A 11 años de su creación, el festival mantiene su apuesta por la diversidad artística y el encuentro entre creadores de diferentes generaciones y trayectorias.

El Festival Internacional Canción de Río celebrará los próximos 27 y 28 de noviembre su undécima edición en Paysandú, con una participación récord de 29 artistas provenientes de 12 ciudades de Uruguay, Argentina y Brasil. La propuesta, que se ha consolidado como un espacio de referencia para la canción independiente, de autor y de raíz popular, volverá a reunir a músicos de distintos puntos de la región en dos jornadas de conciertos, intercambio y actividades culturales.

A once años de su creación, el festival mantiene su apuesta por la diversidad artística y el encuentro entre creadores de diferentes generaciones y trayectorias. Entre los artistas que integrarán la programación de este año se encuentran Bruna Caram (Porto Alegre), Alin Demirdjian, Pablo Grinjot y Luli Maidana, junto a músicos de Uruguay y distintas localidades argentinas.

Uno de los aspectos que caracteriza al encuentro es la construcción de una grilla diversa, con especial atención a la paridad de género y a la representación de las distintas voces que forman parte de la escena musical contemporánea.

Además de acercar al público sanducero propuestas que difícilmente llegan a la ciudad a través de otros circuitos culturales, Canción de Río constituye una oportunidad de proyección para los músicos locales y regionales. El festival promueve el intercambio de experiencias, el aprendizaje y la generación de vínculos que trascienden las jornadas de conciertos.

Uno de los momentos destacados de esta edición será la tradicional Ronda de Canciones, que se realizará el sábado 28, a las 10, en la Alianza Francesa. En esta oportunidad, la actividad estará dedicada a Aníbal Sampayo, al cumplirse el centenario de su nacimiento, con el propósito de celebrar el legado de uno de los referentes fundamentales de la canción popular uruguaya y latinoamericana, profundamente ligado a la identidad cultural de Paysandú y el litoral.

La jornada incluirá una charla sobre Aníbal Sampayo y la música del litoral, a cargo de Agustín Cáceres. La actividad será gratuita y abierta a todo público.

Espacio para artistas emergentes

Como novedad, el festival incorporó una convocatoria dirigida especialmente a artistas emergentes. A través de este llamado fueron seleccionados seis músicos que tendrán la oportunidad de participar de las actividades, compartir experiencias con artistas de mayor trayectoria y presentar sus propuestas. La iniciativa busca contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de creadores y fortalecer los espacios de circulación de la música independiente.

La programación también incluirá una muestra artística de Ana Radcenco, de Salto, que estará disponible durante las dos jornadas en la Alianza Francesa. Asimismo, como ya es tradición, el encuentro tendrá un After Festival, concebido como un espacio de celebración y confraternización entre artistas, organizadores y público.

La programación completa del festival se puede consultar en el Instagram @Canciónderio2026 y se llevará adelante en la Alianza Francesa y en el auditorio Miguel Pías de Casa de Cultura. Las entradas generales se encuentran a la venta en El Prisma de Lunares, a un costo de $ 300 por jornada. También está disponible un abono para ambas fechas por $ 400. Con la entrada de cualquiera de los dos días se podrá acceder gratuitamente al After Festival.