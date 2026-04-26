La Intendencia de Paysandú anunció que continuará obras en la costa de acuerdo al Master Plan diseñado por el estudio internacional OMA. En materia de obras, hay varios ejes de trabajo. “Uno de ellos es continuar obras en la costa, las que están acompañadas desde el Master Plan que realizó OMA en el periodo anterior, el cual preveía la transformación de todo lo que es el frente costero, desde el Puente General Artigas hasta el arroyo Sacra”, dijo el arquitecto Juan Carlos Turban a la diaria.

OMA (Office for Metropolitan Architecture) es un prestigioso estudio internacional de arquitectura y urbanismo que fue contratado por la intendencia en el período anterior. La Dirección de Vialidad de la IDP cuenta con “120 equipos de trabajo, ahora un poco más porque compramos seis camiones de 10 metros cúbicos, dos cilindros, un bocat, una retroexcavadora y un cilindro. Contamos con alrededor de 130/132 equipos para todo el departamento” manifestó el arquitecto Juan Carlos Turban, director de dicha repartición. A ello hay “que agregar los equipos de los Municipios. Los mismos están en muy buenas condiciones”.

Se invirtieron “5 millones de dólares en equipos”

El director recordó que “en el período pasado se invirtieron 5 millones de dólares en equipos para reparar caminería, calles y aplicar asfaltado”.

Por otra parte, se compraron sendas plantas de asfalto y de hormigón. “La de asfalto, de última generación, es la que nos permitió hacer 3 mil cuadras en el período pasado y en este periodo vamos por otro tanto”. Esto hace “que no tengamos que depender de terceros o de empresas. Es más barato que cuando licitamos”. También “es cierto que hay tareas que tenemos que licitar porque son demasiado grandes o complejas”.

IC 10, solución con pluviales

En materia de obras hay varios ejes de trabajo. “Uno de ellos es continuar obras en la costa, las que están acompañadas desde el Master Plan que realizó el Instituto OMA en el periodo anterior, el cual preveía la transformación de todo lo que es el frente costero, desde el Puente General Artigas hasta el arroyo Sacra”.

En materia de intervenciones barriales en la capital, Turban manifestó que “este primer año trabajamos en la zona industrial. Allí comenzamos una obra en las inmediaciones de la cooperativa Covieco. Vamos a urbanizar el complejo (habitacional) IC-10 con una solución de grandes pluviales. No solo para evacuar el agua de los techos de las casas, también la que viene de la zona industrial que se vuelca en ese barrio y no tiene salida”. Una demanda vecinal desde hace 40 años.

En esta zona, además, “se va a hacer una reposición de toda la luminaria. Desde Roldán hasta la playa y desde Avenida Salto hasta Antonio Estefanel”.

En el Bajo Curupí “ejecutamos parte de los realojos que se iniciaron en el periodo pasado. De 760 familias ya se han realojado cerca de 400. Terminamos cordón cuneta, pavimento y alumbrado”. Quedan tareas en Park Way 3 y en la zona de Casa Blanca. “Va a cambiar la visión de estos barrios”.

Otro de los ejes pasa por el “plan de arbolado con el cual se plantarán más de 10.000 ejemplares en todo el departamento”.

San Martín: estacionamientos y ciclovía, Av España remodelación

En la calle San Martín, al sur, entre Bulevar Artigas y Zorrilla, “se piensa hacer dos vías de circulación con cordón cuneta, carpeta asfáltica y drenajes pluviales, porque mucha agua que viene del norte en algunos casos genera dificultades a los vecinos”. La arteria tendrá “estacionamientos y ciclovía”.

Los equipos técnicos de la IDP están “haciendo el proyecto”

En el caso de Avenida España “en el periodo anterior se compraron todas las mayólicas nuevas, todas las cerámicas. Se hizo un concurso y lo ganó una ceramista española”. “En España se replicó el tipo de cerámica que había en esa avenida. Las cerámicas están acá en un contenedor. La obra la empezaremos este año”.

Trabajos en microcentro coordinado con comerciantes

El director expresó que la IDP realizó “varios relevamientos del pavimento, tanto de la ciudad como de la caminería rural”. Varias calles del centro de la capital están deterioradas. En el damero central, “contamos con algo así como 93 cuadras para hacer a nuevas, varias de ellas en el microcentro”.

En la céntrica cuadra de Setembrino Pereda, entre 18 de Julio y Florida, donde se empezó una experiencia, los trabajos fueron coordinados con el Centro Comercial e Industrial. “Se hace reposición de paños de hormigón por que generan sobresaltos, molestias y rompen vehículos”.

Por otra parte, en la zona del puerto, inmediaciones de Garzón, “está previsto intervenir”.

“Muchas veces se levantan” trabajos

Consultado sobre la calidad de los trabajos viales que algunas veces son cuestionadossobre todo en las ciudades, Turban reconoció “que muchas veces se levantan. Nosotros hemos tenido problemas en las calles de la residencia universitaria”. Allí “lo que pasó fue que se aplicó una carpeta asfáltica más fina, -nosotros teníamos previsto una de 8 centímetros de espesor- y se colocó una de 2”. Por el error “tuvimos que tomar acciones internas para mitigar y para que esas cosas no vuelvan a suceder. No es que gastemos mal porque queremos; no se hizo lo previsto”.

Sobre el deterioro de la calle Entre Ríos especificó que “no es solamente hacer la calle. Si bien hemos hecho algunos paños un poco más adelante de Entre Ríos, existe un tema con los pluviales. Si nosotros no resolvemos sacar el agua, por más que se haga de nuevo el pavimento, va a durar poco”.

El director estima que ésta sería una obra para el año próximo. En el entorno de Plaza Artigas el pavimento está levantado. “Allí lo hemos ido modificando”, subrayó. Algo “similar a lo que se hizo en calle Uruguay: geomalla con carpeta asfáltica”, concluyó.