Presidente de Sutel reclamó a la OPP que se considere a Antel “de forma distinta”

El presidente del Sindicato de Antel (Sutel) e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gabriel Molina, estuvo presente en la inauguración de la fibra óptica en un hogar, este miércoles, en Porvenir, donde abogó por la continuidad en la instalación de la fibra óptica, la incorporación de personal y la regularización de los trabajadores que están tercerizados.

Tras alegrarse de que en Porvenir culmina la instalación de fibra en las localidades de más de 1.000 habitantes, señaló que se precisa “personal para poder seguir atendiendo, por ejemplo, lo que está pasando acá, que es justamente llegar con la fibra óptica”. En ese sentido, reclamó por la “regularización de unos 300 trabajadores tercerizados y el ingreso de otros 300”.

No obstante, el dirigente también puso énfasis en que haya “ingresos genuinos”. “La regularización de los trabajadores tercerizados, que es una de las patas importantes que venimos planteando, se va a cumplir ahora”. Este es un asunto “que venimos acordando con el directorio de Antel, como lo acordamos también con el otro. Es una línea de trabajo que los directores han llevado adelante, por eso la seguimos planteando”, agregó.

Sobre “los ingresos genuinos”, Molina estimó que serían unas “300 y pico de personas. Estamos esperando que Antel tome la decisión”, dijo. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dirigida por el economista Rodrigo Arim. “Aprovechamos para decirle a la OPP que por favor considere a Antel de forma distinta, porque no son todas iguales las empresas públicas. Antel está en competencia. Necesita que el gobierno la tome y la mire distinto, dejándola actuar, dejándola hacer y dejándole plata para que pueda seguir subsistiendo e invirtiendo”.

Cortar los “regalos a los canales privados”

Molina recordó que “Antel transfiere cada año a rentas generales unos 170 millones de dólares. Este año le sacaron 45 millones más”. Consultado sobre los acuerdos que la telefónica tenía con los canales privados de Montevideo, el dirigente sindical manifestó que “el directorio que asumió resolvió cortarlo porque tenía potestades. Ahora hay un contrato con Canal 4, que está dentro de la plataforma de Antel TV, por el cual se puede ver la programación, incluido el informativo. Pero con los otros canales no. Toda esa plata, que durante muchos años Antel les regaló a los canales privados, no corre más”.