Diputado Farinha aseveró que el Parlamento estudiará propuesta de extensión del seguro de paro para sector citrícola

En diálogo con la diaria, el diputado Fermín Farinha señaló que se está trabajando en la extensión del seguro de desempleo para más de 2.000 trabajadores afectados en el sector citrícola de Paysandú, que comprende distintas áreas del mercado. Los trabajadores solicitan un seguro especial luego de una zafra menor a la de otras temporadas.

Desde el gobierno se propone un seguro de tres meses, aunque el diputado entiende que la normativa correspondería a seis. El próximo lunes, la Cámara de Diputados y la de Senadores votarán para aprobar el seguro por tres meses, con el objetivo de comenzar de inmediato a gestionar su extensión a seis. Farinha subrayó la importancia de actuar con rapidez para que el Poder Ejecutivo inicie cuanto antes el proceso de liquidación y se eviten demoras en el cobro, como ocurrió en 2025.

Respecto de los trabajadores del frigorífico Casa Blanca, el diputado agregó: “Hoy hay una encrucijada de caminos: o se anuncia un inversor o hay que avanzar en la liquidación”. Desde el gobierno, indicó, no es posible extender el seguro de desempleo sin tener certeza sobre si efectivamente habrá un inversor. La extensión resulta urgente, dado que el vencimiento opera a fin de mes.

Farinha señaló que espera reunirse con la empresa este jueves o viernes. Si bien reconoció que existe la posibilidad de un inversor, admitió no estar al tanto de las últimas novedades, aunque aclaró que se ha “puesto a las órdenes”.

Políticas de frontera: avances insuficientes

El legislador también se refirió a los cambios en la política de frontera. En ese marco, se convocó a una Comisión Especial de Frontera entre Uruguay y Argentina, con la participación del equipo económico, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Manuel Arenas.

Para Farinha, los resultados con los comerciantes han sido limitados, ya que las medidas solo se han aplicado en Río Branco. En Paysandú y el resto del litoral no rige la reducción del IVA a la canasta básica –tal como ocurre en Brasil–, lo que implicaría una resignación fiscal de tres millones de dólares este año con potencial impacto positivo en la región.

El diputado valoró la generación de 112 nuevos puestos de trabajo, aunque señaló que estas modificaciones deberían haberse implementado desde el año pasado. Además, reclamó mayor difusión para que los comerciantes conozcan los beneficios disponibles y puedan evaluar si el acceso a ellos es realmente sencillo. Como otro punto positivo, mencionó que el gobierno estudia ampliar la franja de aplicación de la reducción del Imesi en combustibles, llevándola de los actuales 60 km hasta 80 km en zonas de frontera.

HIF Global: una ventana que no debe cerrarse

Por último, también se refirió brevemente al proceso para que la empresa HIF Global se instale en Uruguay. Lamentó los retrasos en la toma de decisiones y señaló que, a través de la prensa, escuchó declaraciones de autoridades que indicaban que aún restan instancias por cumplir. “Pensamos y tenemos la esperanza de que se concrete, pero los tiempos de la gente, los inversores y el gobierno muchas veces no son los mismos. Esperemos que esa ventana de oportunidad no se pierda”, expresó.

El diputado se refirió a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que registraron una reducción de la pobreza al 14,8% en el primer semestre de 2026, una baja de 2,9 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, lo que equivale a unas 95.000 personas que salieron de esa situación en el último año.

Sin embargo, Farinha llamó a la cautela: “Hay que estudiar más estos números para ver si los resultados son netamente económicos o si a esa gente realmente se le ha transformado la vida”. Remarcó que la generación de vivienda es un aporte esencial para que las familias den un paso real hacia la salida de la pobreza y no queden como un simple dato estadístico. Criticó además que factores clave como la educación y el acceso a servicios básicos –mencionó como ejemplo las ineficiencias en la asistencia alimenticia de algunas escuelas– no están siendo debidamente atendidos por el gobierno.

Aun así, reconoció que existe voluntad en todo el espectro político de impactar realmente en esos indicadores. En cuanto a la situación laboral de Paysandú, que definió como “el principal problema que los sanduceros atraviesan hoy”, Farinha señaló que es necesario promover oportunidades para el departamento en áreas como la educación universitaria y la construcción de vivienda promovida en altura.