Paysandú será sede de un curso de posgrado en Química Medicinal

La actividad marca un hito en el desarrollo de esta subdisciplina que se relaciona con el desarrollo de fármacos.

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Este sábado 8 de agosto se dictará un curso de posgrado en Química Medicinal que reunirá a investigadores nacionales y extranjeros que debatirán y harán presentaciones en la sede Paysandú del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte.

El Cenur Litoral Norte dispone de unos 40 grupos de investigación de un arco disciplinar variopinto.

El duraznense Mauricio Cabrera Cedrés, actual director del centro, es licenciado en Bioquímica egresado de la Facultad de Ciencias (2006) y doctor en Química (PhD) por la Facultad de Química de la Universidad de la República (2012).

Cabrera se desempeña en el campo de la química medicinal contando con más de 35 artículos y capítulos de libros en publicaciones internacionales arbitradas y más de 50 presentaciones en congresos nacionales e internacionales en dicho campo.

Cabrera es grado 4, efectivo, con dedicación total y corresponsable del Grupo de Investigación y Desarrollo de Moléculas Bioactivas, del Departamento de Ciencias Biológicas en el propio centro. Es además investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-ANII) e Investigador Nivel 3 del Programa de Ciencias Básicas (Pedeciba).

Química medicinal: “se puede pensar en el desarrollo de un fármaco”

Con él charlamos sobre el desarrollo y los avances del campo disciplinar en el que está inmerso. Consultado sobre qué es la química medicinal, explicó que “es una disciplina que se nutre de otras, pero está basada en la química teniendo como expertise la investigación y el desarrollo de moléculas que tienen una actividad biológica y que puede usarse para fines terapéuticos, de diagnóstico, pero también puede ser, por ejemplo, para generar un herbicida”.

Un ejemplo más claro, dice este investigador, “es pensar en el desarrollo de un fármaco. Desde su desarrollo, diseño, evaluación biológica y eventualmente su salida al mercado”.

En definitiva, “es una disciplina nueva, como un desprendimiento de la química básica”. “La carrera más cercana a esta subdisciplina es la de químico farmacéutico. Se puede cursar un posgrado en esta subdisciplina”.

“En Uruguay somos 2.000 investigadores, categorizados en el SNI” detalla. En química medicinal “seremos una comunidad de unas 150 personas en Uruguay, contando desde los investigadores senior hasta los que están haciendo las primeras armas”.

El próximo sábado 8 de agosto en la sede Paysandú se hará un workshop de “Química Medicinal y descubrimiento de fármacos. Construyendo redes para la innovación”, informó Cabrera.

Esta importante actividad académica, generadora de conocimiento “surge en respuesta a acontecimientos que de alguna manera están sucediendo en paralelo, en Paysandú, en el país y en la región”, recreó Cabrera.

En sede Paysandú: tercera edición de curso de posgrado

En la semana que transcurre del 31 de julio al 7 de agosto en Paysandú se realiza la tercera edición de un curso de posgrado, bianual, sobre desarrollo de fármaco”.

“Es un curso con una alta carga horaria, intensivo. En la mañana teóricos y en las tardes prácticas de laboratorio”.

“Se intenta pasar por toda esta etapa que es la investigación y el desarrollo de fármaco en etapa temprana, sobre todo las preclínicas y el estudio de toxicidad”.

“No parecía, como en el 2024, culminar este curso con un congreso”. “Decidimos con los organizadores y los participantes del curso hacer un workshop de un día, algo menos ambicioso”. El título del workshop es “Construyendo Red para la Innovación” y obedece a que “estamos en un momento histórico como investigadores de la química medicinal que tiene que ver con el agrupamiento y el trabajar en red a nivel latinoamericano”.

Ya en el “2024 ocurrió un primer hito que fue la conformación de la Red Rioplatense de Química Medicinal” en un congreso en la ciudad de La Plata, Argentina. Allí “participaron alrededor de 60 investigadores de Uruguay. Este año es el segundo congreso en el marco de esa red”.

“Este año se dio un salto al constituir la Asociación Latinoamericana de Química Medicinal, de la cual somos miembros fundadores. Varios de los participantes del curso de posgrado no solo son investigadores dedicados, sino que tenemos colegas nacionales invitados e incluso extranjeros, algunos presenciales y otros dando teóricos por zoom”.

El lanzamiento oficial de la Asociación Latinoamericana de Química Medicinal se hará en el marco de un congreso en diciembre en Río de Janeiro.

Al ocurrir diferentes hechos “nos parecía importante dar como un pienso del momento actual que estamos viviendo como Uruguay, en tal contexto”.

Intenso trabajo de acumulación académica

El workshop de este sábado 8 de agosto tendrá dos partes, señala Cabrera en el diálogo con la diaria.

“En la mañana habrá dos charlas magistrales. Una a cargo de la doctora Graciela Mahler de Química Farmacéutica de la Facultad de Química, Udelar, y la siguiente del profesor Alan Talevi de la Universidad de La Plata, que además es doctor en Farmacia. Talevi hizo su doctorado en Química Computacional. Además, tiene el atractivo de haber desarrollado un startup con otro conjunto de investigadores para acelerar el descubrimiento de fármacos utilizando inteligencia artificial”.

“Así se conjugan temas de frontera en el campo del conocimiento, poniendo de manifiesto la interacción que se da en una red de trabajos centrando la mirada en los jóvenes investigadores”.

Queríamos incorporar “ese otro lado que no es tan académico, sino que es la salida al mercado del trabajo a través de un startup. En tal sentido, el profesor Talevi va a estar participando en el workshop con una charla” en la mañana.

Luego discurrirán “varias presentaciones cortas” que mostrarán “cómo estamos interactuando los grupos de química medicinal.

Enseguida “estudiantes avanzados, doctorandos y doctores jóvenes nos contarán sus trabajos” de investigación.

El investigador y director del Cenur Litoral Norte manifestó que en las ponencias “se van a presentar estrategias y desarrollos para diferentes patologías”.

En el cierre, a la tarde, funcionarán en régimen de taller. Se tratará de “pensar un poco en los desafíos y las potencialidades que tiene la comunidad de química medicinal en Uruguay y su proyección e inserción en el marco de estos dos hitos que te contaba: la Red Rioplatense y la Asociación Latinoamericana”, desde Paysandú.