamente del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae), con espectáculos gratuitos en el teatro Florencio Sánchez, en Casa de Cultura y en el Espacio Imagina. “Este evento significa mucho para la región porque no solamente nos vamos a deleitar con la Comedia Nacional, sino que van a venir artistas de todos lados, incluso desde Italia”, destacó la secretaria general de la Intendencia de Paysandú, Gabriela Gómez.

“Política pública”

En la conferencia de prensa fue presentado el 10° Fidae, que en Paysandú tendrá a partir del 11 una nutrida grilla de actividades con presencia de artistas nacionales e internacionales. “Este evento se viene a consolidar como una política pública que trasciende los gobiernos, ahí es donde está la esencia y la fortaleza de gestionar cultura desde el punto de vista de que el teatro sea accesible e inclusivo”, indicó Gómez.

“Esto es trabajo, es pensamiento, es comunidad, es poner en valor los talentos que tenemos cada uno de nosotros”, añadió.

La secretaria general señaló además que el departamento se prepara para recibir al turismo que llegará para ver lo mejor del teatro de Uruguay.

Por su parte, el director de Cultura, Eugenio Pozzolo, dijo sentir “un tremendo placer de recibir nuevamente al Instituto Nacional de Artes Escénicas en Paysandú. El teatro es una fiesta y esta es la gran fiesta que tiene el Uruguay”.

Gustavo Zidan, director de Fidae, resaltó la importancia teatral que tiene Paysandú en la región. “Para nosotros estar en Paysandú es sentirnos como en nuestra casa”, relató. Asimismo, destacó “el movimiento teatral sanducero, sin dudas que es uno de los lugares del país en donde se concentra una comunidad teatral muy importante, que además está respaldada por el nivel de producción, que es constante”.

Tres sedes

El Fidae está constituido por tres sedes, Montevideo, San José y Paysandú. Este año el énfasis está puesto en la producción nacional, teniendo el retorno de la Comedia Nacional a nuestro departamento. Asimismo, desde Italia llegará un clown de primer nivel.

También se presentará Edipo en Ezeiza, obra reconocida que obtuvo el Premio Florencio en la edición 2025. “La programación contempla casi 17 propuestas que se presentarán en el teatro Florencio Sánchez, en la Casa de la Cultura y en el Espacio Imagina”, detalló Zidan. Asimismo, habrá instancias de formación.

“Paysandú va a respirar teatro durante una semana, con espectáculos con entrada libre”, resaltó el también coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas.