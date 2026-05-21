El Partido Nacional homenajeó a Jorge Larrañaga en Paysandú y reafirmó su perfil descentralizador

El presidente del partido, Álvaro Delgado, encabezó la conferencia de prensa y remarcó el significado de realizar la sesión en Paysandú, departamento natal de Larrañaga y el lugar desde donde construyó buena parte de su trayectoria política.

El directorio del Partido Nacional (PN) llevó a cabo una sesión extraordinaria en la capital sanducera al cumplirse cinco años del fallecimiento del exministro, senador e intendente por dos períodos Jorge Larrañaga Fraga. El presidente del directorio, Álvaro Delgado, destacó el legado político de Larrañaga y defendió el papel del interior en la construcción del futuro del partido.

La actividad se desarrolló en la sede de la Departamental Nacionalista y formó parte de las celebraciones por los 190 años de la fundación del PN. Dirigentes, militantes, legisladores, alcaldes, ediles y referentes partidarios participaron en la instancia, que combinó memoria al exlíder blanco, reconocimiento y definiciones políticas sobre temas de actualidad nacional.

“Hoy el directorio del Partido Nacional hace una sesión extraordinaria acá en Paysandú para rendir homenaje a Jorge Larrañaga. El partido está celebrando a lo largo de todo este año los 190 años de vida, y no podíamos dejar de venir a Paysandú a homenajearlo, a cinco años de su fallecimiento”, expresó Delgado al inicio de su intervención.

El dirigente recordó que las actividades conmemorativas comenzaron el pasado 2 de enero en Paysandú con homenajes a los héroes de la Defensa, y señaló que el reconocimiento a Larrañaga forma parte de una serie de acciones y seminarios organizados por el partido para celebrar su historia.

“Larrañaga se merecía una sesión en su casa”

Delgado dedicó varios pasajes de su intervención a destacar la figura del exsenador, exintendente de Paysandú y exministro del Interior, a quien definió como un referente clave del nacionalismo moderno y un dirigente profundamente identificado con el interior del país.

“Larrañaga se merecía una sesión en su casa, en Paysandú, porque es desde Paysandú desde donde sale y desde donde creó un movimiento nacional. Terminó siendo candidato del Partido Nacional y presidente del directorio”, afirmó.

El presidente del partido destacó además la “generosidad partidaria” de Larrañaga y su forma de hacer política, “marcada por la cercanía, la firmeza y la defensa permanente de los valores nacionalistas”.

En ese sentido, sostuvo que el PN busca mantener vivo ese legado mediante una estrategia de descentralización política y territorial. “Por primera vez en la historia el directorio, está sesionando no solo en Montevideo, sino también en el interior del país, porque queremos un partido descentralizado, un partido que escuche”, aseguró.

Durante la jornada, el directorio mantuvo reuniones con dirigentes departamentales, alcaldes, concejales, ediles y representantes de organizaciones sociales y productivas del departamento.

“Somos el partido más territorial de Uruguay”

En otro tramo de la conferencia, Delgado reivindicó la presencia territorial del PN y señaló que ese despliegue constituye una de las principales fortalezas políticas de la colectividad. “Somos el partido que más intendentes tiene, que más alcaldes, que más concejales y que más ediles tiene. Somos el partido más territorial de Uruguay y eso nos da una gran responsabilidad”, afirmó.

El dirigente agregó que el trabajo político del partido en el interior será uno de los pilares para la construcción de futuras propuestas nacionales, y destacó el papel de las departamentales y de las comisiones técnicas partidarias.

“Debemos tener una visión integral y descentralizada. En cada gira dedicamos una etapa a escuchar. El partido creó una comisión de descentralización para darle mayor importancia a toda esta estructura partidaria”, señaló.

Hidrógeno verde y proyecto HIF

Consultado sobre el proyecto de hidrógeno verde impulsado por el consorcio internacional HIF en Paysandú, Delgado recordó que el vínculo con la empresa comenzó durante el anterior gobierno nacionalista, y defendió la iniciativa como una oportunidad estratégica para el país.

“El gobierno anterior generó un memorándum de entendimiento con este consorcio internacional de hidrógeno verde. No implica solo la planta modular en Paysandú, sino toda la cadena de generación de energía vinculada a la producción”, explicó.

Aunque aclaró que el directorio aún no adoptó una posición oficial sobre el proyecto, señaló que personalmente considera que “es una gran oportunidad para Uruguay, y para Paysandú en especial”.

“Uruguay puede ser pionero en la región y en el mundo en combustibles no fósiles. Me tocó participar en negociaciones vinculadas a la demanda de metanol verde para combustible de avión y había mucho interés internacional”, comentó. Adelantó además que el directorio convocará próximamente al intendente Nicolás Olivera, autoridades departamentales y exministros del anterior gobierno para analizar el avance del proyecto y la eventual relocalización de la planta.

Críticas a la situación del portland de Ancap

Otro de los temas abordados fue la situación de la producción de portland de Ancap. Delgado cuestionó las pérdidas económicas que registra el sector y criticó la falta de acuerdos durante el anterior proceso de asociación impulsado por el gobierno nacionalista.

“El problema no puede seguir igual. Este año las pérdidas pueden llegar a 35 millones de dólares, y eso termina impactando directamente en el precio de los combustibles”, sostuvo.

El presidente del directorio recordó que durante la administración anterior se impulsó una asociación entre Ancap y una empresa extranjera para la producción de portland, iniciativa que finalmente quedó sin efecto. “Ese proceso fracasó porque el gremio le puso todos los palos en la rueda posibles. Nunca ayudó a encontrar una solución”, afirmó.

También cuestionó la inversión realizada en un horno para la planta y sostuvo que actualmente parte de ese equipamiento “se está vendiendo como chatarra”.

Prudencia ante la auditoría en Cerro Largo

En relación con la auditoría anunciada en Cerro Largo por el intendente Christian Morel que involucra a su antecesor, del mismo partido; Delgado fue consultado por la diaria, confirmó haber mantenido contactos con los dirigentes involucrados y pidió actuar con cautela hasta conocer los resultados de la investigación administrativa.

“Le pedí a cada uno responsabilidad en sus actitudes y declaraciones, que cuiden al partido y que cuiden a Cerro Largo”, señaló.

El dirigente recordó que la auditoría había sido anunciada durante la campaña electoral y sostuvo que por el momento no corresponde que el directorio adopte una posición formal sobre el tema.

“Genera una investigación administrativa y veremos qué resultados trae”, indicó.

Respaldo a la participación juvenil en la Marcha del Silencio

Finalmente, Delgado fue consultado sobre la participación de jóvenes del PN en la Marcha del Silencio realizada ayer, miércoles 20 de mayo. En respuesta, destacó la autonomía de la juventud partidaria y respaldó la decisión de concurrir a la movilización.

“El Partido Nacional tiene una juventud bastante autónoma, con espacio propio y capacidad de tomar decisiones. Decidieron concurrir y me parece una decisión correcta”, expresó.