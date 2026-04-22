La interna del Partido Colorado en Paysandú sumó un capítulo de tensión luego que María Molinelli denunciara civil y penalmente a Andrés Klein, secretario general de la Intendencia de Paysandú por unos meses en 2025, por presuntos delitos de difamación e injurias realizados en redes sociales. Según consignó Molinelli en diálogo con el Canal 4 local, los hechos se originaron a partir de publicaciones anónimas realizadas en la página de Facebook “Paysandú opina”, que luego logró vincular con el dirigente colorado.

Molinelli explicó que tomó conocimiento de la situación el domingo 14 de abril cuando recibió capturas de pantalla con acusaciones que, asegura, son “totalmente falsas”. Entre ellas menciona versiones sobre una supuesta desvinculación laboral por robo y señalamientos sobre su vida privada, que calificó como “agraviantes y sin sustento”.

“Todas son falsas las declaraciones que se hicieron. Me afecta directamente a mí y a mi familia”, sostuvo en la entrevista. La dirigente indicó que tras regresar a Paysandú realizó la denuncia formal en la Dirección de Investigaciones y comenzó a indagar sobre su origen. En ese proceso afirmó haberse contactado con el administrador del espacio digital, quien le habría aportado información sobre la identidad del autor que usaba un apodo.

“Pude confirmar que se trataba de un compañero del Comité del Partido Colorado, Andrés Klein, que hacía estas publicaciones bajo anonimato”, aseguró. Además de las referencias hacia su persona, Molinelli señaló que los mensajes también incluían menciones a su padre, Ricardo Molinelli, en términos que consideró ofensivos. “Se dicen cosas que dañan el honor de mi familia”, remarcó.

Ricardo Molinelli fue secretario general de la intendencia entre 1984-1989, cuando fuera intendente Walter Belvisi. También fue diputado y actualmente es el primer suplente del intendente Nicolás Olivera.

Impacto personal y familiar

La denunciante subrayó que la situación tuvo consecuencias en su entorno más cercano, particularmente en sus hijos. Relató que una de sus hijas, de 11 años, accedió a los contenidos publicados, lo que derivó en la necesidad de apoyo psicológico para la familia.

“Es muy triste. Mis hijas se encontraron con cosas muy delicadas de nuestra vida privada que no conocían”, expresó. Molinelli afirmó mantenerse confiada en el accionar de la Justicia: “Estoy tranquila de que se va a hacer justicia”.

Derivaciones políticas

El caso se trasladó al ámbito partidario. Molinelli presentó una nota ante el Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado, que analizó la situación en una reunión realizada el jueves pasado. El secretario general del Partido Colorado en Paysandú, Fabián Etchelar, detalló a la diaria que las cinco solicitudes incluidas en su planteo fueron respaldadas por unanimidad de los integrantes presentes. Entre ellas, se incluyó el pedido de expulsión del denunciado del partido.

Además de expresar la solidaridad con Molinelli, el Comité Ejecutivo del PC resolvió “elevar las actuaciones al Comité de Ética en Montevideo” y “mantener un contacto con el dirigente señalado, solicitándole acciones personales para recomponer el vínculo interno e invitándolo a considerar su renuncia al cargo dentro del Comité Ejecutivo”.

“Mis compañeros entendieron el daño ocasionado, que también daña al partido”, valoró Molinelli.