El legado de Aníbal Sampayo llega a la casaquinta de Batlle con la muestra Aníbal Sampayo, poeta del río

La exposición, que conmemora el centenario del nacimiento del artista sanducero, se inaugurará este viernes 13 de noviembre en Montevideo con una jornada cargada de actividades culturales y comunitarias.

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La vida y la vasta obra de Aníbal Sampayo serán las protagonistas de una jornada cultural el próximo viernes 13 de noviembre en Montevideo.

A partir de las 16.00, la casaquinta de José Batlle y Ordóñez –sede del Museo Histórico Nacional ubicado en Carlos Hounie 4381, barrio Piedras Blancas– abrirá sus puertas a la exposición Aníbal Sampayo, poeta del río.

Esta muestra llega a Montevideo tras su exitoso estreno en Paysandú el pasado mes de agosto, enmarcada en las celebraciones por los 100 años del nacimiento del emblemático músico y poeta.

La iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Grupo Cultural Aníbal Sampayo y el Museo Histórico Nacional, y cuenta con el respaldo de diversas instituciones: la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, el Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y el Municipio D de Montevideo. Asimismo, la propuesta contó en su etapa inicial con el apoyo de la Intendencia de Paysandú a través de su Museo Histórico Departamental, donde la exhibición permanecerá disponible hasta fin de año.

La curaduría, realizada por Adriana Dávila y Eduardo Chito Lemes junto al equipo del museo nacional, se sustenta en una rigurosa investigación que permitió rescatar, digitalizar y organizar materiales fundamentales del archivo de Sampayo.

Contenido de la muestra

La exposición se despliega a través de 12 paneles con fotografías y textos que recorren la trayectoria artística de Sampayo, su profunda conexión con el folclore uruguayo y latinoamericano y la vigencia de su legado. Bajo un formato de fotogalería, la exhibición se enriquece con objetos personales y piezas históricas, como discos y casetes originales y libros y afiches de época.

Aníbal Sampayo, poeta del río es una producción que integra testimonios e imágenes del paisaje litoral que tanto inspiró su obra.

La inauguración en Piedras Blancas no será un evento aislado, sino el eje de una programación que comenzará desde temprano. Aquí el detalle:

10.00: taller musical para adolescentes del liceo 67, dictado por integrantes del Grupo Cultural Aníbal Sampayo.

16.00: acto oficial de inauguración de la muestra.

16.30: conversatorio con la participación del colectivo sanducero y las organizaciones locales Activá Piedras Blancas y Fotosensibles.

18.00: cierre con una propuesta musical abierta a todo el público.

Durante su presentación original en Paysandú, el director del Museo Histórico Nacional, Andrés Aspiroz, destacó el valor del intercambio con los colectivos locales que han custodiado la obra del músico. Por su parte, la curadora Adriana Dávila subrayó que estas acciones de homenaje se han mantenido de forma ininterrumpida durante 19 años gracias al trabajo voluntario de diversos grupos.

Dávila enfatizó el carácter comunitario de la exposición, señalando que esta se nutrió de conocimientos y materiales reunidos en Paysandú, consolidando un proceso de colaboración que une instituciones y ciudadanos en la preservación del patrimonio cultural uruguayo.