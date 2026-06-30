Convocan a la ciudadanía a participar en las asambleas territoriales luego de la instalación de la Comisión departamental del CNE

La actividad, realizada en el Instituto de Formación Docente de Paysandú con la participación de autoridades educativas nacionales y departamentales, tuvo como objetivo presentar el funcionamiento del Congreso Nacional de Educación “Misiones sociopedagógicas” y convocar a organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos a conformar asambleas territoriales. Las propuestas que surjan de las asambleas serán sistematizadas para aportar a la elaboración de futuras políticas educativas con proyección de Estado.

La directora general de Educación Inicial y Primaria, Selva Pérez, explicó a la diaria que la CODE será la encargada de coordinar y registrar las asambleas que se desarrollen en el territorio. “Lo que buscamos es convocar a la comunidad, a todas las fuerzas vivas, a participar y empezar a construir juntos lo que va a ser el Congreso Nacional de Educación”, señaló.

Pérez remarcó que el congreso no se limita a un único evento, sino que constituye un proceso de diálogo e intercambio en cada comunidad del país. Las asambleas trabajarán sobre cuatro grandes ejes temáticos definidos por la Comisión Nacional de Organización: Educación como derecho humano, Educación y participación, Trayectorias educativas a lo largo de la vida, y Virtualidad e inteligencia artificial: oportunidades y desafíos. Los aportes recogidos serán sistematizados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para contribuir a la formulación de políticas educativas con una perspectiva de largo plazo.

Por su parte, Natalia Laborite, representante del MEC, destacó que se trata de un “congreso de base ciudadana”, cuyo propósito es reflejar la realidad de cada territorio. “Esperamos que sea lo más participativo posible. La realidad de cada comunidad debe verse reflejada en las propuestas y posicionamientos que surjan de las asambleas”, afirmó.

Laborite explicó que cualquier colectivo podrá solicitar la realización de una asamblea territorial. Para ello se requerirá un mínimo de 15 participantes en el interior del país y 25 en Montevideo, debiendo comunicar la iniciativa a la Comisión Departamental correspondiente.

Las asambleas podrán desarrollarse entre mayo y setiembre y estarán abiertas a la participación de vecinos, organizaciones e instituciones interesadas en debatir sobre el futuro de la educación.

El IV Congreso Nacional de Educación es el cuarto proceso de estas características desde la creación de este mecanismo de participación. El primero se realizó en 2006 y el último en 2017. Su realización está prevista en la Ley General de Educación 18.437, que establece la convocatoria periódica de este ámbito de consulta y construcción colectiva sobre las políticas educativas nacionales.