Paysandú recibirá a partir de este viernes a 170 ediles de todo el país para debatir temas departamentales y nacionales

La Junta Departamental será la sede de las actividades del Congreso Nacional de Ediles, que se desarrollará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

Paysandú será sede este fin de semana de una nueva instancia de trabajo del Congreso Nacional de Ediles, que reunirá a unos 170 representantes y asistentes de distintos puntos del país. La actividad se extenderá durante tres jornadas y tendrá como centro de operaciones la Junta Departamental, junto con el anexo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, donde funcionarán las diferentes comisiones.

Durante las jornadas sesionarán la Mesa Ejecutiva, máximo órgano de funcionamiento del Congreso, las comisiones asesoras y las bancadas nacionales de los partidos políticos con representación en las juntas departamentales: Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto. Dentro de los puntos de la agenda, se tratarán asuntos ambientales, las necesidades de cada departamento, y problemáticas de alcance nacional que afectan a las comunidades del interior.

Desde la organización destacaron que la actividad también representará una oportunidad para que Paysandú reciba a representantes de todo el país y muestre la ciudad en un momento de importantes obras y transformaciones, en el marco de los preparativos para la próxima visita del papa León XIV.

Una agenda de tres días

El cronograma comenzará este viernes 9 a las 18.00, con la reunión de la Mesa Ejecutiva y los coordinadores. A las 19 se reunirá la Comisión de Relacionamiento Interinstitucional, mientras que a las 20 será el turno de las bancadas nacionales de cada partido, que definirán sus respectivos lugares de encuentro.

El sábado 10, las actividades se retomarán a las 9.00 con la reunión de la Mesa Permanente y, desde las 10, sesionarán las comisiones asesoras. A las 17.00 volverán a reunirse las bancadas partidarias.

El domingo 11, a partir de las 9.00, tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa Permanente, seguida de la presentación de los informes de las comisiones, instancia en la que podrán plantearse discusiones y mociones.

El Congreso Nacional de Ediles cuenta con 12 comisiones que abordan temáticas diversas y desarrollan reuniones mensuales. Aunque cada una trabaja sobre un orden del día previamente establecido, durante los encuentros pueden incorporarse nuevos asuntos, convocarse invitados especiales o solicitar la presencia de directores y autoridades de los gobiernos departamentales.

Entre los temas que podrían ocupar parte de las deliberaciones figura el fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias. La Comisión de Medio Ambiente tiene el asunto sobre la mesa, en un contexto de atención a los efectos que los fenómenos climáticos pueden generar en los territorios.

Sin embargo, la agenda no se limita a cuestiones ambientales. Las comisiones también abordan problemáticas sociales, culturales y políticas, además de otros planteos vinculados con la gestión departamental. Los acontecimientos de relevancia nacional podrían tener repercusiones en las discusiones, en la medida en que sus consecuencias alcancen a las distintas comunidades.

La organización aclaró en la conferencia de prensa brindada por los ediles Marcelo Tortorella, Juan Melgar y Ana Curti que el encuentro de este fin de semana corresponde a una de las reuniones mensuales de trabajo de las comisiones y no al Congreso Anual, que habitualmente convoca a cerca de 600 ediles. La actividad prevista en Paysandú reunirá a entre 160 y 170 participantes, en una instancia de coordinación, intercambio y elaboración de planteos que luego serán considerados en el ámbito del organismo.