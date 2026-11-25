Los tres oradores compartieron sus experiencias como emprendedores y contaron detalles de sus procesos y del camino que los llevó a ser quienes son actualmente.

La jornada organizada por la Agencia de Desarrollo Paysandú reunió en el Espacio Cultural Gobbi a emprendedores e instituciones para conversar sobre cómo conocer mejor a los clientes, comunicar un negocio y encontrar apoyo para hacerlo crecer. El encuentro contó con el apoyo del Proyecto Paysandú Sostenible de la Intendencia de Paysandú.

El pasado viernes 20 de noviembre, unas 200 personas participaron en una nueva edición de Despertar Emprendedor. En la tarde, las charlas y los paneles pusieron sobre la mesa preguntas que aparecen en distintas etapas de un emprendimiento: qué problema queremos resolver, cómo contamos lo que hacemos y a quién podemos acudir cuando necesitamos apoyo.

“¿Cuál es el dolor que estoy resolviendo?”, planteó Majo Hernández. Su charla invitó a pensar en quién está del otro lado, qué le hace sentir un producto y por qué definir a quién queremos llegar ayuda a enfocar el negocio. “Está muy bien no atender a todo el mundo”, resumió.

Nacho Fernández llevó la conversación a las redes sociales con una frase que bajó la presión de tener que producir siempre el contenido perfecto: “Subí lo que pinte”. Su invitación fue a animarse a mostrar lo que pasa en el emprendimiento, documentarlo y empezar con lo que se tiene a mano.

Rodrigo Álvarez habló de la venta como una conversación para entender y resolver un problema. También destacó el valor de sostener el trabajo en el tiempo y de buscar oportunidades para colaborar con otros emprendedores. “La constancia le gana a todo lo demás”, señaló.

Los tres oradores compartieron sus experiencias como emprendedores y contaron detalles de sus procesos y del camino que los llevó a ser quienes son actualmente.

Cinco instituciones presentaron sus herramientas de apoyo

Antes de la charla de Rodrigo Álvarez, el panel institucional reunió a Gladys Barranco, técnica sociolaboral del Ministerio de Desarrollo Social; Virginia Ferrari, de UTEC; Patricia Viglieri, del Centro Pyme de Paysandú; Ernesto Etchemendi, de la Universidad Católica del Uruguay, e Inés García, de la Agencia de Desarrollo Paysandú.

Cada participante explicó cómo trabaja su institución y qué herramientas ofrece a quienes están desarrollando una idea o ya tienen un emprendimiento en marcha. El intercambio permitió al público conocer distintos puntos de contacto para buscar orientación y acompañamiento.

El cierre estuvo a cargo de Liliana Barboza y Guillermina Mañana, impulsoras de la heladería Picaro’s. Contaron cómo la idea de ofrecer helados en un cumpleaños las llevó a preguntarse si podían hacer de eso un negocio. Con el tiempo, aprendieron a elaborar sus propios helados y, durante la pandemia, usaron Whatsapp para tomar pedidos y coordinar entregas.

También compartieron cómo siguen ampliando su propuesta, con una línea de helados que desarrollaron pensando en personas con diabetes y con la sustentabilidad como parte de sus decisiones.