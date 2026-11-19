Dos jóvenes sin antecedentes, oriundos del departamento, fueron procesados con 120 días de prisión preventiva. El jefe de Policía calificó el hecho como “inédito” y un “golpe muy importante al macrotráfico”.

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La Policía de Paysandú realizó la mayor incautación de drogas sintéticas de su historia. Durante un control en la ruta 3 se hallaron más de seis kilos de MDA (metilendioxianfetamina), con los que se podrían elaborar 76.262 dosis. Su venta total superaría el millón de dólares.

Dos jóvenes sin antecedentes, oriundos del departamento, fueron procesados con 120 días de prisión preventiva. El jefe de Policía calificó el hecho como “inédito” y un “golpe muy importante al macrotráfico”.

El jefe de Policía, comisario Alejandro Sánchez González, brindó detalles en conferencia de prensa en la Jefatura. Explicó que todo comenzó el lunes, en el marco del operativo Centinela. La Brigada Departamental de Seguridad Rural detuvo un Volkswagen Gol blanco en el kilómetro 390 de la ruta nacional 3, cerca del arroyo Chingolo. Viajaban dos jóvenes de 22 y 28 años.

Al revisar el vehículo con apoyo de perros, los policías encontraron la droga camuflada. Intervino entonces la Brigada Departamental Antidrogas, que, con apoyo técnico del laboratorio de la División General, realizó la prueba de campo. Esta confirmó que se trataba de MDA. Según Sánchez, con otros componentes se producen otras pastillas.

Cada pastilla se vendería entre 700 y 900 pesos

La Fiscalía de 2º turno, a cargo del doctor Joaquín Suárez, lideró la investigación. Este miércoles los dos hombres, uruguayos oriundos de Paysandú y sin antecedentes, fueron formalizados por un presunto delito de transporte de sustancia estupefaciente. La Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva.

“Si no hay acuerdo abreviado en estos 120 días, se va a juicio. Para el juicio tenemos todos los elementos para imputar”, afirmó el jerarca.

Sánchez no brindó información sobre el origen ni el destino de la droga, porque “hace a la reserva del expediente”. Solo admitió que “puede haber un mercado local y otro que trascienda las fronteras”. Aseguró que las líneas de investigación continúan.

“Es una incautación inédita, histórica, dentro del trabajo que venimos realizando de lucha contra el crimen organizado y más que nada contra el narcotráfico. Acá en Paysandú no tenemos registro de una incautación tan grande”, sostuvo.

El jefe de Policía recordó que la semana pasada la Jefatura informó sobre la operación Fragmento, contra el microtráfico. En ella se incautaron dinero, sustancias y vehículos, y hubo cinco condenados.

Para cerrar, destacó el trabajo conjunto con las cuatro fiscalías departamentales, en este caso con la de 2º turno. Lo presentó además como muestra del trabajo policial en el departamento bajo los lineamientos del Ministerio del Interior.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las diligencias.