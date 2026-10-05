Presidente de la Junta Departamental de Paysandú, Marcelo Tortorella: “Nosotros somos muy cuidadosos con los gastos”

“Mis asesores son mis colaboradores que en definitiva son mis compañeros de agrupación o gente que tiene una inquietud, una iniciativa y tú la consultas” y “son honorarios”, manifestó el presidente de la Junta.

Los recursos económicos de la Junta de Paysandú, indicó el presidente de la corporación, Marcelo Tortorella, en entrevista con la diaria, son el 3% del presupuesto de la intendencia, de unos 102 millones de dólares anuales. Correspondería, a su entender, -y por mandato constitucional-, un 12 %. En Paysandú, los ediles que viven fuera de la ciudad perciben 1.500 pesos por sesión o participación en comisión.

¿En Paysandú los ediles perciben viáticos y algún beneficio?

Hay dos situaciones que se dan en Paysandú. Primero, los ediles, cuando salen en comisión, tanto fuera como dentro del departamento, si, por ejemplo, la comisión de descentralización, que es una de las que más sale, tanto al interior como fuera del departamento, ahí se les paga un viático. Para el interior, la cantidad es menor que fuera del departamento.

¿Si es suplente, también lo cobra?

Si es suplente también, no importa; siempre y cuando esté en una comisión.

Después, los ediles que viven en el interior del departamento, que viven en Guichón, como el caso de (David) Helguera (Partido Colorado) o en Porvenir, como el caso de Lilián Intrieri (Frente Amplio), u otro edil que vive fuera del radio urbano de la ciudad, cobran. Esos ediles cobran un viático por cada sesión a la que asisten. Los que son dueños de un vehículo, a nombre de ellos, cobran un vale de nafta. Hasta un límite determinado, no me acuerdo cuántos litros son de combustible al mes.

“Plata de su bolsillo” y sin “abusos”

Incluso Helguera, que es el único edil del PC y vive en Guichón, la partida de combustible que tiene no le da para cubrir un mes porque está en varias comisiones y él tiene que poner plata de su bolsillo para poder cubrir. No está bueno eso.

¿Se le paga alojamiento para asistir a una sesión o comisión? ¿Se puede quedar una noche y la Junta pagarle el hotel?

Si el edil quiere quedarse en Paysandú y no tiene donde quedarse, solicita un hotel y la Junta se lo proporciona. Quiere decir que, en este periodo, yo no recuerdo que desde lo que va de mi Presidencia -desde julio de este año-, se haya tenido que pagar hoteles en la ciudad de Paysandú. Tienen derecho a pedirlo. Porque, por ejemplo, ayer (viernes 2) la sesión terminó a las 10 de la noche y no hay ómnibus disponible a esa hora, por ejemplo, para volver a Quebracho o Guichón. Podrían pedir un hotel, pero no lo hacen.

Normalmente, esos ediles siempre se quedan en la casa de algún familiar o en la casa de ellos mismos si la tienen en la ciudad o han alquilado. Yo no he detectado situaciones de abuso.

No dejar a nadie a pie

En ese caso, ni en el uso del combustible. Son todas situaciones razonables. Y en algunos casos, por una cuestión hasta de solidaridad con algún edil, por la edad y todo eso, al finalizar la sesión, la Junta dispone de un servicio de taxi y se los lleva a su casa. Pero son casos muy excepcionales.

Esto que estás diciendo ¿está respaldado en un reglamento?

Todas las decisiones de la Junta son formales. Hay reglamento de viáticos que dice cómo, cuándo y por qué los ediles tienen que cobrar viáticos. Para el exterior hay un reglamento de viáticos que es el mismo que funciona a nivel general del Estado y funciona para la intendencia. En esos casos, la Junta lo que hace siempre es contratar el hotel. Los ediles no llevan plata para el hotel.

La Junta, por una cuestión de administración y de control de gastos, siempre pide presupuesto y se contrata un hotel normal, ni cinco estrellas, ni cuatro estrellas, un hotel tipo alojamiento turístico, ya sea en Montevideo, en Maldonado o en Colonia, en el departamento que fuera. La hotelería la sufraga la Junta Departamental.

“La gente tiene que saber”

¿Cómo funciona la partida de combustible?

Es un litro de combustible por cada diez kilómetros. Es también absolutamente razonable. Yo creo que antes en la página de la Junta se publicaban los viáticos por cada edil (N de R: hasta el sábado 3 figuraba como Junta Departamental de Paysandú). Transparencia. Sección en construcción. Próximamente, más información).

Sobre la situación, el presidente aclaró que “no está actualizada porque tuvimos un incidente de seguridad”.

Entre que asumí la Presidencia, un poquito antes hubo un incidente de seguridad en la página. Estaba dentro del servidor de la Junta, lo cual era un problema bárbaro porque te entraban ahí y te hacían daño. Cuando se actualice, se va a cargar la información.

La gente tiene que saber lo que gasta. De acuerdo a la Constitución de la República, la Junta tendría que cobrar la doceava parte, o sea el 12% del presupuesto departamental, y tiene el 3%. Te das cuenta de que el peso específico que tiene la Junta Departamental es ínfimo.

La mayoría del porcentaje del presupuesto de la Junta se va en los gastos de funcionamiento y en el personal.

Nosotros obviamente somos muy cuidadosos en lo que son los gastos para bajar todo lo más que se pueda y hacer rendir el dinero. No es un presupuesto que te permita tener un margen de maniobra importante para contratar a alguien, para contratar asesores.

¿Hay o no hay asesores en la Junta de Paysandú?

No hay. Los únicos funcionarios políticos que hay en la Junta de Paysandú son los secretarios de bancada. Dos secretarios de bancada tienen el PN, dos el FA, uno el PC más el secretario político.

El asesor es el contador, que es el asesor financiero, y la abogada, que es la asesora letrada. Son los dos únicos asesores de la Junta Departamental. Los ediles, si quieren consultar o quieren usar sus servicios, pueden disponer de los mismos. Los ediles, individualmente, no tienen asesores.

En definitiva, mis asesores son mis colaboradores que en definitiva son mis compañeros de agrupación o gente que obviamente tiene una inquietud, una iniciativa y que tú la consultás.

¿En qué calidad lo hacen?

Son honorarios. Ningún edil tiene asesores rentados ni tampoco pasan en comisión como pueden tener los ediles de otro departamento. La Junta Departamental de Paysandú es una junta profesionalizada.

Se exonera patente de rodados, existiendo requisitos. ¿Qué quiere decir eso?

Todos los funcionarios, salvo los cinco funcionarios políticos, son funcionarios de carrera. Dentro del escalafón administrativo de la Junta y no dentro del escalafón político. Todos ya estamos acostumbrados a que sea así. El único beneficio extraordinario que tienen todos los ediles es la exoneración de la patente de rodados (de un vehículo de su propiedad. Tiene que estar matriculado y empadronado en el departamento de Paysandú).

Yo tengo, por ejemplo, un vehículo empadronado en el departamento de Río Negro, donde tenemos la emisora de radio en San Javier, porque es un vehículo que corresponde a la radio, pero está a mi nombre y no tiene por este motivo exoneración en Paysandú. Yo tengo mi vehículo personal, lo tengo empadronado acá y por tal motivo es el único beneficio extraordinario.

Ah, hay otro beneficio que tienen los ediles, tanto titulares como suplentes, que me olvidaba. Cada edil tiene un carné de identificación. Con ese carné puede usar el transporte público en forma gratuita.

En el caso de la patente, basta ser designado edil titular y, en el caso de los ediles suplentes, tienen que cumplir con una cantidad de sesiones mínimas en el periodo para que queden comprendidos en la exoneración.

Si no se alcanzan los niveles de asistencia suficientes, no se exonera la patente. Eso es así y funciona así. Prebendas en la Junta Departamental no existen. Creo que nosotros sí tenemos un solo pase en comisión, que es un chofer; creo que vino de la intendencia.

Pero pases en comisión para los ediles; como se da en Montevideo, contratación directa de asesores con una contraprestación para que el edil contrate asesores rentados no se da.

¿No se exonera la contribución?

Ni contribución, ni exoneración en zona azul (estacionamiento tarifado). Todo eso tenemos que pagar como cualquiera. La contribución inmobiliaria la tenemos que pagar. Los impuestos, cuando vamos a hacer un trámite o sacar una partida, los tenemos que pagar. Cuando vamos a hacer el trámite de licencia de conducir, lo tenemos que pagar como cualquier ciudadano.

¿Por ejemplo, los ingresos a espectáculos no son gratuitos?

Solamente si son organizados por la intendencia.

¿A un partido de fútbol pueden ingresar?

Sí, debes usar el carnet para eso. Un partido de fútbol que se organiza acá en Paysandú, que es de la Liga de Fútbol y de la Dirección de Deportes; todo lo que sea patrocinado por la Intendencia, obviamente que sí.

Me quedó una pregunta: ¿cuándo hay una sesión en otro departamento que se reúne alguna comisión, ahí la Junta contrata al hotel y a los ediles se les da una partida?

Un viático de alimentación, claro.

¿Es una partida por día?

Ya hace muchísimos años que no se considera la rendición de cuentas de los viáticos. Por eso digo, el edil tiene la libre disponibilidad de la partida. Normalmente, lo que se da alcanza para lo que sería una comida en cualquier restaurante. Cuando vos salís y vas a comer algo, yo lo hago habitualmente, y no baja de 1.200, 1.300 pesos por cabeza. Creo que el viático anda en 3.500, 3.800 por día.

Se considera solo almuerzo y cena y depende del horario. Suponte que voy a Salto. Voy a las 9.00 y vuelvo a las 15.00. Tendría derecho a cobrar un viático de mediodía. Cuando se va a Montevideo, se come en el camino, porque siempre las reuniones son a la tarde. Raras veces son de mañana. Un viaje de cuatro horas y media, cinco horas, de ida y de vuelta, obviamente te va a agarrar el almuerzo.