El presupuesto quinquenal del departamento de Paysandú fue aprobado con cambios, por 21 ediles, sin los votos del Frente Amplio (FA). Ahora se encuentra a consideración del Tribunal de Cuentas.

Gastón Núñez, asesor de la bancada de ediles del FA y exdirector departamental de Hacienda, dialogó con la diaria sobre el resultado del debate presupuestal y su aprobación en la Junta Departamental (JD).

Al reseñar la propuesta presentada, el asesor explicó que en el capítulo “Tributos departamentales” estaba la creación de cuatro nuevos impuestos y dos cargos directrices: prosecretario y coordinador de gabinete.

Uno de los cambios proponía pasar la tasa de servicios a impuesto. “Ahí en realidad había un aumento real de 23%”, apuntó. En este punto hubo oposición del sector nacionalista que lidera Jorge Larrañaga Vidal, que, con ocho ediles más los diez del FA, frenó la mencionada iniciativa. En cuanto a la contribución inmobiliaria urbana, hay un aumento real de 26%, destacó. “El incremento de la contribución inmobiliaria finalmente aprobado se verifica en función de que la base imponible, que era de 40% del catastro nacional, se subió a 50%”.

Larrañaga Vidal: el presupuesto “aumenta impuestos considerablemente”

El líder de la lista 22 del PN –sublema “Paysandú para arriba”–, Jorge Larrañaga Vidal, presentó en su momento un documento en el que sostenía que el presupuesto “crece 17% en términos reales, aumenta impuestos considerablemente, expande el aparato estatal y destina un tercio del esfuerzo fiscal adicional al pago de obligaciones financieras”.

Sin embargo, “no contiene propuestas orientadas a generar empleo, mejorar la seguridad ciudadana o disminuir la brecha entre los servicios que se otorgan a los municipios y a la ciudad”.

Al 2024 el déficit “era de 42,5 millones de dólares”

Sobre el punto del déficit acumulado, Núñez sostiene que “en absoluto se lo enjuga. No hay un solo peso para financiarlo. El déficit al 2024 era de 42,5 millones de dólares. La intendencia cuenta con muchísimo dinero, pero no paga en absoluto sus deudas”.

El déficit se generó en los cuatro años anteriores, “ya que la administración de Guillermo Caraballo (2015-2020) entregó la intendencia con superávit”, expresó Nuñez. El asesor del FA cree que “hay una decisión política de gastar toda la plata y no hacerse cargo de las obligaciones. Dejarle todo el paquete al que venga después”.

“El corazón del impuestazo, del ajuste, es el cambio catastral”

Por otra parte, Núñez manifestó que no hay incrementos salariales, y recordó que un funcionario grado 1 gana 32.000 pesos nominales, unos 25.000 pesos líquidos”. Para el economista, “el corazón del impuestazo, el corazón del ajuste feroz que se va a implementar está en el cambio catastral”. “Para ser claro, del 100% del aumento solicitado, Olivera consolidó el 70%”. Pese a que “muchos han salido a decir que le torcieron la mano a Olivera, hay que decir que no es así. Es mentira que defendieron al contribuyente. El único que votó en contra de todos estos aumentos fue el Frente Amplio”.

Recursos nacionales le darán “holgura grande al gobierno”

Los presupuestos departamentales se integran con los aportes que reciben del gobierno nacional. “En el presupuesto aprobado por la junta, por primera vez hay más recursos nacionales que departamentales. Es el momento de la mayor transferencia del gobierno nacional a los departamentos. Paysandú tiene un aumento en la partida del artículo 214 de la Constitución en el entorno del 15%”.

Los recursos totales de que dispondrá la actual administración “rondan los 100 millones de dólares anuales”. En la última administración del FA fue de 65-70 millones de dólares. Ya en el período anterior pasó a 80. “Este es un presupuesto reforzado. Claramente hay un aumento muy grande, el más grande de los últimos 50 años”. “No cambió mucho la distribución histórica por rubro: 50% retribuciones, 25% en funcionamiento y otro tanto en inversiones”.

Núñez consideró que los recursos nacionales le permitirán al gobierno “tener una holgura grande”.