Cantante, guitarrista, autor y compositor, Schuap es una de las figuras más queridas de la música de Misiones y un referente cultural de esa provincia argentina.

Cantante, guitarrista, autor y compositor, Schuap es una de las figuras más queridas de la música de Misiones y un referente cultural de esa provincia argentina. Nació en Oberá en 1973 y se crió en Leandro N. Alem. Comenzó su carrera en la década de 1990 y desde entonces desarrolla una intensa actividad artística y cultural.

El próximo sábado 28 de noviembre en el Espacio Gobbi recibirá el espectáculo “Con todo el litoral”. El músico misionero Joselo Schuap se presentará junto al acordeonista Yoni Bombage y artistas locales.

Sus canciones reflejan la identidad misionera, con sus paisajes, personajes y vida cotidiana, y expresan su compromiso con la defensa del ambiente y los derechos humanos. En 1997 recibió el premio Arandú como Mejor Cantante de la Temporada y en 2004 publicó su primer disco, “Sepan que soy misionero”. Después editó otros trabajos, entre ellos “Agua Bendita”, “Litoralmente”, “Mundo Azul”, “Machete y Chamamé” y “El sueño del pibe”, donde grabó cuatro canciones junto a León Gieco.

Ha actuado en prestigiosos festivales argentinos, como Cosquín, Jesús María y el Festival Nacional del Chamamé de Corrientes, y ha realizado giras por países vecinos y por Europa. También compartió escenarios y grabaciones con artistas como Raúl Barboza, Horacio Fontova, Luis Salinas, Víctor Heredia y Mario Bofill.

A su labor musical suma una sostenida tarea de promoción cultural. Impulsó el Centro Cultural Chaloy Jara, el Encuentro Federal del Arte Popular y el movimiento Músicos Populares Misioneros. Desde 2006 lleva adelante la “Gira H2O”, un proyecto itinerante que combina música, difusión cultural y conciencia ambiental. En 2020 fue designado secretario de Cultura de Misiones.

El espectáculo será a las 20.00 y cuenta con el apoyo de la Intendencia Departamental de Paysandú, a través de la Dirección de Cultura y la Unidad de Eventos y Escenarios. La entrada es libre, con colaboración voluntaria al sobre.