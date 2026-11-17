El nacimiento de la editorial, las dificultades de editar desde el interior, el vínculo con los lectores y la importancia de generar espacios de encuentro en torno a los libros fueron algunos de los temas abordados.

La posibilidad de publicar un libro fuera de Montevideo continúa siendo un desafío para muchos escritores del interior del país. En ese escenario, Editora del Norte surgió como una iniciativa independiente y colectiva que busca abrir espacios para la producción literaria de Paysandú y la región. Desde su nacimiento, entre 2018 y 2019, el proyecto ha publicado 25 títulos, entre obras individuales y antologías, y ha trabajado con más de 80 autores, en su mayoría sanduceros.

Uno de sus impulsores, el escritor y editor Mario Pons, conversó con la diaria sobre el nacimiento de la editorial, las dificultades de editar desde el interior, el vínculo con los lectores y la importancia de generar espacios de encuentro en torno a los libros.

¿Cuándo surgió tu vocación por la escritura y, posteriormente, por la edición de libros?

Mi primer acercamiento a la escritura fue en la escuela. Nos hicieron leer “El almohadón de plumas”, de Horacio Quiroga, y el giro que tiene al final ese cuento me produjo algo que no me había pasado con ninguna otra expresión, ni en la televisión ni en el cine: la historia se había construido en mi cabeza. Ahí se sembró la semillita de que quería escribir. Era un niño y encontré algo parecido también en los radioteatros y en Renée Bertier –referente y leyenda del radioteatro–, que falleció hace poquito. Allí encontré otra pulsión que me llevó a empezar a escribir.

¿Cómo nació Editora del Norte?

Nació, en principio, sin nombre y a partir de una imposibilidad. Uno escribe puertas adentro y en determinado momento siente que está en condiciones de mostrar lo que hace. Yo lo compartía en eventos y en la movida cultural que había, pero era difícil hacer pie y encontrar espacios. Publicar era prácticamente imposible: no había manera de conseguir que una editorial tradicional apostara por lo nuestro.

En ese camino de actividades independientes y culturales me crucé con Marco Rivero, que también tenía su proyecto y no sabía bien cómo encaminarlo. Decidimos hacer un primer libro juntos, con nueve cuentos de Marco y nueve míos. Lo hicimos de manera independiente y, durante ese proceso, nos dimos cuenta de que teníamos el equipo completo para acompañar también a otras personas.

Contábamos con correctora de estilo, maquetadora y una persona encargada del arte de tapa. Hicimos todo acá, salvo la impresión, que se realizó en Montevideo. Esa forma de trabajo colectivo y cooperativo nos animó a dar un paso más y abrir la cancha para acompañar a otros autores. Eso fue entre 2018 y 2019, y desde entonces no hemos parado.

¿Cuántos libros llevan publicados desde entonces y con cuántos autores han trabajado?

Entre libros de autor, es decir, de un solo escritor, y publicaciones colectivas, como las antologías, llevamos publicados 25 títulos. En cuanto a autores, hemos trabajado con más de 80 personas, porque cada antología reúne entre 23 y 25 participantes. El 90 y pico por ciento son sanduceros.

El nombre Editora del Norte también parece responder a una intención de posicionarse más allá de Paysandú.

Un poco por eso es el nombre. Nuestra aspiración era ser una referencia editorial al norte del río Negro, porque era algo que no encontrábamos. Hablo de publicar de manera independiente, pero a través de una editorial. Porque uno puede autopublicarse, convertirse un poco en una orquesta de una sola persona y finalmente llegar al libro, pero nosotros queríamos hacer el camino de la edición como corresponde.

No encontrábamos una editorial independiente en el interior. En aquel momento había en Montevideo y Maldonado, pero prácticamente hasta ahí llegaba la oferta. Entonces, una de nuestras metas era posicionarnos como una referencia editorial: publicar a otras personas, acompañarlas, transmitirles nuestra experiencia y darles una mano para que puedan concretar sus proyectos. Ahora estamos también en la etapa de salir de las fronteras del departamento.

¿Cuántas editoriales independientes existen actualmente en el interior del país?

Tengo ese dato porque en la última Feria Internacional del Libro, que fue el mes pasado, participamos y gestionamos una mesa de conversación titulada “Editar desde el interior”. Invitamos a las editoriales independientes del interior y son seis: dos de Colonia, dos de Maldonado, una de Durazno y nosotros.

Hay dos que publican exclusivamente literatura infantil. La de Durazno, Tierradentro, trabaja con no ficción; una de Colonia publica específicamente poesía y otra de Maldonado se dedica a la fantasía. Nosotros tenemos una propuesta más amplia, porque publicamos tanto ficción como no ficción.

¿Existe algún género que tenga mayor demanda entre los lectores? ¿Se vende más narrativa que poesía, por ejemplo?

Está esa máxima que dice que “la poesía no se vende porque no se vende”. Es el género menos comercial, pero nosotros tampoco apuntamos exclusivamente a lo comercial. Como hemos conversado, muchas veces el objetivo es empatar, no perder plata y lograr que algunos libros financien otros.

La idea es poder publicar un libro y, con ese pequeño margen que queda, apoyar a un autor que no tiene dinero para pagar una edición. Ese es un tema muy importante que remarcamos también en la feria de Montevideo.

Si no se consigue un proceso sano, en el que los libros puedan sostenerse por sí mismos y ayudar a financiar otras publicaciones, parecería que editar desde el interior es un lujo burgués: tengo plata, me pago la edición y, si pierdo dinero, es problema mío. Y no debería ser así.

Una cosa es todo lo que implica la producción de un libro, que es costosa, y otra es conseguir que exista un circuito que permita sostener nuevas publicaciones.

¿La existencia de librerías en Paysandú ayuda a desarrollar ese trabajo editorial?

Sí, y mucho. Son una pequeña trinchera cultural que tenemos durante todo el año. No sé si hablar de público, porque en realidad son lectores, aunque finalmente terminan siendo público. Ese público también se construye. Entre libro y libro realizamos actividades culturales que apuntan a crear comunidad.

En principio, no tienen una intención comercial, pero terminan generando un movimiento que también repercute en las ventas. Cuando uno deja buenas sensaciones en esas actividades, la gente se interesa y vuelve. Entonces, cuando aparece una propuesta editorial, se acerca, aunque sea por curiosidad.

Por eso hay que cuidar muchísimo al autor que va a publicar y al libro en sí. Uno puede construir confianza, pero perderla puede llevar apenas diez páginas. Si alguien empieza a leer y se pregunta “¿y esto qué es?”, probablemente no vuelva. Hay que ser muy cuidadosos con la calidad de lo que se publica.

¿Cuánto podría potenciar este trabajo la organización de una feria del libro importante en Paysandú, como la que tuvo la ciudad en otros momentos o como la que se realiza en San José?

Sería fundamental. Porque, más allá de la vidriera que representa una feria, están las conexiones que uno puede generar. Hablo desde este lado del mostrador, como editorial y como actor cultural. El intercambio que se produce durante esos tres o cuatro días aporta a la buena salud del ecosistema cultural.

Ahí generamos contactos, intercambiamos experiencias y tenemos un ida y vuelta con los demás. Para el público también es una oportunidad de construir lectores y conocer de primera mano a los autores. Me parece fundamental y muy importante.

Conocemos biólogos muy jóvenes que están con el tema, por ejemplo, de los hongos y han hecho ya exposiciones en Perú, y estábamos hablando de cuándo van a empezar a editar cosas. Porque es importantísimo y veo que uno de los problemas fundamentales son las editoriales.

Hay un tema muy importante y es entender por qué queremos publicar. De nuestro lado, ese motivo no apunta a esa lógica tan propia de estos tiempos, un poco egoísta, del escritor estrella que busca mostrarse, estar en la vidriera, aparecer en los posteos de Instagram o en las noticias del diario.

Nosotros apostamos a libros atemporales. Eso quiere decir que, si el tema es interesante, no necesariamente tiene que convertirse en un fenómeno de ventas. Confiamos en que, si el trabajo está bien hecho, en algún momento va a llegar a los lectores. El boca a boca hará su parte y el libro comenzará a caminar. Tenemos ejemplos de publicaciones a las que al principio les pasó relativamente poco, pero que después tuvieron varias vidas. Por eso creemos en los libros que tienen algo para aportar más allá del momento en que se publican.