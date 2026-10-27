Paysandú Reverdece alcanza los 1.500 árboles plantados en la ciudad

La meta en Paysandú es ambiciosa: 10.000 árboles plantados antes del final del período de gobierno.

El plan de arborización urbana impulsado por la Intendencia de Paysandú superó una nueva marca: 1.500 árboles plantados en distintos puntos de la ciudad. El hito se celebró en la esquina de Florida y Setembrino Pereda, donde niños del jardín de infantes 91 participaron activamente en la jornada, sumándose como protagonistas de una apuesta verde que apunta al largo plazo.

La especie elegida para marcar el momento fue la pezuña de vaca (Bauhinia forficata), un árbol nativo de la región, de porte pequeño a mediano, reconocido por sus llamativas flores blancas que florecen en primavera y verano, y por sus hojas con forma característica que dan origen a su nombre popular. Una elección que no fue casual: el plan contempla criterios paisajísticos y ambientales en cada plantación.

El intendente Nicolás Olivera subrayó que Paysandú Reverdece no se limita a forestar veredas. La selección de especies responde a un diagnóstico concreto sobre las islas de calor que afectan la ciudad durante el verano, y a la vez busca generar corredores visuales diferenciados según la arteria: distintos colores, aromas, alturas y especies según el barrio o la calle.

El Vivero Municipal cumple un rol clave en ese esquema, produciendo ejemplares propios para garantizar que la plantación sea sostenible en el tiempo y no dependa de adquisiciones externas.

Olivera fue enfático al definir el alcance del proyecto en el dialogo con los medios: “No toda obra importante necesita hormigón, cemento o asfalto. Esta es una tremenda obra para Paysandú”. Y agregó que se trata de “una intervención donde probablemente los que estemos acá no lo vayamos a ver” en su plenitud en dos, tres o cuatro años.

Esa perspectiva de largo plazo es, según el intendente, uno de los ejes filosóficos del plan: “Hay que dejar de pensar en términos cíclicos de los pocos años que uno pueda estar en la administración y pensar un poco más para adelante”.

La meta declarada es ambiciosa: 10.000 árboles plantados antes del final del período de gobierno. Para lograrlo, la intendencia también convoca a la participación comunitaria, con la convicción de que involucrar a vecinos y escolares genera sentido de pertenencia y mayores posibilidades de cuidado y preservación del arbolado.

El proceso de plantación incluye además la colocación posterior del alcorque y el arreglo de la vereda, consolidando una intervención integral del espacio público que va más allá del árbol en sí.