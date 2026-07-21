“El municipio no puede sustituir las competencias de los ministerios”, dijo el alcalde de Guichón, Martín Álvarez

El alcalde de Municipio Guichón, Martín Álvarez, respondió consultado por la diaria a cuestionamientos realizados por el colectivo ambientalista “Guichón por los bienes naturales” respecto a la actuación del municipio ante denuncias por fumigaciones en las cercanías de centros educativos. El jerarca sostuvo que la comuna ha cumplido con su rol institucional y afirmó que la fiscalización y aplicación de sanciones corresponde a los organismos nacionales competentes.

Álvarez explicó que cuando el grupo ambientalista reclama una intervención más enérgica del municipio, se enfrenta a un límite legal. “Entendemos que existen ministerios que se encargan de controlar, legislar y cuentan con laboratorios para realizar los análisis correspondientes y aplicar las sanciones que correspondan”, señaló.

En ese sentido, consideró que no corresponde duplicar competencias ni sanciones. “La sanción debe ser una sola, ya sea municipal o nacional. Aplicar dos sanciones por un mismo hecho carece de sentido y de organización”, expresó.

Respecto al caso de la fumigación denunciada en las inmediaciones de la Escuela Agraria, el alcalde aseguró que el municipio realizó las actuaciones a su alcance. Indicó que el concejo envió solicitudes de información a Salud Pública, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente para conocer las acciones adoptadas por cada organismo.

“El seguimiento se hizo. Queríamos saber si se suspendieron las clases, si hubo estudios, si existieron consecuencias para los estudiantes o registros sanitarios. Es información necesaria para entender la dimensión del problema”, afirmó.

Álvarez también defendió el procedimiento que sigue el municipio cuando recibe este tipo de situaciones. Explicó que si no existe una denuncia formal, el propio municipio puede promoverla o acompañar al vecino para realizarla, pero remarcó que no cuenta con recursos para ejercer un control permanente sobre todo el territorio. “No podemos tener un funcionario recorriendo todo el municipio durante la época de fumigaciones para verificar dónde se aplica un producto y dónde no. Actuamos sobre las denuncias”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que algunos reclamos se canalicen únicamente a través de las redes sociales. “Si las denuncias solo se hacen públicas por redes sociales y se pretende que el municipio esté permanentemente monitoreándolas, eso carece de seriedad. Lo correcto es presentar la denuncia ante el Concejo Municipal para generar un expediente y darle el trámite correspondiente”, indicó.

Consultado sobre las versiones que vinculaban el caso con un legislador departamental presuntamente involucrado en la fumigación, Álvarez rechazó que esa circunstancia haya condicionado la actuación municipal. “Lo descarto totalmente. Quienes ocupan cargos de responsabilidad, ya sean nacionales, departamentales o municipales, deben tener incluso un mayor grado de responsabilidad que cualquier ciudadano. La política no puede funcionar de otra manera”, concluyó.

Las declaraciones del alcalde se producen en medio de la controversia generada por los reclamos del colectivo “Guichón por los bienes naturales”, que en reiteradas oportunidades ha solicitado una mayor participación del municipio en el control de las fumigaciones próximas a zonas pobladas y establecimientos educativos.