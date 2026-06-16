Virginia Verderese destacó el impacto de UTU en Uruguay Impulsa y el crecimiento de la educación terciaria

La directora general de UTU realizó una evaluación positiva de la participación de la institución en el programa Uruguay Impulsa.

La iniciativa interinstitucional busca fortalecer la capacitación de personas en distintas áreas y facilitar su inserción en el mundo laboral. Verderese explicó durante una actividad desarrollada en Paysandú que UTU tuvo a su cargo el componente educativo del programa, con cursos vinculados a logística, administración, construcción y gastronomía. “Para nosotros es un placer estar cerrando prácticamente esta etapa del programa Uruguay Impulsa. Es una propuesta interinstitucional donde [el] gobierno nacional, gobiernos departamentales, OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] y Mides [Ministerio de Desarrollo Social] trabajamos juntos para lograr que las personas tengan una capacitación y también un acercamiento al mundo del trabajo”, señaló.

La jerarca calificó la experiencia como “sumamente positiva”, destacando la amplia participación registrada en todo el país. Según indicó, en el área metropolitana las capacitaciones alcanzaron un promedio de unas 500 personas por curso, mientras que en el interior participaron alrededor de 200 personas por instancia.

Además, subrayó la importancia de llegar a localidades donde las oportunidades de formación suelen ser más limitadas. “Es una política que recorre todo el territorio nacional y permite llegar con propuestas educativas a lugares donde muchas veces no existen otras alternativas de capacitación”, afirmó.

Consultada por la diaria sobre la realidad educativa en Paysandú y la región, Verderese destacó el crecimiento de las propuestas terciarias de UTU y el aumento de la matrícula en todo el país.

“Hoy tenemos 20.000 estudiantes terciarios, lo que es sumamente importante”, relató. Asimismo, remarcó el desarrollo de carreras vinculadas a áreas estratégicas como audiovisual y biotecnología, opciones que años atrás no formaban parte de la oferta de la educación técnica. La directora general indicó que el objetivo es continuar ampliando las oportunidades de formación y consolidar el crecimiento durante el próximo año. Verderese reconoció que la deserción en la educación media superior continúa siendo uno de los principales desafíos para la institución. “Nos hemos propuesto trabajar especialmente en la permanencia de los estudiantes. Queremos que los jóvenes permanezcan durante toda la jornada en los centros educativos y para eso es fundamental el trabajo de los equipos docentes”, expresó.

La jerarca explicó que muchos estudiantes abandonan sus estudios debido a una temprana inserción en el mercado laboral, muchas veces en condiciones de informalidad. Por eso, destacó la importancia de fortalecer herramientas como becas, comedores estudiantiles y programas de finalización educativa.

En relación con la frontera norte, Verderese recordó que UTU cuenta con una experiencia de dos décadas en propuestas educativas binacionales con Brasil. Además, adelantó que la institución trabaja en nuevas iniciativas para la región de Bella Unión, incluyendo proyectos binacionales y trinacionales, que podrían presentar novedades durante el próximo año. “Venimos trabajando muy fuertemente en esa línea y seguramente haya novedades para el año que viene”, detalló.

La secretaria de la Intendencia de Paysandú, Gabriela Gómez, manifestó que “estamos asistiendo a un broche de oro al trabajo y capacitaciones de tantas personas” y destacó no solo la política de estado que se lleva adelante sino también la presencia de autoridades de UTU en Paysandú. La entrega de certificados se realizó en el espacio cultural Gobbi.