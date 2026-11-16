Librerías independientes denuncian “situación de emergencia” y reclaman avances en la ley de precio único

Los libreros independientes denuncian competencia desleal de las grandes plataformas y exigen que el Parlamento trate el proyecto de ley que busca proteger la bibliodiversidad.

En el marco de una nueva edición de la Noche de las Librerías, los libreros independientes del Uruguay alzaron su voz para advertir sobre la crisis del sector. Denuncian competencia desleal de las grandes plataformas y exigen que el Parlamento trate el proyecto de ley que busca proteger la bibliodiversidad.

Más allá de la celebración y las propuestas culturales, la Noche de las Librerías se convirtió este año en una plataforma de visibilización para una realidad crítica. Sebastián Monzón, de la librería Prisma de Lunares de Paysandú, fue tajante al definir la actualidad del sector: “Las librerías independientes nos hemos manifestado porque estamos en una situación de emergencia. La competencia desleal con las grandes plataformas está haciendo estragos y hay varios colegas que están quedando en el camino”.

Esta preocupación es compartida por Leonardo Silveira, responsable de Pocitos Libros, de Montevideo, quien señaló a la diaria que la batalla por la supervivencia del libro físico en los barrios es “cada vez más cruel y más dura”. Según Silveira, el principal problema radica en la imposibilidad de las librerías pequeñas para competir con los “descuentos macabros” que ofrecen los gigantes del e-commerce como Mercado Libre o Busca Libre, sumado a los beneficios bancarios que califica como “elitistas”. “Son descuentos para gente que tiene tarjetas preferenciales que no las tiene cualquiera, ni siquiera un docente”, explicó.

Para contrarrestar este escenario, el sector impulsa desde hace más de dos años un proyecto de ley del precio único del libro. La iniciativa ya fue presentada ante la Comisión de Cultura del Senado, aunque los libreros lamentan que todavía no haya habido un pronunciamiento oficial.

Silveira detalló los puntos centrales de la propuesta redactada por los propios libreros: que el precio marcado por la editorial sea el mismo en todos los puntos de venta del país, establecer un tope máximo de descuento del 10% para libros nuevos durante sus primeros 18 meses de vida y que la ley no afecte a los libros usados ni a los textos de estudio. “No es una solución mágica, pero sería una herramienta para denunciar publicaciones que rompen el código de precio establecido y obligar a que se bajen”, sostuvo Silveira.

El interior: el eslabón más débil

La crisis no se limita a Montevideo. Monzón advirtió que la coyuntura en el interior del país es aún más compleja. En departamentos como Paysandú, Treinta y Tres o Cerro Largo, las librerías a menudo deben funcionar también como papelerías para poder subsistir. “Si toda la venta se canaliza por internet, la librería de barrio termina flaqueando”, lamentó Silveira, tras mencionar reuniones recientes con colegas de distintos puntos del país que reportan una situación “durísima”.

El reclamo de los libreros trasciende lo económico y apunta al valor social de sus establecimientos. Reivindican sus locales como espacios de “microcultura”, integración y promoción de la bibliodiversidad.

“Queremos que el Ministerio de Educación y Cultura y las Intendencias destaquen el valor cultural que tiene una librería en un barrio. Generamos comunidad y espacios de encuentro que se están perdiendo”, enfatizaron.

Hacia adelante, el colectivo de libreros independientes planea conformar una sociedad con personería jurídica para gestionar convenios estatales, exoneraciones tributarias y apoyos institucionales.