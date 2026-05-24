Diputado Walter Verri propuso la instalación de freeshop en la frontera litoraleña

Walter Verri se refirió a la situación política departamental, defendió la necesidad de avanzar hacia una Coalición Republicana en Paysandú y analizó temas vinculados a la inversión, el empleo y la competitividad fronteriza.

Entrevistado por la diaria, Walter Verri se refirió a varios temas vinculados al quehacer departamental pero también fue consultado sobre la Marcha del Silencio que se desarrolló por 31ª vez el 20 de mayo. El diputado colorado sostuvo que se trata de “cosas muy dolorosas de un pasado reciente del país” y consideró que “lamentablemente tenemos que seguir buscando y tratando de encontrar la verdad”.

Con relación al vínculo con el gobierno departamental liderado por Nicolás Olivera, Verri aclaró que el apoyo colorado a parte del presupuesto de la intendencia no respondió a un acuerdo político formal. “No existió acuerdo, no votamos en Coalición Republicana (CR). El partido entendió que había artículos acompañables y otros que no”, afirmó. No obstante, reconoció afinidad con la gestión encabezada por Olivera. “Considero que es un muy buen intendente y que ha hecho una muy buena gestión para Paysandú”, expresó, recordando además la amplia reelección obtenida por el jefe comunal.

Verri sostuvo que el departamento “debería encaminarse a votar en CR” y adelantó que insistirá con esa idea tanto a nivel departamental como nacional. “Hay conversaciones y una mesa coordinadora de la coalición donde el tema siempre ha estado”, indicó. A su entender, la experiencia del Frente Amplio demuestra que sectores con distintas visiones pueden convivir bajo reglas claras. “Eso es lo que le falta a la CR”, afirmó.

También analizó el escenario político futuro ante la imposibilidad de una nueva reelección de Olivera. “El que ganó por ese margen de votos fue Olivera y no puede ser reelecto. Hay un escenario abierto”, dijo, agregando que “en política no hay herederos”. El legislador advirtió además que Paysandú enfrenta “severos problemas” vinculados al desempleo y la informalidad.

“HIF es una oportunidad para el país”

Sobre la posible instalación de HIF Global en Paysandú, Verri manifestó preocupación por la demora en alcanzar acuerdos, particularmente en materia energética. “Es una oportunidad no solo para Paysandú, sino para el país”, señaló. Consultado sobre qué está faltando para viabilizar inversión, Verri comentó que “acordar el pago del intercambio de la energía. Un precio útil. Somos súper caros y nuestra energía es cara, y esta planta requiere mucha”.

“En esta zona del país, en un 60-65% de las horas del día usted puede tener solo viento que le genere la energía que necesita, pero hay otro momento del día que va a necesitar la potencia firme que le llaman” y eso lo aporta UTE.

¿Por qué Uruguay es atractivo?

El diputado se preguntó “por qué Uruguay es tan atractivo. Porque para que ese combustible se considere verde, la energía que venga de la red tiene que ser más de 90% renovable y es nuestro caso. No todos los países de la región pueden decir lo mismo, ni Argentina ni Brasil”.

“UTE puede certificar que más de 90% es energía renovable. Esa es la ventaja que tenemos, no la podemos perder. Si no acordamos un precio, no hay acuerdo y se va a terminar yendo el emprendimiento”.

Afirmó que Uruguay enfrenta dificultades para captar inversiones debido a sus altos costos y pérdida de competitividad regional. En ese sentido, mencionó el crecimiento de Paraguay como destino atractivo para inversiones y residencia.

Respecto a los cuestionamientos ambientales hacia el proyecto, consideró que “todas las actividades humanas tienen impacto” y advirtió que, si Uruguay no concreta la inversión, “la van a llevar Paraguay o Brasil”. Se mostró optimista en que se alcanzará un acuerdo próximamente.

Pórtland: “Estamos empantanados”

En referencia a la situación del pórtland de Ancap, Verri reconoció que inicialmente tuvo expectativas positivas respecto al proceso impulsado por el gobierno, aunque ahora observa un escenario estancado. “Pensé que el gobierno estaba dispuesto a terminar con una sangría, pero hoy veo que estamos empantanados”, afirmó. También expresó preocupación por las pérdidas que continúa generando el sector y por el fortalecimiento sindical en medio de la falta de definiciones.

Descartó además que exista incompatibilidad entre el eventual proyecto de HIF y la planta de pórtland. Explicó que el emprendimiento podría instalarse en predios libres de Ancap detrás de ALUR, una idea que atribuyó al edil Roberto Ciré y que luego fue trasladada por el intendente al presidente Yamandú Orsi. Según Verri, existe cierta urgencia debido a que la empresa tiene compromisos de entrega para 2029 y necesita comenzar las obras en breve.

Propuesta de freeshop en la frontera

Entre las propuestas analizadas figura la instalación de freeshops en la frontera litoraleña (en realidad hay uno, pero la propuesta es más ambiciosa), tomando como referencia el modelo implementado en la frontera con Brasil. “Competir con Argentina es imposible”, reconoció, al tiempo que advirtió que Colón continúa reforzando su atractivo comercial y turístico para los sanduceros. “Hay que incentivar a la gente a que se quede”, sentenció.