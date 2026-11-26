El director de cultura Eugenio Pozzolo subrayó la importancia de los recursos obtenidos mediante los fondos concursables y del trabajo colectivo que permite concretar este tipo de proyectos.

La Dirección de Cultura de la Intendencia de Paysandú obtuvo financiación por un total de 1.150.000 pesos a través de dos fondos concursables, que permitirán concretar mejoras en dos espacios culturales de la ciudad. Del monto total, 900.000 pesos serán destinados a continuar con la renovación del Museo Histórico, mientras que los restantes 250.000 permitirán incorporar equipamiento técnico al auditorio de la Biblioteca Pública José Pedro Varela.

El director de Cultura, Eugenio Pozzolo, en diálogo con la diaria, expresó su satisfacción por la obtención de los recursos y destacó que detrás de estas iniciativas hay un importante trabajo de coordinación entre distintas áreas de la intendencia. “Para nosotros significa una alegría tremenda, porque obviamente es el resultado del trabajo de mucha gente. Hay compañeros del museo, arquitectos, gente de Planificación y muchas personas involucradas trabajando para que estas cosas se den”, señaló.

En la elaboración y presentación de las propuestas participaron, por la Dirección de Cultura, Alejandro Mesa y Enrique Moreno; por la Unidad de Proyectos e Innovación, Renzo Torres, y por la Unidad Técnica de Diseño, el arquitecto Nicolás Gargano. En tanto, por la Biblioteca Pública José Pedro Varela intervino su encargado, Ezequías Escobar.

Pozzolo valoró especialmente el aporte de los funcionarios de las distintas dependencias y remarcó la importancia de trabajar en equipo para generar nuevas oportunidades de desarrollo para el departamento.

El proyecto “Museo del Mañana”

La mayor partida, correspondiente a 900.000 pesos, será destinada al Museo Histórico de Paysandú, en el marco de un proceso de transformación que busca actualizar el espacio y su propuesta de acercamiento al patrimonio departamental. Pozzolo explicó que existe un proyecto integral denominado “Museo del Mañana”, elaborado en conjunto por los equipos que trabajan en la iniciativa, y que constituye uno de los objetivos centrales de la Dirección de Cultura para el actual período de gobierno.

“Hay todo un proyecto que se armó en conjunto con la misma gente que mencionaba anteriormente, donde lo que hicimos fue justamente pensar en el Museo del Mañana. Ese es el nombre del proyecto. Y hacia ahí vamos”, explicó.

En ese sentido, indicó que durante el quinquenio se buscará que las horas de trabajo y planificación se traduzcan en resultados concretos. “Lo que queremos es que todo el trabajo que se está haciendo, que son muchas horas, se plasme y podamos lograr nuestro objetivo”, afirmó.

La financiación obtenida permitirá avanzar en ese camino, dando continuidad a las acciones previstas para renovar el museo y fortalecer su vínculo con la comunidad.

Equipamiento para el auditorio de la Biblioteca Pública

Por otra parte, los 250.000 pesos destinados a la Biblioteca Pública José Pedro Varela permitirán mejorar el equipamiento técnico de su auditorio, un espacio que ha adquirido una presencia cada vez más importante en la agenda cultural y educativa de Paysandú.

Pozzolo destacó que el lugar ya funciona como una alternativa para el desarrollo de diversas actividades, más allá de las tradicionales presentaciones de libros.

“El auditorio de la biblioteca ya está funcionando como una gran alternativa, no solo para presentaciones de libros, sino también para charlas, capacitaciones y actividades de todo tipo y para todas las edades. Es sumamente utilizado y tiene una llegada muy importante”, expresó.

Por ese motivo, consideró que la incorporación de nuevo equipamiento representa un avance significativo para mejorar las condiciones en las que se desarrollan las propuestas. “Nuestra preocupación es dotarlo cada vez más y mejor, y con esta parte técnica indudablemente va a dar un avance bastante importante”, agregó.

El trabajo en equipo y los desafíos de Cultura

Durante la entrevista, el director también destacó el compromiso de los funcionarios de las distintas áreas que integran la Dirección de Cultura y valoró el trabajo que se viene desarrollando en diferentes líneas de acción. “Estamos muy conformes con todas las áreas de Cultura. Realmente todas se destacan, todas tienen gente muy comprometida, y creo que eso es lo más importante. Hay un equipo que está trabajando mucho para sacar adelante un montón de cosas”, manifestó.

Entre las iniciativas que destacó se encuentra el programa Descentralizarte, que se desarrolla en coordinación con la Dirección de Descentralización, a cargo de Gerardo Muria. Según Pozzolo, la propuesta logró cumplir los objetivos planteados durante su primer año de implementación y tendrá un mayor impulso en 2027.

El jerarca mencionó también el trabajo de los cuerpos estables, Arte Club y las Bibliotecas Viajeras, propuesta que calificó como un éxito. La intención, adelantó, es continuar incorporando actividades y ampliar el alcance de estas iniciativas.

Asimismo, señaló que uno de los acontecimientos destacados del próximo año será la celebración de los 100 años de la Banda Municipal José Debali. “Para todos nosotros va a ser un momento único de vivir y disfrutar. Para todos los sanduceros tiene que ser un orgullo y un honor decir que tenemos una banda como la Debali, que cumple 100 años”, expresó.

En cuanto al Carnaval 2027, Pozzolo informó que la Dirección de Cultura ya mantuvo reuniones con los distintos grupos y avanzó en la planificación de la próxima edición. Indicó que las propuestas fueron presentadas al intendente Nicolás Olivera y que resta definir el apoyo económico que podrá brindar la intendencia para posteriormente realizar los anuncios correspondientes.

También adelantó que se encontraba viajando a Guichón para reunirse con la comisión organizadora del carnaval, representantes de la actividad y el alcalde, con el propósito de avanzar en la organización de los festejos en esa localidad.