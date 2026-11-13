Festival Cruces al Norte: un puente de saberes y cultura que unirá las orillas del río en Paysandú

El evento propone un intercambio de saberes y miradas a ambos lados del río y se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre en la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte.

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Tras la histórica visita del papa León XIV, la ciudad de Paysandú recupera paulatinamente su pulso cotidiano. En este marco de retorno a la normalidad, surge una nueva propuesta que promete dinamizar la escena intelectual y artística local: el Festival Cruces al Norte.

Será un intercambio de saberes y miradas a ambos lados del río, que se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre en la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar).

El evento reunirá a una amplia gama de artistas, escritores, docentes, profesionales y técnicos, es organizado por el Club Cultural Litoral Ñ. La iniciativa cuenta con un sólido respaldo institucional y comercial, incluyendo al Ceupa-UNI3, el Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano”, el Cenur Litoral Norte de la Udelar, el Centro MEC Paysandú, la Intendencia de Paysandú, la delegación uruguaya de Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y los comercios Pío Pío y Kentia plantas.

Un espacio para la reflexión integral

El festival nace con la ambición de convertirse en un punto de encuentro para desglosar la complejidad del mundo actual. A través de un diálogo abierto, busca entrelazar la ciencia, la filosofía, la tecnología y la cultura para analizar los desafíos contemporáneos desde una óptica regional e integral.

En diálogo con los organizadores, Margarita Heinzen y Mario Pons destacaron a la diaria la importancia de la transdisciplinariedad en esta propuesta. “Buscamos fomentar el intercambio de enfoques sobre temas que nos atraviesan a todos, como la Inteligencia Artificial, la crisis climática y las nuevas identidades y vínculos afectivos en la era digital”, explicaron.

El objetivo es generar conversaciones profundas y debates respetuosos que contribuyan a formar públicos activos y a estrechar lazos regionales más allá de las pantallas.

Uno de los pilares del festival es su vocación de integración. Al respecto, Mario Pons subrayó el deseo de consolidar el evento en la región: “Nuestra intención es que en los próximos años crezca la participación de delegaciones regionales, particularmente de Argentina”. En esta edición, se destaca la presencia del escritor entrerriano Juan Di Noia y el escritor salteño Luis do Santos.

Por su parte, Heinzen introdujo el concepto de “pausa activa” para definir la esencia del encuentro: un tiempo dedicado a reflexionar sobre las preocupaciones actuales en un entorno de promoción cultural y participación ciudadana.

Un detalle relevante de la organización es la integración de la comunidad educativa local. La identidad gráfica del festival fue desarrollada por estudiantes de Diseño Gráfico de UTU, cuyo trabajo distingue toda la comunicación del evento.

Programación y actividades

Además de las mesas centrales de conversación -que contarán con académicos, técnicos y autores de Paysandú, Montevideo y Maldonado-, el festival ofrecerá una variada agenda que incluye: feria de libros y artesanías, talleres especializados, cine foro, la presentación de la nueva novela de Luis do Santos, y actuaciones de músicos locales.

Los organizadores recordaron que todas las actividades son de entrada libre, a excepción de los talleres, para los cuales se requiere una inscripción previa.