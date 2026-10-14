Edila del Frente Amplio Lilián Intrieri: en la Junta Departamental “hay cierta misoginia”

En diálogo con la diaria, la legisladora expresó que en el cuerpo que integra hay “intolerancia partidaria” y que en el período pasado se triplicó el gasto en el Mides y que no se dejaron registros de fallecidos.

La edila Lilián Intrieri relató a la diaria que “hay una parte, específicamente del Partido Nacional (PN), que es bastante intransigente, bastante violenta en sus decires, que siempre está a la defensiva, atacando comúnmente a las compañeras”.

La legisladora expresó que en el cuerpo que integra hay “intolerancia partidaria” y que en el período pasado se triplicó el gasto en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y no dejaron registros de fallecidos.

Sobre el llamado para cubrir vacantes de taquígrafos afirmó que las bases son ilegales y que “el concurso podría llegar a tener nombre y apellido”. En la gestión anterior, el Mides triplicó “el gasto y las soluciones no se vieron”, sostuvo.

“Eso genera un nivel político bajo. Estamos tratando de salirnos de esa postura, de llevar siempre a la Junta Departamental situaciones investigadas, sustentadas, con un lenguaje coherente y claro”, sintetizó. Consultada al respecto, Intrieri respondió que “hay cierta misoginia, además de intolerancia partidaria; lo del edil [David Helguera] es clarísimo. Nos dijo hasta nazis y, cada vez que lo denuncian, sale atacando”.

Con convicción manifestó que “este no es el Uruguay que queremos ni el que tenemos”. “Son situaciones particulares que hay que erradicar. Lo más grave es que eso baja a toda la población y la gente puede entender que la cosa es por ahí. Lo peor es que estas actitudes se normalicen”, advirtió. No obstante, Intrieri está convencida de que se puede “seguir trabajando en otras cosas, con objetivos comunes”.

Tras acceder a cierta información, empleando la ley de acceso a la información pública, Intrieri sostuvo que “desde 2020 a 2025 no hay registros [en el Mides] de fallecidos en calle”. En relación con los cuestionamientos del intendente Nicolás Olivera y de otras figuras del PN al trabajo desarrollado por esa cartera en el territorio, la edila señaló que “como buena jugadora de vóleibol, sé que no hay mejor defensa que un buen ataque”. “¡La soltura con la que hablan!”, lamentó. Por eso, dijo, “pedí información al Mides sobre la gestión anterior”.

En una de las consultas que trasladó al Mides solicitaba saber cuántos fallecidos en calle hubo a nivel nacional y departamental, discriminados por franja etaria y por sexo, en el anterior quinquenio. “El Mides me contestó que desde 2020 a 2025 no es que no haya habido fallecidos en condición de calle, de vulnerabilidad; no hay registros. No me pueden decir a mí que no se murió ninguno, ni a nivel nacional ni departamental”.

Intrieri preguntó, además, cuántos dispositivos había a nivel nacional y departamental y qué población asistía. “Me volvieron a contestar que no hay registros. No se sabe si [el refugio] Santa Elena en la gestión pasada atendió a 20, 30, 50, 100 o 200 personas [en Paysandú]. No hay registro. Dato mata relato”.

Triplicaron gastos y “las soluciones no se vieron”

La legisladora departamental fue por más y quiso saber acerca de los contratos suscritos por el Mides, así como las características de estos. La respuesta marcó que fueron “cientos de ONG las que trabajaron entre 2020 y 2025, por una millonada de pesos; se pasó en lo nacional de nueve a 28 millones de pesos”.

“Triplicaste el gasto y las soluciones no se vieron”, expresó Intrieri. “Es más, cuando llegó este nuevo gobierno encontró una situación exacerbada, agravada, con dispositivos que tuvieron que absorber el doble de población que supuestamente estaba abordada”, agregó.

“Cuando se creó el Mides el objetivo no era que la gente estuviera durante 30 años dependiendo de un plan de emergencia, sino ir hacia un proceso de reinserción”, reflexionó. Según la información aportada por el Mides, tres organizaciones trabajaron en el departamento: la fundación A Ganar, el instituto universitario Claeh y CEA.

“El único que atendía situación de calle creo que era el Claeh. Por otra parte, la fundación A Ganar es la cuarta ONG en la que el Estado invirtió la mayor cantidad de dinero”.

La edila insistió: “Se triplicó el gasto y no se solucionó nada. Acuérdate de que la política anterior era ‘cupos cama’; no se solucionaba el problema de la persona”.

A la legisladora departamental le llamó la atención, pues “rompe los ojos”, que “cada contrato tuvo una prórroga, o sea, continuó, pero a su vez tuvo ampliaciones y compras por una sola vez, en exclusividad. A veces esas compras fueron por hasta cinco veces más que el contrato”, original.

Intrieri suscribió que en el “área de innovación, el dineral que se gastó fue increíble”. “Estoy esperando que me respondan a dónde fueron esos recursos, cuáles fueron las innovaciones en infraestructura para poder hacer un seguimiento a ese gasto”, dijo.

Cuando la edila expuso en la Junta Departamental, la información recabada, en momentos de cuestionamientos de la oposición al trabajo de la oficina local del Mides, un colega del PN, que fue adjunto de la dirección departamental del Mides en el quinquenio anterior, de Por la Patria, replicó en forma destemplada.

Ese edil dijo “que nosotros vivimos en Narnia”. “Le dije que saliera del clóset, que saliera a la realidad. Porque la realidad es la realidad”, relató Intrieri. La edila adujo que “lo que quedó de la gestión de [el expresidente Luis] Lacalle Pou es una realidad que nos va a costar quién sabe cuánto tiempo revertir. No solamente por los niveles de pobreza e indigencia, sino por toda la situación. Nosotros lo vemos; el narcotráfico metido en todas partes y todo lo demás”.

El reciente conflicto entre la Junta Departamental y la Asociación de Funcionarios de la Junta de Paysandú (Afujupay) se originó en la postergación inicial de un llamado para cubrir dos cargos de taquígrafos. Los llamados, estos y otros, se vienen reclamando desde gestiones anteriores, y las sucesivas administraciones han optado por el discrecional método de subrogación de funciones.

La edila destacó la existencia de pocos funcionarios en la Junta Departamental y que “no dan abasto”. Reivindicó la “buena atención” y sostuvo que el “reclamo” es justo.

Tras mencionar los cambios tecnológicos y que ya no se forman taquígrafos y que el llamado podría haber generado alguna innovación, “finalmente se hizo el llamado”, pero Intrieri y otros ediles aducen que las bases son completamente ilegales. No lo declaramos nosotros, lo dijo la misma abogada de la intendencia, María José Paradiso”.

De todos modos, la junta tiene como asesora letrada a la doctora María José Mayans, esposa de Fermín Farinha, hoy diputado y antes secretario general de la intendencia.

Todos levantan la mano

A Intrieri no se le escapa la circunstancia de que el oficialismo departamental tiene 20 ediles y que el único curul colorado, en buena medida, se pliega a los planteos de la mayoría, de tal manera que conforman los dos tercios que se requieren para algunas decisiones.

“Me llamó la atención que con un concurso de taquígrafos ya realizado no hayan tomado aquellas bases que fueron creadas por el Centro Nacional de Taquígrafos”, dijo Intrieri, y deslizó, mirando las bases: “A mi entender, el concurso podría llegar a tener nombre y apellido”. Cabe acotar que se hizo un nuevo llamado.

El tribunal está conformado con un edil por bancada. Amalia Juárez, Mario Culñev y David Helguera, del Frente Amplio, el PN y el Partido Colorado, respectivamente. La edila descree de las diferencias en la interna del PN, porque “cuando tienen que levantar la mano, la levantan”. En relación con el control de los recursos financieros, en particular de los procedentes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la legisladora comentó que “entiende que hay que gastarlos bien”.

“Nosotros las cuestiones financieras de la intendencia no las hemos tenido y comúnmente las tenemos al cierre del año siguiente. Así se pierde efectividad”. Sobre las respuestas a los pedidos de informe manifestó que “se toman su tiempo, pero los contestan”.