Diputado Fermín Farinha pide adelantar los cronogramas para que “la inversión pública termine dinamizando y derramando en el interior”

El diputado por Paysandú Fermín Farinha (Partido Nacional) está transitando su experiencia como legislador luego de haber ocupado durante casi cinco años el cargo de secretario general de la Intendencia de Paysandú liderada por Nicolás Olivera. “Estoy tratando, justamente, de cambiar el chip. Hay algunos colegas que me dicen que no me he sacado todavía el chip de la parte ejecutiva. Es importante poder atar las dos cosas”, comentó sobre su labor parlamentaria, en entrevista con la diaria.

También destacó su “muy buen vínculo” con sus colegas sanduceros Juan Gorosterrazú (Frente Amplio) y Walter Verri (Partido Colorado): “Cada uno con su visión, con su impronta. Podemos llamarnos tranquilamente, sentarnos a conversar, trabajar temas juntos”.

Farinha considera que la instalación de la planta de hidrógeno verde tendría que tener una respuesta más rápida del gobierno, y dejó entrever incluso que si el ministro de Economía y Finanzas estuviera involucrado, se marcharía a otro ritmo.

En la Cámara de Diputados hay un proyecto para que médicos y especialistas recién recibidos atiendan en hospitales públicos en sus dos primeros años. ¿Qué opinión te merece?

Tengo la versión de la prensa, porque no he tomado contacto con el proyecto. No lo he leído y, por lo tanto, no quiero adelantar una opinión porque sería poco serio de mi parte. Pero sí entiendo que tenemos que buscar herramientas para que no tengamos una calidad de atención clase B o clase C cuanto más lejos estamos de la capital. Lo que sí está claro es que todos los que vivimos en el interior sabemos, y pienso en Paysandú como polo de desarrollo universitario, que la mayor cantidad de especialistas no se radican en el interior. Tenemos un déficit. Después habrá que preguntarse sobre qué mecanismo tenemos que trabajar: si es un mecanismo restrictivo o prohibitivo, o abrimos la cancha para que en Paysandú, por ejemplo, se formen profesionales y especialistas que ya tomen la decisión de radicarse al norte del río Negro. Hoy sabemos que la mayoría de los especialistas se quedan en Montevideo y que se abren pocos cupos en urología u oftalmología. Capaz que podemos propiciar mecanismos para incentivar que esos cupos se abran para el interior, que quien se forme en ese mecanismo sepa que lo está haciendo para trabajar en el interior.

OSE confirmó obras de saneamiento para Guichón y Quebracho para el año próximo. ¿No sería interesante, teniendo en cuenta la situación laboral, adelantar su inicio?

Eso lo planteamos hace unos meses. Cuando vemos la realidad del departamento y cuando ve una retracción del sector privado en materia industrial –sabemos que tenemos inconvenientes–, apelamos a la inversión pública. Votamos el presupuesto, tenemos los recursos; adelantemos los cronogramas para que la inversión pública termine dinamizando y derramando en el interior. Con el saneamiento estamos hablando de 19 millones de dólares dando mano de obra en el interior del interior. Sabemos lo que impacta, lo que mueve, queremos que se priorice la mano de obra local. Hay que estar encima de estos temas, como también de las obras de vialidad en la ruta 3 o de lo que tiene que ver con el Hemocentro Regional que también está pautado.

Paysandú tiene datos bastante preocupantes en materia de siniestralidad en el tránsito. ASSE decidió implementar el servicio de emergencia SAME 105. ¿Te parece una buena medida?

Es una buena medida. Recuerdo, y hay que ser honesto en esto, los planteos que en su momento hizo el extinto diputado Carlucho Moreno ante situaciones que se habían dado en nuestro departamento. Recuerdo además cuando el intendente Olivera fue diputado y acompañamos en esa instancia algún planteo concreto en busca de que la respuesta llegara. A través de la educación hay que prevenir y, como sociedad, respetar las reglas de tránsito. Que no sucedan, como vimos días atrás, hechos como el lamentable fallecimiento de un niño de la escuela 25 de San Félix en un accidente. Uno ve eso y dice: es ahí donde tenemos que empezar a incidir. En el último tiempo ha ocupado espacio, minutos, la discusión sobre las infracciones de tránsito.

Tenemos que enfocarnos en lo otro, en donde perdemos vidas, en donde vemos una siniestralidad que pocas veces computamos. ¿Cuánto impactan en el sistema de salud los siniestrados múltiples? Dejan gente con patologías que tienen que ser asistidas por la salud y el BPS [Banco de Previsión Social]. Perdemos personas en edad activa. Por ejemplo, sin que sea algo inamovible, para sacar una libreta de conducir en Europa se demora meses, mientras que acá nosotros estamos acostumbrados a que la queremos de hoy para hoy. La discusión con el famoso test técnico que había implementado la Dirección de Tránsito en Paysandú: tuvo solicitadas de prensa, varios planteos porque era algo riguroso, pero es un mecanismo objetivo que mide reacción, movimientos continuos que hacen a la mejora de algunas condiciones. ¿Eso va a ser la solución definitiva? Sin duda que no, pero necesitamos tener conciencia.

Con respecto al empleo, ¿cómo estás visualizando la situación? ¿Compartís la instalación de HIF Global?

Empiezo por el final. La verdad es que con HIF se venía en movimiento, y ahí me pongo el sayo de la secretaría general de la Intendencia de Paysandú cuando, en los últimos cuatro años y medio, hubo un empuje importante. Ahora esto se ha quedado. Estuvimos visitando la planta en Chile. Creo que estamos a la espera de la respuesta del gobierno, que, para mí, se ha dilatado en exceso. Si estuviera encima de este tema el ministro de Economía, otra sería la resolución.

Ambev está esperando la respuesta en lo que tiene que ver con el porcentaje de retorno a las exportaciones, que le dé certeza a futuro; no es solamente la planta, son todos los empleos encadenados a ese valor agregado que genera la producción de cebada. Si a eso le sumamos la situación de Paycueros, donde en el último tiempo se ha prendido una luz de esperanza por el entendimiento entre los trabajadores y la propia empresa, rotando personal en el seguro de paro, estamos prendiendo velas todos los días para que comience la venta y vengan pedidos a Uruguay, y que salga esa materia prima con valor agregado.

En relación con Fricasa, todos los días tengo mensajes de trabajadores por el avance del seguro [de paro] especial. La mayor preocupación de los trabajadores es cuándo vuelve a faenar la planta. Hemos hablado con muchas autoridades y mandamos un correo a la Secretaría de Presidencia de la República. Venimos trabajando también con UTE para que no vengan órdenes de corte, al igual que con OSE. Con el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] hicimos el planteo de alguna asistencia especial, lamentablemente, sin respuesta todavía.

El plan Jornales Solidarios, que comenzó en su momento con 15.000 cupos, hoy está en 5.500. Hace dos meses pedimos que se aumentara el cupo, que se distribuyera en función de los índices de desempleo, pero tampoco hubo respuestas. El proyecto estuvo días en una oficina de la Asamblea General, sin moverse. Hemos pedido que se le dé trámite urgente. ¿Va a mover la aguja? Obviamente que no, si se inscriben 165.000 en todo el país. Por cada uno que entra, quedan 30 fuera. Se aprobó en el Senado la Ley Integral de Empleo. Esperemos que llegue a Diputados.

Es lo mismo que hablamos en su momento cuando solicitábamos incansablemente que se aplicara la ley de frontera en el litoral. Sabemos que en la frontera con Brasil hay cosas que no funcionaron. Le planteamos al Ministerio de Economía: sentémonos a trabajar y hablemos con otros sectores. En relación con los costos, hay que pensar en la energía, en la carga tributaria, en la competitividad desde el punto de vista logístico. El pórtland Ancap es un ejemplo.

¿En qué sentido?

El gobierno planteó priorizar Minas porque está más cerca de los centros de consumo. No me quiero resignar a eso y que Paysandú termine pagando ese costo. Ahora, si hay algo para destacar, es la efervescencia de lo universitario. Ver los jóvenes, ver la universidad moviéndose, ver ese bullicio en diferentes lugares... Pero también vemos y nos contactamos con comerciantes y nos dicen que ha bajado el dinero circulante. Apostamos también a que siga creciendo el sector de la construcción. Planteamos que si la Agencia Nacional de Vivienda [ANV] tiene proyectos por la Ley de Vivienda Promovida que están a la espera, se les dé prioridad. No como prebenda; si hay cinco, seis, siete proyectos en Paysandú, démosles trámite rápido. Lo mismo pasa con la cooperativa Liber Seregni en Guichón.

¿Lo de la cooperativa de Guichón está trancado en la Administración Nacional de Educación Pública?

Hace casi un mes, teníamos el dato de que ya había intervenido el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, faltaba el gancho final. Bueno, que ese gancho llegue cuanto antes. Si la vivienda cooperativa es la que mueve la industria de la construcción en el interior, ¿no las exoneramos del IVA para materiales de construcción?

¿No creés que aquí ha faltado que la intendencia disponga de cartera de tierras y genere sinergias con el Ministerio de Vivienda y las organizaciones?

Sí, sí. Ahora, un tema son los realojos vinculados a los asentamientos irregulares y otro la política de vivienda con una lógica más urbana, con servicios consolidados. Creo que ahí, y conociendo al intendente, estaría afín a conversar y avanzar sobre la cartera de tierras. El proyecto en la ex Paylana fue un ejemplo claro de que se puede trabajar en conjunto. En realojos también. Se implementaron 660 soluciones con servicios. Espero que vuelva el Plan Juntos al territorio. Tenemos 40 mujeres jefas de hogar que hoy están en la incertidumbre. Somos todos socios. Es ganar-ganar.

¿Cuál es el impacto de la rebaja del Imesi en los combustibles?

El combustible es un producto ancla, conforma los precios. Tenemos aumento en medio de la zafra con reducción del Imesi. Es una diferencia muy corta. Si en el año anterior se generaron 80 millones de dólares de sobrecosto, usemos ese colchón para amortiguar el efecto. Es un planteo que hacía el hoy secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Uno tiene que administrar prioridades. Si no podemos impactar desde los combustibles, impactemos desde la energía eléctrica, pensando en la producción. Hay que volver a hablar de gas.

Varias empresas en Paysandú están necesitando otras fuentes. La planta cerrada de Ambev significa que UTE deje de percibir 2,5 millones de dólares al año. Por otro lado, el Estado por subsidios especiales pone entre tres y cuatro millones de dólares. Este año, el Estado puso 40 millones de dólares para el seguro de paro. Hay que repensar. El aumento del combustible ha sido del 30%. Tengo mejores ideas que gastar el dinero en el entorno del Palacio Legislativo. Financiemos el programa Más Talento, el saneamiento en la zona norte de Paysandú, hacer el puente en la ruta 4, el Hemocentro, que generaría proventos.

Sobre el viaje a Italia del intendente en noviembre, un pedido por ley de acceso a la información determinó que habría sido financiado por una empresa que luego fue contratada directamente. ¿No hace ruido?

Hay que dar marco a los hechos. Fue una invitación, por lo que tengo entendido, de un grupo empresarial italiano que maneja una de las ferias más importantes en materia medioambiental, que transfirió invitación a varios intendentes y se tramitó por intermedio de su representación en Uruguay a cargo de Teyma. El pasaje vino directamente de Italia, creo que tiene amparo gubernamental italiano. Cuando se hizo la licitación por la disposición final de residuos, yo era secretario general de la intendencia. En ese momento, mediante una iniciativa privada que planteó Sandeco, se hizo una licitación pública a la que se presentaron Sandeco y Teyma.

Teyma, que se había presentado y cotizado, demostró que tenía capacidad para afrontar esa actividad. Eso marcó un precedente y, cuando llegó la urgencia [por la rescisión del contrato con Sandeco por incumplimientos], ¿a quién se iba a mirar que tuviera las condiciones? A Teyma. Por eso se fue a una contratación directa prevista por el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera]. Cuando uno mira y dice “el intendente viajó con el de Salto, creo que con el de Montevideo y alguno más” y termina viendo lo de Teyma, puede caer en la sospecha de que puede haber algo. Al final del proceso habrá luz y tranquilidad para todas las partes. El intendente dará explicaciones donde se plantearon las denuncias, dejando en claro cómo se actuó.