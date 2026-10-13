Paysandú fue sede del Congreso Nacional de Ediles, con 14 comisiones asesoras en actividad

Se aprobó por mayoría una declaración ante los hechos de público conocimiento vinculados a la infiltración del narcotráfico en la política y su relación con el lavado de activos.

Paysandú fue sede de una nueva instancia del Congreso Nacional de Ediles (CNE), que reunió a más de 120 representantes de las juntas departamentales de todo el país para intercambiar experiencias, analizar problemáticas comunes y avanzar en propuestas sobre asuntos de interés para los gobiernos departamentales. La actividad se desarrolló con la participación de la Mesa Permanente y el funcionamiento de 14 comisiones asesoras.

El encuentro, que se extendió durante tres días, culminó el domingo 11, y permitió abordar una agenda diversa, con temas vinculados al desarrollo social, la producción, el ambiente, las políticas de frontera y las cuestiones de género. La instancia también estuvo marcada por la aprobación de una declaración institucional en defensa de la transparencia y la democracia.

la diaria dialogó con Gonzalo Sánchez, presidente del CNE para el período 2026-2027, y con la coordinadora de la bancada del Frente Amplio de Paysandú, Natalia Martínez. Sánchez destacó la importancia de estos ámbitos de intercambio entre representantes de los distintos departamentos y partidos políticos como una forma de conocer experiencias, discutir dificultades compartidas y elaborar propuestas que puedan ser consideradas en cada ámbito legislativo departamental.

Las actividades incluyeron reuniones de la Mesa Ejecutiva con los coordinadores de los partidos políticos que integran el organismo, además de la apertura oficial, que contó con la participación de autoridades departamentales y del diputado por Paysandú Juan Gorosterrazú.

Posteriormente, el trabajo se concentró en las 14 comisiones asesoras, encargadas de analizar los planteos remitidos por las distintas juntas departamentales. Los informes y conclusiones de esas comisiones son considerados por la Mesa Permanente, donde se discuten los asuntos y se determina cuáles propuestas pueden avanzar.

Entre los asuntos abordados se destacaron las problemáticas sociales y humanas, así como cuestiones sanitarias y productivas que generan preocupación en distintos puntos del país. Sánchez había señalado especialmente el trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano y mencionado la problemática de la garrapata, además de los temas vinculados a género.

La agenda también comprendió asuntos ambientales y políticas de frontera, realidades que presentan particularidades en cada territorio, pero que forman parte de las preocupaciones compartidas por numerosas juntas departamentales. El propósito de estas instancias es favorecer el intercambio entre ediles de diferentes partidos y departamentos, para que las experiencias locales puedan contribuir a la elaboración de propuestas de alcance nacional.

Natalia Martínez. Foto: Santiago Fleitas

Declaración en defensa de la transparencia

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la aprobación, por mayoría, de una declaración del Congreso Nacional de Ediles ante los hechos de público conocimiento vinculados a la infiltración del narcotráfico en la política y su relación con el lavado de activos. El documento expresa una profunda preocupación y un firme rechazo a estas situaciones, al tiempo que reclama respuestas claras y acciones concretas por parte del sistema político y de las instituciones del Estado.

La declaración advierte que las organizaciones criminales no solo buscan introducir dinero ilegal en los circuitos económicos, sino también influir sobre las decisiones políticas e ingresar a las instituciones para defender sus intereses. En ese sentido, sostiene que la presencia de dinero de origen ilícito en la política debilita la democracia y afecta a la ciudadanía.

El texto plantea la necesidad de investigar los hechos hasta sus últimas consecuencias, fortalecer los controles y determinar las responsabilidades correspondientes, independientemente del partido político al que pertenezcan las personas involucradas.

Asimismo, considera urgente avanzar en las reformas necesarias para actualizar y hacer efectiva la Ley 18.485, relativa al financiamiento de los partidos políticos, incluidas las modificaciones aprobadas en 2024. También defiende el fortalecimiento de los organismos de control y la existencia de herramientas eficaces para prevenir el ingreso de fondos ilícitos a la actividad política.

La declaración reafirma el compromiso del organismo con la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción, y sostiene que la defensa de las instituciones requiere controles efectivos y responsabilidad política.

Gonzalo Sánchez y Natalia Martínez Foto: Santiago Fleitas

Un comunicado de la bancada del Frente Amplio

En el marco del encuentro desarrollado en Paysandú, la bancada del Frente Amplio del CNE también emitió un pronunciamiento sobre la temática. El comunicado, que comparte la preocupación por la infiltración del narcotráfico en la política y su relación con el lavado de activos, reafirma la necesidad de defender la institucionalidad democrática, fortalecer los mecanismos de control y combatir la corrupción.

Ambos pronunciamientos colocaron la transparencia y la responsabilidad institucional entre los asuntos centrales de la instancia, aunque la declaración del Congreso fue aprobada por mayoría y el comunicado del Frente Amplio corresponde a la posición de esa bancada.

El CNE cumple una función de coordinación y asesoramiento para las 19 juntas departamentales del país. No tiene potestad resolutiva sobre esos organismos ni sobre los ejecutivos departamentales: los asuntos analizados y las resoluciones adoptadas se remiten a las respectivas juntas, que luego deciden si los incorporan a sus agendas de trabajo.

La Mesa Permanente está integrada por 16 ediles y cuenta con representación de los distintos partidos políticos. En ese ámbito se consideran los informes de las comisiones asesoras y se discuten los temas que pueden resultar de interés para el conjunto de los gobiernos departamentales.

Las reuniones de trabajo se realizan mensualmente en distintos departamentos y convocan a integrantes de las comisiones y de la Mesa Permanente. Esta modalidad se diferencia del Congreso Anual de Ediles, que reúne a los 584 ediles del país y constituye una instancia de mayor alcance, en la que también se eligen las autoridades del organismo.

La actividad en Paysandú incluyó, además, un homenaje al edil de San José Rafael Martínez, fallecido la semana anterior, en reconocimiento a su trayectoria y a su participación en el Congreso.