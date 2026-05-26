Intendencia de Paysandú abrió investigación administrativa por presuntas irregularidades en la gestión de un exjerarca

En la Junta Departamental, el intendente Olivera negó la existencia de denuncias formales contra el exdirector del área de Ferias y Artesanías, pero confirmó que hay una investigación en curso originada a partir de una denuncia.

La comparecencia del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ante la Junta Departamental colocó nuevamente bajo la lupa el alejamiento de Rodrigo Vercellino, exdirector del área de Ferias y Artesanías de la comuna, que desde hace semanas ha generado rumores, versiones cruzadas y cuestionamientos políticos. Aunque el jefe comunal insistió en que no existen denuncias formales contra el exjerarca, admitió que sí hay una investigación administrativa abierta, lo que para la oposicion es una confirmación de que el tema dista de estar cerrado.

La oposición habló de ocultamiento, “gestión tóxica” y posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a la fundación A Ganar. El llamado a sala fue promovido por el edil colorado David Helguera y alcanzó el tercio necesario con el respaldo de los diez ediles del Frente Amplio (FA). Olivera compareció acompañado por la secretaria general, Gabriela Gómez Indarte, y otros directores.

El eje central de la convocatoria fue la salida de Vercellino, quien además es suplente del diputado nacionalista Fermín Farinha. Helguera sostuvo que durante abril “un cargo jerárquico tuvo que irse” por hechos “con apariencia de falta grave”. Además, afirmó que en “medio departamento” se hablaba de una investigación en curso y de presuntas inconductas.

Olivera intentó desactivar el tema desde el inicio. Afirmó que Vercellino presentó su renuncia el 12 de marzo “por motivos personales” y que, hasta el momento, la intendencia no recibió ninguna denuncia formal vinculada a los hechos mencionados públicamente. “Hoy no han aparecido denuncias nominadas contra Vercellino”, remarcó.

Sin embargo, el debate cambió de tono cuando ediles del FA insistieron en las versiones de presuntos episodios de acoso laboral y sexual que trascendieron en medios y redes sociales. La edila Natalia Martínez recordó que la renuncia ocurrió antes de que el tema explotara públicamente y preguntó si eso no resultaba, al menos, llamativo. Olivera negó que el asunto estuviera instalado públicamente antes de la dimisión. “No podemos basarnos en lo que dicen los medios”, afirmó, y aseguró: “No vengo a esta Junta a mentir ni a que me mientan”.

Investigación abierta

Inmediatamente después llegó la admisión que terminó alimentando aún más las sospechas opositoras. El intendente reconoció la existencia de una investigación administrativa en el área de Ferias y Artesanías, originada a partir de una denuncia en la que, según dijo, no se menciona directamente a Vercellino. “Lo que tiene que hacer la investigación es desentrañar. Cuando termine veremos qué resultancia tiene”, expresó.

Para el FA, la investigación administrativa contradice la idea de que todo se limitó a una simple renuncia por razones personales. La edila frenteamplista Lilián Intrieri remarcó que la salida de un jerarca no extingue una investigación administrativa y reclamó que el proceso se profundice hasta esclarecer completamente los hechos.

Las críticas de la oposición también apuntaron a la manera en que la intendencia manejó la salida del exdirector. La edila del FA Silvia Fernández preguntó por qué Olivera no informó públicamente la renuncia en el momento en que fue aceptada. “Las suspicacias surgen de las escondidas”, afirmó, insinuando un intento de minimizar el impacto político del caso.

Lejos de bajar el tono, el intendente acusó a la oposición de intentar “enchastrar” la gestión y sostuvo que ocultar situaciones “no es su perfil”. Además, defendió la política salarial de la comuna y recordó que varios jerarcas perciben remuneraciones inferiores a las que podrían corresponderles.

Olivera también reveló que la intendencia y él mismo, a título personal, presentaron denuncias penales por difamación e injurias contra un “exjerarca” que realizó acusaciones públicas. Aunque no lo nombró directamente, los participantes interpretaron que hacía referencia al exdiputado y exdirector municipal Cosme David Doti. También aludió al exalcalde de Porvenir Ramiro Allende, sobre quien dijo que “huyó” y es esperado por la Justicia uruguaya.

La sesión también abordó la suspensión por cuatro días de la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, por irregularidades administrativas vinculadas a contrataciones realizadas mediante la fundación A Ganar. El FA sugirió que desde la dirección se habrían aportado nombres concretos para ser contratados, algo que el intendente evitó responder directamente.

El edil frenteamplista mencionó presuntos casos de funcionarios que “cobran doble salario” y reclamó que se profundicen las investigaciones tanto en el caso Vercellino como en las contrataciones observadas. Olivera insistió en que “el sistema funcionó” y dejó abierta la puerta a nuevas medidas. “Si aparecen otras cosas tomaremos medidas”, aseguró.

Pese a la defensa oficialista, el FA consideró insatisfactorias las explicaciones y promovió una extensa moción reclamando la renuncia de Caballero y la creación de dos comisiones preinvestigadoras. Sin embargo, el edil interpelante Helguera se declaró conforme con las respuestas del intendente y terminó votando junto con los 20 ediles nacionalistas una moción de respaldo a Olivera.