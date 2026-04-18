Jan Dzieciolowsky, jefe de misión adjunto de la Unión Europea (UE) en Uruguay, y Doerte Bosse, acompañados de Clelia de la Fuente, disertaron en la sede Paysandú de la Universidad Tecnológica (UTEC) el miércoles pasado y se reunieron con el intendente, Nicolás Olivera, y empresarios sanduceros para dialogar sobre el inicio, el 1° de mayo, del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur.

En la charla en la UTEC estuvieron presentes el consejero Álvaro Pena, que hizo la apertura, y Andrés Moller, director del regional suroeste de la institución, que incluye la sede Paysandú. El consejero señaló que “para nosotros es un honor recibirlos, no solo en la UTEC, sino también en Paysandú”. Remarcó que “no es usual tener el privilegio como estudiante universitario de hablar de primera mano con autoridades de la UE”. Mencionó “el vínculo que tenemos con Europa y los valores compartidos”.

No fue “lo mismo negociar en el 99 que en 2025”

Dzieciolowsky relató el proceso de integración que vivieron los países europeos. Manifestó que “a partir del 1° de mayo el acuerdo con el Mercosur en la parte comercial entrará en vigor. Es un hecho, algo que hace dos años ni nosotros nos lo creíamos. El mundo cambió mucho, no es lo mismo negociar en el 99 un acuerdo comercial que negociar un acuerdo político y comercial en 2025-2026”. “El mundo cambió y también aspectos notables del acuerdo. La parte de la sostenibilidad pesó enormemente en las negociaciones y retrasó en gran parte la firma”.

Desde “Interpol Mercosur” hasta no “depender de un solo socio”

“Estamos pidiendo que el mundo cambie y que el paradigma sea distinto, tanto en la sostenibilidad, en los derechos humanos como en la transición digital. En el acuerdo hay desafíos relacionados con la seguridad”, dijo el diplomático, y agregó que se habla de una Interpol Mercosur para “compartir información y ser más eficaces en la lucha contra el crimen”.

El jefe de la misión sostuvo que “era un acuerdo muy deseado por mucha gente, muy necesario en este mundo, y las autoridades uruguayas también lo dejaron claro: “En el mundo de hoy no podemos depender de un socio, ni de dos siquiera, tenemos que diversificarnos”.

Dzieciolowsky enfatizó que “el acuerdo es el más importante firmado por el Mercosur, al que puede cambiar, mejorarlo y que devenga en algo más ambicioso, como era la idea de los fundadores en los 80, cuando se creó”, subrayó.

El asunto es “cuántas cosas debemos hacer nosotros”

La cuestión es “cómo nos va a impactar en nuestros territorios y cuántas cosas tenemos que hacer nosotros para estar a la altura del acuerdo”, señaló. El jerarca contó que conversaron con el intendente Olivera de cómo impactará al Mercosur y al departamento, en particular, de cómo Paysandú podría “utilizar los potenciales relacionados con el agro, la logística -hacer un centro logístico-, extender el tren y las energías renovables”. “El acuerdo abarca grandes campos”, concluyó el diplomático.