En Paysandú desde este viernes hay zonas de exclusión por la visita del papa León XIV

El intendente Nicolás Olivera brindó detalles del megaoperativo de seguridad que comenzará este viernes. Con dos grandes zonas de exclusión y más de 30.000 fieles registrados, la ciudad se prepara para recibir la primera misa del Sumo Pontífice en suelo latinoamericano.

A menos de 48 horas del arribo del papa León XIV, Paysandú respira un clima de expectativa y cierto fervor que es palpable en las calles. En una conferencia de prensa encabezada por el intendente Nicolás Olivera desarrollada en el Parque París Londres, el gobierno departamental presentó el plan logístico y de seguridad que transformará la dinámica urbana durante el fin de semana. “Estamos prontos para una gran alegría”, afirmó el jefe comunal, calificando el acontecimiento como un “evento histórico”.

La llegada del Sumo Pontífice no es un hecho menor: Paysandú ha sido elegida como la sede de su primera misa en el continente. Ante la magnitud de la convocatoria, Olivera solicitó paciencia a los sanduceros frente a las restricciones de movilidad. “Toda restricción en el tránsito genera incomodidad, pero lo extraordinario del evento requiere del sacrificio de todos”, señaló.

Operativo: las dos zonas de exclusión

Para garantizar la seguridad y el orden, las autoridades definieron dos perímetros de exclusión que comenzarán a regir de forma escalonada: Zona Parque París Londres: El cuadrante afectado estará comprendido por Bulevar Artigas, Montevideo, Avenida Alemania y Avenida San Martín.

El operativo iniciará el sábado a las 4. Los residentes de la zona podrán salir en sus vehículos hasta las 07.30, misma hora límite para ingresar a los estacionamientos internos.

Zona Plaza Constitución: Las restricciones comenzarán este viernes a las 19, con el corte de tránsito en 18 de Julio y Vizconde de Mauá hasta Setembrino Pereda. El cierre total de este sector (comprendido por las calles Sarandí, Guayabos, Uruguay y Setembrino Pereda) se hará efectivo a las 2 del sábado.

Accesos y transporte: una logística a gran escala

Hasta el momento, unas 30.000 personas se han registrado para asistir a la misa en el Parque París Londres. Si bien la entrada es libre y gratuita, el registro previo sigue abierto para asegurar un lugar.

Para quienes lleguen desde fuera de la ciudad, se han dispuesto rutas específicas:

Desde Ruta 3: Los ómnibus ingresarán por Avenida Italia y República Argentina hasta Bulevar Artigas. Desde el Puente Internacional: El ingreso será por Avenida de Las Américas y Bulevar Artigas hasta Avenida San Martín, donde se realizará el descenso de pasajeros.

El transporte local también se reforzará. La empresa Copay ofrecerá servicios especiales desde las 4 hasta las 07-45 horas partiendo del Mercado Municipal. Asimismo, habrá unidades de traslado desde Bulevar Artigas y San Martín hacia la zona del evento (Parkway y Varela).

Comercio y servicios

Pese al rigor del operativo, el intendente aclaró que los comercios funcionarán con normalidad. En cuanto a los vendedores ambulantes, no podrán elaborar alimentos dentro de las zonas de exclusión, pero sí ofrecer productos. Se ha habilitado un espacio específico para ellos en la calle Zorrilla de San Martín, entre Avenida San Martín y Canelones, bajo la supervisión de la Dirección de Bromatología.

Con estacionamientos habilitados en clubes deportivos (como Deportivo América, Bohemios e Independencia) y un patio de comidas en el Nuevo Estadio 8 de Junio, Paysandú se declara lista. “La organización ha estado por encima de las expectativas”, concluyó Olivera, invitando a todos a ser parte de una jornada que quedará marcada en la historia del patrimonio y el presente sanducero.