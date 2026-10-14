Julio Pintos: el Instituto Nacional de Colonización “está defendiendo la industria láctea”

Al distribuir la tierra, la INC defiende “una cadena agroindustrial que hoy es el tercer rubro de exportación de Uruguay, con entre 800 y 900 millones de dólares”, destacó el exintendente.

El frenteamplista Julio Nino Pintos, exintendente de Paysandú y hombre vinculado a la agropecuaria, repasó en dialogo con la diaria los discursos del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber Artagaveytia, y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, además de hacer un análisis de la realidad del sector.

¿Cómo analizás los discursos de cierre de la Expo Rural del Prado del presidente de la ARU y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca?

Hubo dos visiones contrapuestas, pero que no sorprenden, porque Ferber Artagaveytia es un representante de la ARU. Aquí viene el problema: la gente escucha al representante de la ARU, que, de repente, representa a los 3.000 productores que tienen más de 1.000 hectáreas –capaz que ni tanto– y se queda con la idea de que esa es la expresión del agro, pero esa es la expresión de un conjunto de gente que tiene mucha tierra: ganaderos importantes, cabañeros con un discurso muy conservador. Cometió un error grave: cuando dijo que el puerto no era de los trabajadores, que no era del gobierno, que no era de los partidos [políticos], que el puerto era de los uruguayos, cometió un error grave porque el puerto es de Katoen Natie. No sé qué comentarios habrá hecho cuando [Luis] Lacalle Pou entregó el puerto.

Me parece que este grave hay que marcarlo; si bien la Justicia se expidió en cuanto a que no hubo delitos en el proceso administrativo, quedó claro que no se podía instalar un monopolio privado. El puerto dejaría de ser totalmente de los uruguayos. No sé qué comentarios habrá hecho cuando Lacalle Pou entregó el puerto por 80 años a una empresa privada.

¿El gobierno va por la instalación de muelles públicos?

El gobierno está intentando desarrollar los muelles públicos con la otra empresa, Montecon. Una de las cosas que señaló Fratti es que el gobierno, de alguna manera, responde a los votantes y no a sectores de actividad; fue una clara alusión a los planteos de la ARU, que, particularmente, siempre tiene algo para plantear, como que es insuficiente todo lo que ha puesto el Estado.

“Somos un país caro porque somos de media renta”

Para el presidente de la ARU, Uruguay es un país caro. ¿Qué comentarios te merece esa afirmación?

Ese es el discurso clásico: el Uruguay es caro. Creo que ya lo explicó el ministro [de Economía y Finanzas] Gabriel Oddone al decir que por suerte Uruguay es caro, porque es un país de renta media alta. Si nosotros queremos ser un país barato como Paraguay, con gente trabajando por la comida, no es el Uruguay que tendríamos hoy, entonces somos un país caro porque somos un país de renta media, lo que se conoce en la teoría económica del desarrollo como la trampa del crecimiento.

A medida que un país empieza a crecer, a mejorar su nivel de vida, a mejorar sus estándares, entra en lo que se llama la trampa del crecimiento, porque es el punto desde donde tiene que dar un salto cualitativo en el desarrollo de la industria y de las áreas del conocimiento. Vos no podés ser un país desarrollado solo vendiendo commodities. Entonces me parece que ahí, cuando él habla de que Uruguay es caro, creo que es el viejo discurso que sigue sosteniendo la ARU. Otro discurso que ya conocemos, súper conservador, que desconoce una herramienta como el Instituto Nacional de Colonización [INC], que permite el acceso a la tierra a gente que de otra manera sería imposible que la tuviera. Colonización, por ejemplo, ha puesto foco en la lechería. [Ferber], en realidad, lo que está defendiendo es solo el sector primario.

En una perspectiva de mediano plazo, Colonización lo que está defendiendo es la industria láctea, la cadena agroindustrial, para que no se quede sin leche y se pueda seguir desarrollando en Uruguay. La cadena láctea hoy está sostenida por Conaprole, que además es de capitales nacionales, cooperativos y ha enfrentado varios embates de multinacionales que han venido a radicarse a Uruguay y no han podido con ella.

¿La lechería es muy relevante?

Cuando el INC, una herramienta de distribución de tierra, pone el énfasis en la lechería, está defendiendo una cadena agroindustrial que hoy es el tercer rubro de exportación de Uruguay, con entre 800 y 900 millones de dólares. Creo que el discurso fue muy bien respondido por Fratti cuando le dijo que nosotros gobernamos por el voto popular y no por presiones de corporaciones. Fue una respuesta muy buena, muy dura; la dijo con mucho coraje y creo que hay que valorarla.

Hace algunas semanas, el presidente del INC, el ingeniero Alejandro Henry, estuvo presente en una actividad en la Meseta de Artigas. ¿Qué dejó su visita? ¿Habló del proyecto que se ejecuta en la estancia María Dolores en Florida?

Creo que ya es el segundo año que ocurre que el 10 de setiembre, día en que se conmemora el Reglamento de Tierras artiguista, que el INC hace un acto en la meseta. Eso es reconocer el ideario artiguista, reconocer las políticas de igualdad y de distribución de la tierra, y un respaldo a la política colonizadora. El presidente [del instituto] contó un poco lo de María Dolores. Mencionó que es un proyecto que viene caminando, que las gremiales se lo pusieron al hombro, que invirtieron más de tres millones de dólares en cultivos, que ya cosecharon e hicieron reservas para más de 200 productores.

Es un proyecto que viene muy bien. Ahora se está alambrando y se sigue el proceso de adjudicar algunos tambos. No se sabe si van a ser 11 o seis. Están discutiendo si no es mejor que haya menos tambos y más área colectiva para que impacte más en todo el sector.

En la Expo Rural del Prado, Fratti habló de la apertura de mercados. ¿Considerás que esto es un tema central?

Ahí mencionó la posibilidad de India y comentó que desde el punto de vista de las carnes hay muy buenos precios, incluso habló de mejores precios que en Australia. No te olvides de la apertura de mercados que ha hecho este gobierno; no te olvides de que pasamos cinco años esperando el tratado de libre comercio con China.

Este gobierno ha trabajado en todo el tema de la Unión Europea y ha trabajado también en un acuerdo con India, que es el último, pero antes hubo un acuerdo con seis, siete países que no integran la Unión Europea [UE]. Con ellos hay un acuerdo para colocar 2.000 toneladas de miel sin aranceles. La carne, obviamente, está en su mejor momento, de eso no hay ninguna duda.

El año pasado, la carne bovina, con un monto de 2.600 millones de dólares, fue el principal rubro exportado. Después lo siguieron la soja con 1.200, los lácteos con 800 y el arroz con 500 millones de dólares. Además, las estadísticas que hace el Ministerio de Ganadería dicen que el año que viene se van a producir los famosos tres millones de terneros, que siempre fue un objetivo que se puso Uruguay. Así que las perspectivas de la carne son muy buenas, están muy firmes.

¿Cuál es el rol de la industria frigorífica?

Tenemos capacidad ociosa en la industria frigorífica, pero eso se debe a que la carne, como otros productos, es un producto zafral. Para que se entienda claro, es como los cajeros automáticos, que se saturan del 1° al 10 y después vas y están vacíos, porque es zafral sacar la plata.

El sector lechero es zafral. En primavera hay mucha leche y en invierno, poca. Por eso Conaprole tuvo que inventar la famosa cuota para que los productores se preocuparan por sacar leche en otoño y en invierno. Ahora estamos a la salida del invierno, cuando no hay tanta abundancia de carne en condiciones de ser faenada, carne gorda. Es normal que en esta época se pase trabajadores al seguro de paro. Pero la capacidad instalada para el pico de la zafra está bien.

La industria está preparada para trabajar con los mercados más exigentes en todo lo que tiene que ver con las cadenas de congelado. Hay una industria [frigorífica] que invirtió mucho; muchas de ellas bajo la protección de la ley de inversiones, con beneficios fiscales importantes que dio el gobierno. Tenemos un sector con muy buenas perspectivas para el año que viene.

¿Cómo impactará la agudización del fenómeno de El Niño?

Los fenómenos climáticos de El Niño van afectar menos al sector ganadero, porque el pasto va a crecer y me parece que el verano va a ser muy bueno, va a llover. Se complicaría si viniera una lluvia de un mes corrido, en ese caso sí se afectaría el sector ganadero. Si logramos conseguir un mercado como el de India, que permita el ingreso de carne ovina con hueso, eso cambia la historia.

¿Qué importancia tiene la campaña contra la garrapata?

Es clave. Es muy interesante lo que están haciendo los laboratorios públicos, porque se está produciendo una vacuna contra la enfermedad. Se está generando toda una movida nueva de innovación tecnológica, en la que los laboratorios públicos pasaron de producir 160.000 dosis a producir casi 300.000 dosis; aparte, el gobierno ha comprado 60.000 a laboratorios privados.

Se está dando apoyo a los productores familiares, a los de Colonización, y eso me parece que es un factor importante en la prevención de la enfermedad. Ahora, la lucha contra la garrapata es un problema más complejo, porque hemos tenido en Uruguay un proceso de utilización de diversos medicamentos que han ido generando resistencia; a veces bien usados, a veces mal usados. La garrapata genera rápidamente resistencia contra los medicamentos, contra el chorrito por el lomo, contra los baños, y cada vez se va haciendo más compleja. Los que se pueden ver más afectados por el tema de El Niño por excesos de lluvias son los agricultores. Este es el talón de Aquiles de la soja que se va a sembrar ahora; si empieza a llover en noviembre y diciembre, puede complicar un poco toda la producción.

El 0,5% del producto interno bruto [PIB] que nos falta hoy es un poco el resultado de la sequía. Si faltó soja, faltó el movimiento de camiones, el uso de combustible, de silos, del puerto, o sea, toda la economía que mueve la soja. Las estimaciones del área de siembra hoy son buenas, alrededor de 1.200.000 hectáreas, que es más o menos –no es el pico que fue 1.400.000 hectáreas–, pero es de los promedios más altos que tiene Uruguay.

En este momento tenemos un récord de siembras de invierno, 850.000 hectáreas: trigo, cebada, ese tipo de cultivos que ojalá se logre cosechar antes de que venga el temporal, porque los trigos se empiezan a preparar a fines de noviembre y, si llega a venir un temporal, puede ser un desastre. Cuando la cosecha puede ser prácticamente récord.

Por eso, todo el Estado tiene tanta preocupación por El Niño. Y me olvidé de mencionar la soja, la colza y la carinata, que de los cultivos de invierno son los que hay más sembrado: 343.000 hectáreas de colza y de carinata, 260.000 hectáreas de trigo y 185.000 de cebada.