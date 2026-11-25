Al repasar el origen del plan, las profesionales contaron a la diaria que “había mucha demanda para arbolar una ciudad que no contaba con una plantación adecuada”. Hasta entonces, los intentos realizados no habían prosperado.

Sandra Zibil es ingeniera agrónoma, y Julia Ferrero arquitecta y ambas son las responsables técnicas del Plan Reverdece, un proyecto de infraestructura verde urbana que está en plena ejecución y busca morigerar las altas temperaturas de Paysandú. En el primer mes del año, el instituto Clemente Estable registró en la ciudad temperaturas de 50°. Las “islas de calor” son, según explica Zibil, “un fenómeno urbano, donde las temperaturas en las áreas construidas son significativamente más altas que en las suburbanas o rurales, donde hay mucho más verde”. Ambas profesionales sostienen que hay que mitigar esas cifras: “Es un problema que, a la larga, afecta a los ciudadanos. Además, si tenés una ciudad con menos calor, también los costos del servicio energético bajan y das un mayor bienestar y calidad de vida a las personas”.

El proyecto, en plena ejecución en la capital departamental, descansa en cuatro directrices. La meta final es que la Junta Departamental apruebe una ordenanza sobre infraestructura urbana verde.

Primera: realizar un diagnóstico. Ferrero explica que “hicimos un censo del arbolado de la ciudad. Chicos de la licenciatura forestal y Áreas Protegidas de UTU efectuaron el trabajo de campo usando una aplicación que tenemos en la intendencia”, que registra una serie de ítems.

Segunda: fortalecer el vivero municipal, tanto a nivel técnico como de gestión. Esto incluye el armado de un jardín botánico en una esquina del Parque París Londres.

Tercera: educación e información, “cómo comunicamos”, expresa Zibil.

Cuarta: generar una ordenanza que deberá votar la Junta Departamental.

Génesis del plan

Al repasar el origen del plan, ambas profesionales contaron a la diaria que “había mucha demanda para arbolar una ciudad que no contaba con una plantación adecuada”. Hasta entonces, los intentos realizados no habían prosperado. Tras un planteo del intendente Nicolás Olivera, explicó Zibil, “con Julia nos pusimos a trabajar y dijimos: hay que resolver un problema que tiene la ciudad, que no es solo la demanda de árboles, sino que hay un problema climático que la está afectando. Decidimos ir un poco más lejos y armar un plan de infraestructura verde que integrara los espacios verdes de la ciudad”.

Las técnicas consultaron a otras instituciones, entre ellas la Intendencia de Montevideo. Además, contaron con un diagnóstico más científico del Instituto Clemente Estable sobre las islas de calor en las ciudades. Con apoyo satelital se elaboraron mapas de calor y se fue caracterizando cada zona. “Así identificamos las zonas más críticas de la ciudad, aunque la ciudad era un fuego”, señaló Zibil.

Consultada sobre cuáles son las zonas más calientes, Ferrero dijo que “es el área que atacamos primero con las plantaciones: Cerrito, Rincón, Charrúas. Era, además, el área que estaba con menos densidad de árboles. Fue una zona que priorizamos”. La plantación tiene en cuenta lo preexistente y el ancho de las veredas. Zibil relata que hay veredas “muy angostas y calles muy anchas. Veredas que van entre los 1,80 y 2 metros; después tenemos de 2,20; 2,50; 2,60; 2,80 y hasta 3 metros”.

También se considera el porte del árbol. “En las avenidas es algo más estándar. En la centralidad es bastante distinto, porque tenemos muchas interferencias y, a veces, no podemos poner en una cuadra por la existencia de cables, garajes, puertas. En ese caso densificamos otros espacios”, dijo Zibil.

Aunque la baja de temperatura debería medirse en 10 o 15 años, Zibil comenta que “con este cambio, en enero ya se debería percibir algo, aunque los árboles aún son pequeños”.

Con el árbol número mil plantado, de los 15.000 previstos, Ferrero comenta que “la avenida Soriano prácticamente se plantó toda. Allí había varias cuadras sin una especie. También de bulevar Artigas a Enrique Chaplin no había nada”.

Las responsables del Plan Reverdece cuentan con el respaldo de Julián Gago, experto y referente en flora nativa, y de un equipo de paisajismo argentino. Ellos aconsejaron “al menos un 70% de especies nativas y un 30% de exóticas. En esa línea estamos trabajando”, recuerda Zibil. “Empezamos a diversificar la flora que tenían las calles. Vimos que los nogales, tanto europeos como americanos, que son de gran porte, han sufrido un deterioro importante, por lo tanto, al morir se irán cambiando”, apunta Ferrero.

La diversificación tiene en cuenta el espacio disponible, el carácter nativo y la adaptación al ecosistema urbano. “Lo innovador no es la plantación, sino lo que estamos poniendo. Que se complementen en follaje, color, floración, tipo de corteza, que también tiene una parte muy ornamental. Hay especies en las que lo más valioso es la corteza, porque es bonita o tiene colores”.

Sobre esa base se eligen las especies. “Son aproximadamente 22 tipos de árboles; las exóticas con las que estamos trabajando son muy poquitas, solo tres”, explica Ferrero. Y agrega: “Hay algunas cuadras, por ejemplo, con alguna thevetia. Ahí seguimos esa línea, porque son arbolitos exóticos, no invasores, adaptados y de óptimo tamaño para estas veredas”. Lo innovador, bajo tierra

“Como dice Sandra, lo innovador lo tenemos también abajo. Se hace un buen alcorque, no menor a un metro cuadrado, absorbente, previendo el tema de las raíces superficiales, a las que les ponemos una geomembrana de unos 40 centímetros para dirigir la raíz y que no se expanda”, detalla Ferrero.

Zibil expresa que la ciudad tiene un suelo muy superficial “porque estamos en una zona donde hay mucha tosca. Entonces es muy difícil que el árbol encuentre, en sus primeras raíces, que son las que se fijan, un sustrato adecuado para anclarse. Generalmente empieza a buscar superficialmente de dónde agarrarse y capturar agua, entonces camina por las veredas donde hay fisuras”. “La idea es, como dice Julia, conducir las raíces primarias para que busquen hacia abajo y no hacia los laterales”.

Vivero, “corazón del plan”

En esta etapa, la intendencia está comprando los árboles. No obstante, “estamos preparando el vivero como parte de la tecnología que se necesita para poder producir nuestros propios árboles. En tres años deberíamos tener producción propia. Es un plan que trasciende un período de gobierno y el vivero es medular. Queremos autosustentarnos con los árboles que se van a tener que reponer o plantar”.

Se trata, menciona Zibil, de producir “especies que crecen espectacularmente bien en la zona. El vivero es el corazón del plan. Vamos a producir no solo las leñosas que necesitamos para las calles y las plazas, sino también herbáceas nativas, que tampoco teníamos. Generalmente se compraba semilla y se hacían plantines”.

Y añade: “Estamos recogiendo de la ciudad todo el material genético que hay y lo vamos llevando al vivero para reproducirlo y tener mucho más material. Este es un plan que va a llevar tiempo y es por etapas”.

Ferrero subraya además un cambio en el manejo: “Cambiamos el sistema de podas, somos muy rigurosas con eso. Las podas ya no son de desmoche; eso envejecía mucho a los árboles. Limpiamos abajo y dejamos las copas para que el árbol cierre la calle”.

Extensivo como las raíces

Consultada sobre quién se hace cargo de los arreglos de las veredas tras la plantación, Zibil dijo que el costo lo asume la intendencia, y especificó que “se coloca una cordoneta”. Ya se está colocando en la céntrica calle 19 de Abril, como ocurrió en Cerrito. Un detalle no menor es que se coloca un chip a cada árbol. “Es parte de la terminación, y para mantener la humedad y un ambiente más saludable”.

Existe además la idea de extender el proyecto a otras localidades. Zibil cita que “en Termas de Almirón se va a hacer un plan”, que estará “gestionado dentro de lo que es el corredor de ruta 90”.