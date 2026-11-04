El Teatro Itinerante Paysandú presenta una gran noche de comedia y solidaridad a beneficio del Centro Cultural Ostuni

Por culpa de la E es una propuesta de gran jerarquía que llega precedida por excelentes críticas y promete una noche de risas compartidas en el corazón de la ciudad.

El Teatro Itinerante Paysandú (TIP) se prepara para bajar el telón de su ciclo anual de presentaciones con un evento que combina la excelencia artística regional y un fuerte compromiso social. Este viernes 6 de noviembre, a las 20.00 el Auditorio Miguel Ángel Pías de la Casa de Cultura será el escenario de una función especial: la aclamada comedia Por culpa de la E, interpretada por el prestigioso grupo Sin Fogón de Fray Bentos.

Esta presentación se enmarca en las actividades de circulación promovidas por la Asociación de Teatros del Interior, una red fundamental para el fortalecimiento del quehacer teatral en el Uruguay profundo. La llegada de Sin Fogón a Paysandú no solo representa un intercambio cultural de alto nivel, sino que también marca el cierre de una temporada teatral que ha buscado dinamizar la agenda local y ofrecer propuestas de calidad para todos los públicos.

En un contexto donde el reencuentro y el esparcimiento se vuelven vitales para la comunidad, la organización ha seleccionado una pieza que garantiza el disfrute y la distensión. Por culpa de la E es una propuesta de gran jerarquía que llega precedida por excelentes críticas y promete una noche de risas compartidas en el corazón de la ciudad.

Sin embargo, más allá de lo estrictamente artístico, el motor fundamental de este evento es la solidaridad. Todo lo recaudado por concepto de entradas será destinado de manera íntegra a las obras de infraestructura del futuro Centro Cultural Omar Ostuni. Este proyecto busca honrar la memoria y el legado de una figura fundamental del teatro nacional, brindando a Paysandú un nuevo espacio dedicado a la formación, la creación y el fomento de las artes.

Desde la comisión organizadora del TIP se ha hecho un énfasis especial en la importancia de este cierre. Con una capacidad limitada de 120 butacas, el objetivo es lograr una sala llena que brinde el impulso económico necesario para avanzar en las etapas finales de la construcción del centro cultural.

“Apostamos a llenar cada rincón del auditorio”, señalaron desde el TIP a la diaria, y en el entendido de que algunos ciudadanos pueden tener dificultades para asistir, pero desean apoyar la causa, se ha lanzado una iniciativa innovadora: la entrada solidaria. “Para aquellos que quieran colaborar, pero no puedan estar presentes, hemos habilitado la opción de comprar su entrada y regalársela a un familiar, amigo o compañero. Es una forma de agasajar a alguien querido y, al mismo tiempo, asegurar que el proyecto del Centro Cultural Omar Ostuni siga creciendo. Si no vas, colaborás y regalás teatro”, explicaron los organizadores.

Detalles de la función y venta de entradas

La cita es este viernes 6 de noviembre a las 20.00 en el Auditorio Miguel Ángel Pías (Casa de Cultura). Las entradas tienen un valor general de 300 pesos, un costo accesible que busca fomentar la participación masiva de la familia sanducera.

Los interesados pueden adquirir sus localidades de forma anticipada en el Maxi Kiosco del Centro (ubicado por calle 19 de abril, en el ingreso al shopping). Asimismo, para quienes deseen realizar reservas o consultas adicionales, se ha dispuesto la línea telefónica 099 509 385.