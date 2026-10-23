Presidenta de Fuecys, Myriam Borba: “El empleo debe ser de calidad y respetar los derechos de los trabajadores”

La presidenta nacional de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Myriam Borba, habló con los medios en la sede de AEBU Paysandú sobre la situación laboral del departamento, que incluye la situación del comercio de frontera y la propuesta de reducir la jornada en el sector. También manifestó interés en participar en el seguimiento mensual del empleo y de otros indicadores que se prevé llevar adelante en el departamento por medio del Centro de Estudios Paysandú.

Borba visitó Paysandú en el marco de una resolución del congreso de la organización. En diálogo con los medios, señaló que la instancia busca analizar la realidad del departamento, en particular la situación del empleo y sus principales problemáticas.

Indicó que la tasa de desempleo en Paysandú habría bajado del 10% al 8,5% desde comienzos de año, aunque consideró necesario analizar qué características tiene esa mejora; también expresó preocupación por la informalidad, que ubicó en el 24,2%. “Generar empleo debe ser generar empleo de calidad, con los derechos consagrados y dentro de la seguridad social”, sostuvo.

Para abordar esos desafíos, planteó que es necesario el diálogo entre distintos actores, entre ellos el gobierno, la cámara empresarial y los sindicatos. En el caso de los departamentos fronterizos, señaló que la preocupación por el comercio de frontera sigue vigente y que se deben evaluar políticas que respondan a las particularidades de cada zona.

Consultada por los beneficios anunciados por el gobierno para comercios fronterizos, Borba consideró que la devolución de impuestos es una de las herramientas posibles, pero que también corresponde analizar qué otras medidas podrían aplicarse. Añadió que la formación y la capacitación, tanto de empresarios como de trabajadores, son importantes para conocer los derechos y las políticas disponibles.

La dirigente también manifestó interés en el estudio que prevé realizar mensualmente un Centro de Estudios sobre la situación laboral de Paysandú. Dijo que la Fuecys quiere acceder a la información y aportar al trabajo.

Sobre la negociación colectiva, reafirmó el respaldo de la federación a los Consejos de Salarios, las conquistas alcanzadas y el cumplimiento de la ley. Además, señaló que la organización busca instalar en la agenda la reducción de la jornada laboral en el comercio y los servicios.

Borba explicó que no existe una única propuesta aplicable a todos los sectores, ya que la Fuecys participa en 56 mesas de negociación y las realidades son distintas. Por eso, sostuvo que es necesario analizar la productividad y las características de cada actividad para determinar cómo podría implementarse la reducción.

Finalmente, afirmó que las empresas deben considerar las particularidades de cada departamento y contribuir a crear empleo de calidad. “Las empresas que generan empleo deben pensar en generar empleo de calidad y no socavar los derechos de los trabajadores”, concluyó.