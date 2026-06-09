Convocan a acto en Paysandú para entregar 17.000 firmas y promover un plebiscito sobre la planta de HIF

Los voceros destacaron que la campaña constituye un hecho “histórico” para Paysandú al entender que promueve la participación directa de la población en una decisión de relevancia para el departamento.

Integrantes de Paysandu soberano UPM 2 NO, grupo que se opone a la instalación de la planta de HIF Global, convocaron a la población a concentrarse el próximo miércoles a las 13.30 frente a la Junta Departamental de Paysandú, donde realizarán la entrega de 17.000 firmas destinadas a impulsar una consulta popular sobre el proyecto.

Los organizadores señalaron a la diaria que la movilización reunirá a quienes participaron en la recolección de firmas, a los vecinos que respaldaron la iniciativa y a toda la ciudadanía que comparte la defensa de los recursos naturales y del agua. La iniciativa fue impulsada por ciudadanos y militantes sociales con el objetivo de habilitar un mecanismo de consulta popular.

“Lo que queremos es que la gente tenga la oportunidad de decidir”, afirmaron, al tiempo que recordaron que la recolección de firmas forma parte de un derecho constitucional que permite solicitar la realización de un plebiscito. Los referentes del movimiento cuestionaron la idea de que la instalación de grandes emprendimientos multinacionales represente necesariamente progreso y generación de empleo para la población local.

En esa línea, señalaron que incluso dentro del colectivo existen personas desempleadas y sostuvieron que las soluciones laborales para el departamento deben surgir de otros modelos de desarrollo. También criticaron a dirigentes políticos que, según manifestaron, presentan este tipo de inversiones como una garantía de crecimiento económico.

Asimismo, expresaron reparos sobre los acuerdos vinculados al proyecto y reclamaron mayor información pública sobre las condiciones en que se negocian este tipo de iniciativas. De acuerdo con los organizadores, la campaña reunió aproximadamente 18.000 adhesiones. Sin embargo, unas 1.000 firmas no podrán ser incorporadas a la presentación debido a errores en los datos proporcionados por los firmantes, por lo que la entrega oficial alcanzará las 17.000 firmas.

Los impulsores de la iniciativa aseguraron, además, que el apoyo ciudadano continúa creciendo y que siguen recibiendo adhesiones de personas interesadas en respaldar la consulta. Según destacaron, la cifra representa una porción significativa del electorado departamental y refleja un creciente interés de la ciudadanía por participar en decisiones relacionadas con la instalación de grandes proyectos industriales y el uso de los recursos naturales.

La actividad está prevista para el próximo miércoles a las 13.30 frente a la Junta Departamental de Paysandú. Allí se realizará la entrega de las firmas y se reiterará el reclamo para que la población pueda pronunciarse mediante un plebiscito sobre la instalación de la planta de HIF en el departamento.