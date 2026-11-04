En Paysandú hay más de 6.000 mipymes y representan prácticamente la totalidad de las empresas del departamento

La Agencia Nacional de Desarrollo busca que el departamento pase de una matriz industrial a un modelo basado en conocimiento, innovación y diversificación productiva.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, repasó las prioridades del organismo y destacó el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo. También señaló que Paysandú tiene condiciones para consolidarse como un polo tecnológico, educativo y productivo de alcance regional.

¿Cuáles son los principales objetivos de ANDE en esta etapa?

La Agencia Nacional de Desarrollo fue creada por ley en 2009, aunque comenzó a ejecutar sus políticas en 2015. Su objetivo es contribuir a mejorar la competitividad empresarial, con especial atención en las micro, pequeñas y medianas empresas y en los emprendimientos. En esta etapa buscamos recuperar una mirada de desarrollo nacional y promover la diversificación productiva sin dejar a nadie atrás.

¿Cómo se traduce esa definición en políticas concretas?

Tenemos dos grandes desafíos: diversificar la producción y, al mismo tiempo, asegurarnos de que ningún sector o empresa quede fuera de ese proceso. Para eso combinamos instrumentos universales, como los centros Pyme, con programas específicos destinados a sectores y cadenas de valor con mayor potencial.

¿Qué función cumplen los centros Pyme?

Son la principal herramienta de llegada territorial de la agencia. Contamos con presencia en todos los departamentos, mediante una red de centros que brinda asistencia técnica, capacitación, orientación financiera y acompañamiento empresarial. En Paysandú funciona junto con el Centro Comercial e Industrial, y ofrece servicios de formalización, asesoramiento tributario, revisión de modelos de negocio y apoyo en comercialización. Y son totalmente gratuitos, sin importar el tamaño ni el sector de la empresa.

¿Qué importancia tienen las mipymes para Paysandú?

Son fundamentales. En el departamento hay más de 6.000 mipymes y representan prácticamente la totalidad de las empresas. Además, generan cerca de ocho de cada diez puestos de trabajo privados. Estamos hablando de alrededor de 20.000 empleos sobre un total departamental superior a 25.000. En Uruguay ese dato llega a dos de cada tres puestos, así que Paysandú está por encima de la media nacional.

¿Qué sectores considera prioritarios para el desarrollo de Paysandú?

Paysandú tiene oportunidades en varios sectores. Uno de ellos son los servicios intensivos en conocimiento y las industrias creativas, que incluyen la comunicación, la publicidad, el audiovisual, los videojuegos y la música de exportación. Ya existen personas y empresas que trabajan desde el departamento para grandes marcas y producciones internacionales. El desafío es escalar esas experiencias e internacionalizarlas. También aparecen el turismo, la logística y el sector metalmecánico, que tiene una larga tradición en el departamento y brinda servicios a la agroindustria, la actividad forestal y otras cadenas productivas.

¿Cómo puede aprovecharse el proceso de transformación de la ciudad?

Paysandú tiene una historia industrial muy fuerte, pero también cuenta con una oportunidad real para convertirse en una ciudad del conocimiento. La presencia de la Udelar, la UTEC y la oferta terciaria de UTU generó una base educativa importante, con unos 2.000 estudiantes. Y eso no es solo formación: genera actividad económica en la logística, los servicios, la salud, la gastronomía y el entretenimiento. Estudios realizados por la ANDE estiman que ese movimiento representa cerca de 60 millones de dólares para el departamento, lo que supera incluso lo que generaba aquel Paysandú industrial.

¿Qué hace falta para atraer nuevas inversiones?

Las empresas no buscan únicamente terrenos. Necesitan encontrar personas capacitadas, proveedores locales, infraestructura y servicios adecuados. Un territorio preparado debe ser capaz de atraer inversiones, pero también de retenerlas. La literatura habla de territorios pegajosos, que son capaces de retener las inversiones una vez que pasan cerca. Para eso hay que trabajar en formación y también preparar a las mipymes para que puedan convertirse en proveedoras de grandes proyectos. La ANDE tiene un programa de desarrollo de proveedores orientado exactamente a eso.

¿Qué herramientas ofrece la agencia para la transformación tecnológica?

Presentamos un portafolio de diez millones de dólares destinado a la adecuación tecnológica de empresas. Incluye apoyo para incorporar maquinaria y nuevas tecnologías, financiamiento de proyectos conjuntos entre empresas y programas de digitalización con apoyos no reembolsables. Las empresas pueden acceder a software de gestión, sistemas ERP y herramientas CRM sin tener que pagar por ello. Además, cerramos un acuerdo con Amazon para implementar un programa piloto de adopción de inteligencia artificial en mipymes, que próximamente llegaremos también al litoral y a Paysandú.

¿Cuál es la perspectiva para Paysandú?

El departamento tiene capacidades, empresas y sectores que ya están funcionando. El objetivo es conectarlos, fortalecerlos y generar nuevas oportunidades. Paysandú puede avanzar desde su identidad industrial hacia un modelo que combine industria, conocimiento, educación, tecnología, turismo y servicios especializados. La ANDE está para acompañar ese proceso junto al gobierno departamental, las cámaras empresariales y las instituciones educativas.