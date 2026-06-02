“Hay miedo”: Intrieri afirma que funcionarios denuncian irregularidades pero temen hablar

La edila frenteamplista cuestionó el respaldo del oficialismo al intendente Nicolás Olivera durante el llamado a sala y sostuvo que existe un clima de temor entre los funcionarios municipales.

El reciente llamado a sala al intendente convocado por el edil colorado David Helguera el pasado 28 de mayo dejó como saldo que existe en el área de Feria y Artesanías una investigación en curso, que la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero fue suspendida por cuatro días sin goce de sueldo por saltearse disposiciones administrativas y que el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) inhabilitaron profundizar en estos asuntos.

Sobre uno de los temas, la edila Lilián Intrieri (FA) ratificó que “el intendente manifestó en el llamado a sala que el 16 de marzo se inició una investigación administrativa. Después terminó diciendo que no era específicamente a Rodrigo Vercellino, (encargado del Área Ferias y Artesanías) que a la postre renunció sino que estaba direccionada al área de Ferias y Artesanías. Eso quedó en la versión taquigráfica”.

La edila frentista está convencida que “hay situaciones irregulares que quedan de manifiesto tanto por la sanción a la Directora de Promoción Social, como por la investigación abierta en el área de Ferias y Artesanías, de la cual no dan información”.

El llamado a sala del intendente tuvo sus condicionantes. Intrieri adujo que “siendo la misma el día 28 de mayo, ese día por mail a las 18.41 horas, comunicaron que el 29, a partir del mediodía se podía pasar por la Secretaría a leer el expediente sobre la investigación administrativa. El expediente estaba disponible desde el 26 de mayo”. La curul sostiene que “entonces yo digo que los ediles oficialistas están blindando a los funcionarios, a los directores, y al blindar bloquean cualquier investigación. Evidentemente hay situaciones más complicadas, más jodidas dentro de la gestión que no las quieren destapar”.

La oposición mayoritaria encabezada por el FA siempre se quejó de la supuesta opacidad informativa del oficialismo. Intrieri comentó que “yo soy nueva en el edilato, pero los compañeros que están desde otras gestiones dicen que en la anterior gestión no se daba información alguna”. En su momento la directora de Promoción Social sostuvo, -ante la denuncia de la oposición que ella elevó a la Fundación A Ganar nombres para suplir bajas en los CAIF- que en esos casos había una lista de prelación y que se apeló a la misma. Intrieri subrayó que “no fue lo que expresó el intendente. Olivera dijo que la funcionaria había mandado la nómina sin el conocimiento de la Secretaría General, que es el procedimiento correcto. Había mandado directamente a la Fundación una nómina y después envío copia a la Secretaría”.

Sobre las eventuales irregularidades en Ferias y Artesanías, Intrieri comentó que “muchos funcionarios se acercaron a nosotros. Todos manifiestan que hay irregularidades. El tema es el miedo”.

“Yo lo dejé expreso en el acta de la sesión que el episodio Vercellino no se transformara en una cacería de brujas con el afán de seguir blindando al director o a los directores”. Intrieri apuntó que en Ferias y Artesanías “el encargado, en particular, era pieza clave pero el mismo tenía un director general que es Nicolás Olivera. O sea, si está implicado Vercellino está implicado Olivera, no directamente. Los superiores tanto (Antonio) Oliva como Olivera. Nosotros lo que manifestamos es que los dos involucrados en los asuntos (Caballero y Vercellino) son personas de confianza del intendente”.

La edila cree que “no solamente militaron y les llevaron votos, como manifestó en sala Olivera sino que son de confianza. En el momento que ellos están en la gestión son la cara visible del intendente. Porque los directores no son funcionarios públicos”.

“Y si es más grave como parecería, ya que en uno de los casos hubo sanción, me parece que ya dejó de ser de confianza”. Al buscar una explicación de la permanencia de Caballero, la representante del FA esbozó: “creo que acá pesaron los votos de Guadalupe Caballero en San Félix y el intendente lo hizo saber en sala”.

En una de sus intervenciones hablando de la directora suspendida, el intendente argumentó que la sanción fortaleció a Caballero. La involucrada coincidió. “Eso suena raro que si a uno le aplican una sanción quede fortalecido. A no ser que sea, como él dijo, un correctivo y te estén sancionando para generar sumisión de los que están más abajo en la estructura. Si vos, que sos persona de confianza, yo soy capaz de mandarte a tu casa cuatro días y descontarte esos días de salario, ¿qué podría llegar a pasarle a un limpiador de vidrio? Me parece que pasa por ahí. Por eso usó el término correctivo. Y eso se llama generar miedo en los funcionarios y eso es lo que vemos”. “Hay miedo”, repitió. “Si hablo ¿voy a salir a barrer calles?, ¿voy a salir a limpiar en el Cementerio”, ¿voy a estar en otra área que no quiero estar, con edad avanzada?, se preguntó aludiendo a las represalias que puede tener un funcionario.

Para la legisladora departamental “hay mucha discrecionalidad porque se está jugando con la necesidad de los funcionarios. “Son cargos que ni siquiera son bien pagos porque son categoría uno, dos, de muchísimos años de trabajo en la Intendencia, que evidentemente el intendente puede disponer de esos cargos para otras funciones. Y bueno, no quieren exponerse” públicamente.

Adeyom “se quedó callada”

Sobre el rol de la organización sindical, Adeyom, manifestó que “soy muy defensora de la herramienta sindical. Pero tengo que decir también que Adeyom, por ejemplo, cuando los docentes de los Caif fueron absorbidos por la Fundación A Ganar, se quedó callada al igual que en otro montón de situaciones”.

En el último tiempo “estuvieron levantando unas reivindicaciones y resultó que, de vuelta, cayeron en la tentación de arreglar por sectores, por áreas, y no como organización en sí. Hablo de un debilitamiento enorme de la herramienta”. Con su gestión, “Olivera ha generado sumisión y un miedo espantoso en los funcionarios que realmente ni siquiera organizados se atreven a enfrentar la gestión”.

Sobre el funcionamiento de la Junta Departamental (JD), particularmente en la sesión extraordinaria, explicitó “que hay resabios de la gestión anterior: agravios, insultos, falta de respeto. Hay una permanente y persistente falta de respeto del edil (Alejandro) Colacce, aunque no es el único. Es notorio su ataque al FA y a algunas de nuestras curules”.

“Nosotros le reclamamos a la presidenta (de la JD, Valeria Alonzo) que no pone coto. La presidenta tiene los mecanismos para llamarle la atención a cualquier edil y no lo hace. Y se enoja, porque claro, al final todos le gritan”. “Claro, te estoy gritando porque si me están insultando y no tienes la voluntad política de cortar al curul o apagarle el micrófono, obviamente habrá 10 que te van a estar gritando. Pero creo que es algo que está para subsanarse. Creo que la presidenta, -hoy presidenta de la departamental del Partido Nacional en Paysandú-, tiene las herramientas para que esto no acontezca”. Confío “pues el diálogo con ella es bueno”.

Intrieri en su primer periodo de legisladora registra que en las sesiones se produce una transformación de ciertos ediles. “O sea, entran a la arena del Coliseo y ahí son gladiadores. Le llaman a la sala el circo. Salen de ahí y son personas comunes”.

Al haber “televisación, escucharse en radio las sesiones, hay una puesta en escena. Hasta el tenor de voz es diferente.Pero bueno, es parte del juego político que muchos hacen, ellos mismos lo manifiestan”.

El Partido Nacional suele jactarse que el intendente va a la Junta Departamental, a diferencia del ex intendente frentista, Guillermo Caraballo. Tal mirada se refuerza con los dichos del propio intendente, para quien “es un placer” ir a la Junta y luego relatar su pasaje por la misma. La edila reconoce la acusación. Pero se matizó, “vamos a aclarar que el intendente va, pero va condicionando su presencia. Porque en este acuerdo del llamado a sala, por ejemplo, los ediles teníamos solamente una intervención”.

Además, “se nos avisó que el intendente estaba ese día para entrar a sala en el preciso momento que llegábamos a la Junta. No tuvimos tiempo de prepararla. Se ingresó la solicitud del llamado a sala del intendente estando presente en la corporación. Conoció las preguntas del convocante, el mismo lo dijo. Tuvo las preguntas, siendo que, exceptuando el interpelante nadie las tenía. Por otra parte, no hay debate libre, es acotado, se pudo preguntar una sola vez”. La forma que encontró el FA de birlar la restricción fue “hacer ingresar, sucesivamente a los suplentes, para ampliar las preguntas”.

“Yo hice un par de preguntas, salí, entró mi suplente, hizo la pregunta, entró el otro para hacer más preguntas, pero no debe funcionar así. La comparecencia del intendente se organizó de tal manera para dejar el mensaje que el viene permanentemente a la JD. Yo así también vuelvo todas las veces. No dejo que me preguntes nada, se todo lo que me va a preguntar el convocante”. Son “artilugios que usan”.

No obstante reconoce “que somos minoría”, le disgusta la “limitación en la participación” que tiene sustento en el reglamento “pero que los obliga a aceptar en la Mesa de la Junta que integran dos miembros del FA y cuatro del PN”. De todas maneras “creemos que hay un manejo jodido. Después en sala esa disconformidad que te obliga a acordar, no se manifiesta” en sala.

“Y lo otro, que a mí en lo particular como edila debo mencionarlo es que muchas veces el Partido Colorado se manifiesta como la oposición, pero en general termina votando con el gobierno. Jamás es oposición”. Con la variante que integran el PN, en minoría, los ediles que responden a Jorge Larrañaga Vidal “también levantan la mano, diciendo en los pasillos “estamos de acuerdo con ustedes: no fueron satisfactorias las respuestas del intendente”. ¿Y para qué levantaste la mano?”. Agregando que “son obedientes a Olivera, porque todos acumularon votos” para que fuera reeelecto.

“Hay situaciones que son jorobadas”

La edila está convencida que en la actual gestión “hay situaciones que son jorobadas”. Indicó que “a mi juicio esto no está cerrado, que el aparato legislativo no quiera investigar no quita que no se sigan haciendo acciones en otros ámbitos. Porque material hay. Por lo tanto, habría que ver cómo la fuerza política lo maneja y lo sigue poniendo o no arriba de la mesa”.

En esa misma sesión el FA pidió, teniendo los votos la conformación de sendas preinvestigadores, una sobre la renuncia de Rodrigo Vercellino y otra sobre la actuación de la sancionada directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero. Cumplida la formalidad, una nueva sesión, días después descartó, con los 20 votos del PN y del edil colorado, la conformación de sendas comisiones investigadoras reclamada por el FA.