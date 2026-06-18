Elecciones universitarias: en Paysandú podrán sufragar 4.814 estudiantes y 5.197 egresados

Los lugares de votación serán el Centro Universitario, el hospital y la Estación Experimental Mario Cassinoni.

El Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) renueva sus órganos de cogobierno. En efecto, los tres órdenes (docente, estudiantil y egresados) renuevan sus representaciones en el Consejo Regional, Claustro Regional y las Comisiones Directivas de las sedes Salto y Paysandú.

En total hay 8.808 estudiantes habilitados, 13.434 egresados y 323 docentes, lo que pauta el enorme desarrollo del Centro Regional del Litoral Norte (Cenur LN).

La instancia no es obligatoria y no cuenta con la regulación de la Corte Electoral. Es organizada por una Comisión Electoral del Centro. La mencionada Comisión Electoral dispuso la instalación de mesas receptoras de votos en los cuatro departamentos del Cenur Litoral Norte: Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.

Gonzalo Bandera, integrante de la comisión electoral, dijo a la diaria que “el día de la votación la actividad será normal y que habrá circuitos en Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. En el caso de Paysandú, estarán en el Centro Universitario, en el hospital y en la Estación Experimental Mario Cassinoni”.

Acto “reflejará el aval a la regionalización”

El Cenur manifiesta que la participación, al ser voluntaria, “reflejará el aval a la regionalización de la Udelar y sus esfuerzos por estar presente y en crecimiento en todo el país. También denotará respaldo a docentes, estudiantes y egresados que han aportado compromiso en la consolidación de un proyecto que tiene en su espíritu la democratización y generalización del acceso a la educación terciaria pública de calidad”.

Concluido el acto electoral, se instalan las respectivas comisiones directivas locales (Salto y Paysandú) en concordancia con la Ordenanza de los Centros Universitarios Regionales. Con su nueva integración, estas propondrán al Claustro el docente que dirigirá las sedes Salto y Paysandú durante cuatro años. Estos directores pueden ser reelectos por un período.

En esta arquitectura de cogobierno, el Claustro tendrá la tarea de “constituirse como elector, y en la sesión correspondiente presidida por el rector deberá definir quién estará a cargo de la dirección regional por el período 2026-2030”, informó la institución.

Tras el proceso electoral del 23 de junio en el Cenur Litoral Norte, en agosto el flamante Claustro elegirá el director o directora regional y en diciembre a los responsables de las sedes Salto y Paysandú.

En el orden estudiantil, tienen la calidad de electores aquellos “que desarrollan actividades curriculares en las sedes que integran la zona de referencia del centro regional y figuran en las listas oficiales de las carreras de la Udelar, de las cuales estan exceptuados los estudiantes de la generación de ingreso 2026”.

En docentes están habilitados los que pertenecen al Cenur “y todos los docentes de las facultades que tengan asignación de funciones en las sedes, siempre que cuenten con una antigüedad mínima de un año en la actividad docente, ya sea de forma continua o discontinua”.

En cambio, en el orden de egresados “votan aquellas personas que completaron sus formaciones en las carreras del Cenur LN y los egresados de la Udelar que residen en la zona de referencia del centro o que desempeñan su actividad laboral principal en la zona”.

Con excepción del orden estudiantil, en los restantes hay lista de consenso para los distintos organismos. La presentación de las listas venció el 2 de junio.