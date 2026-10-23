El Centro de Estudios Paysandú presentará un boletín económico mensual

El trabajo combinará indicadores nacionales –como la inflación, el precio del petróleo y la tasa de política monetaria– con datos departamentales.

El Centro de Estudios Paysandú es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en mayo de 2003, que promueve el diálogo, la investigación y el desarrollo territorial de Paysandú y la región. La institución publicará un boletín mensual para analizar la realidad económica del departamento y aportar información accesible a quienes toman decisiones y a otros actores de la comunidad.

La iniciativa fue presentada por los economistas Adolfo Fernández y Pablo Borche, responsables de elaborar el informe. También participó en la entrevista el abogado Rodrigo de León, director ejecutivo de la asociación. La publicación se distribuirá en formato PDF y estará dirigida, entre otros, a legisladores, autoridades departamentales, representantes nacionales, comerciantes y medios de comunicación.

El boletín combinará indicadores nacionales –como la inflación, el precio del petróleo y la tasa de política monetaria– con datos departamentales. La propuesta, explicaron Fernández y Borche, no será solo reunir cifras: también buscará interpretarlas y relacionarlas con los principales asuntos económicos de Paysandú.

Empleo y exportaciones

El seguimiento incluirá indicadores de desempleo e informalidad laboral. Los economistas advirtieron que las cifras departamentales deben analizarse con cautela, ya que se basan en muestras más pequeñas y pueden variar de un período a otro. No obstante, observar las tendencias a lo largo del tiempo puede aportar indicios más firmes, así como ayudar a considerar factores estacionales y el comportamiento de las actividades que producen empleo.

Otro eje será el desempeño exportador. Con datos de Uruguay XXI, el informe analizará cambios en la estructura productiva del departamento. Comentaron a la diaria que la participación de la industria maltera en las exportaciones de Paysandú bajó del 25% al 16%. También se mencionaron los granos, especialmente la soja y el cuero, entre los rubros relevantes del departamento.

El análisis buscará relacionar las exportaciones con el empleo y la llegada de inversiones, aunque los economistas aclararon que un aumento de las ventas al exterior no se traduce automáticamente en más puestos de trabajo.

Combustible, inversiones y puerto

El boletín incluirá una comparación del costo de cargar combustible en Paysandú y en la vecina ciudad entrerriana de Colón. El cálculo de Fernández tendrá en cuenta no solo el precio por litro, sino también el costo del viaje, con un vehículo de referencia que rinde diez kilómetros por litro. Así, se busca estimar si el ahorro compensa el traslado. El indicador también podría ayudar a analizar el efecto de esos viajes sobre el comercio de ambas ciudades.

Además, cada edición podrá abordar asuntos de actualidad y desafíos estructurales, como la atracción de inversiones hacia el litoral y el norte del país, y las dificultades que afectan la actividad del puerto de Paysandú, entre ellas la disponibilidad de servicios de transporte marítimo.

El objetivo es que la información contribuya a contrastar percepciones con datos y sirva de referencia para debatir problemas y propuestas de políticas públicas. Los responsables prevén acercar el boletín a la Junta Departamental, la intendencia, representantes nacionales, comerciantes y medios de comunicación. La publicación será mensual, aproximadamente hacia fines de cada mes, aunque aún no se fijó una fecha de salida.