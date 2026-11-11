La Noche de las Librerías tendrá dos propuestas en Paysandú con libros, música y actividades para toda la familia

Las actividades se desarrollarán en Prisma de Lunares, en 18 de Julio 876, y en Posta del Libro, en Ituzaingó 1240.

Este viernes 13 de noviembre se celebrará en todo el país una nueva edición de la Noche de las Librerías, una iniciativa que busca acercar los libros y la lectura a la comunidad a través de actividades culturales y recreativas. En Paysandú, dos librerías se sumarán a la propuesta con una programación especial que combinará literatura, música, danza y espacios de encuentro para públicos de todas las edades.

Las actividades se desarrollarán en Posta del Libro, ubicada en Ituzaingó 1240, y en Prisma de Lunares, en 18 de Julio 876, donde durante la noche se podrá disfrutar de presentaciones de libros, encuentros con escritores, espectáculos en vivo y otras propuestas.

Virginia Bulanti, de Posta del Libro, destacó en diálogo con la diaria el significado especial que tiene esta celebración para la librería, que desde hace diez años participa en la Noche de las Librerías. “La Noche de la Librerías para Posta es una fiesta para celebrar los libros, la cultura y el encuentro. Como digo siempre, es nuestra noche, donde la librería abre sus puertas hasta pasada la medianoche”, expresó.

Bulanti señaló que la propuesta busca crear un espacio en el que la lectura dialogue con distintas manifestaciones artísticas y culturales. Asimismo, consideró que estas instancias permiten reconocer el papel que cumple Posta del Libro más allá de la venta de libros. “Es donde nos damos cuenta de que Posta es más que una librería, es un espacio abierto para conectar la comunidad”, sostuvo, e invitó a los sanduceros a participar en la jornada.

En Posta del Libro la programación comenzará a las 18.00 con una propuesta de ajedrez organizada junto con la Escuela Sanducera de Ajedrez, dirigida por Dionisio de Cuadro. Media hora después, a las 18.30, será el turno de la academia de canto de Bruno Pina, cuyos alumnos compartirán algunas de las canciones que vienen preparando.

A las 19.00, Mabel de Agostini ofrecerá una actividad de animación a la lectura para toda la familia y presentará la Red de Biblioheladeras de Paysandú, una iniciativa que transforma heladeras en desuso en bibliotecas comunitarias. En ese marco, se invita a quienes tengan libros en buen estado que ya hayan leído a llevarlos para donarlos a la red y permitir que lleguen a nuevos lectores.

La danza también tendrá su espacio a las 20.00, con la presentación del grupo de niños de danza urbana Bailando se Mueve Paysandú, de la Intendencia de Paysandú.

A las 20.30, Fito Lacava llegará con Tinto y pinta, una presentación de su libro infantil que combinará música y animación, especialmente pensada para compartir con los más pequeños.

La literatura volverá a ocupar el centro de la escena a las 21.30, cuando Marcelo Estefanell presentará El infinito caballero: Don Quijote de la Mancha y la aventura de leerlo. A través del humor, las curiosidades y una mirada personal, el autor recorrerá la vida y la obra de Cervantes y compartirá su vínculo con el Quijote, una lectura que lo acompañó durante sus años de prisión.

El cierre musical llegará a las 22.30 con la presentación en vivo de Delfi Falco, para culminar una jornada de libros, historias y encuentros. Además, durante toda la noche habrá un patio gastronómico con propuestas de La Barra Beer, Cookie Moon y Ludovico, que acompañarán la actividad con opciones para comer y compartir.

Prisma de Lunares: literatura, pensamiento y música en vivo

Por su parte, Prisma de Lunares ofrecerá una programación que comenzará a las 19.15 con la presentación de Averno represión: el horror de lo que no queremos ver, una propuesta de terror sanducero de Santiago Meloni.

A las 19.45 se realizará el lanzamiento oficial del festival Canción de Río, que celebra 11 años y contará con la participación de gestores y artistas vinculados a la propuesta.

La agenda continuará a las 20.30 con el conversatorio Anne Carson: desacralizar lo sagrado, arqueología de la última premio nobel, a cargo de Valeria Rodríguez y Laura Villalba. A las 21.00 tendrá lugar la presentación de No excluyentes I y II, con una conversación sobre la pertinencia de las antologías y lecturas en vivo de autores emergentes. La actividad será presentada por Mario Pons. Posteriormente, a las 21.45, se presentará Interioranos, de Editora del Norte, con la participación de Margarita Heinzen, Pablo Márquez, Marco Rivero y Mario Pons.

La música en vivo tendrá un lugar destacado en el tramo final de la noche. A las 22.30 se presentará Hey Mujic!, banda de Montevideo, mientras que a las 23.15 será el turno de La Crisis Uruguaya, de Paysandú. Durante toda la jornada habrá cerveza artesanal de India Beer, feria de emprendedores y descuentos especiales en la librería.