Diana Domenech: “Formar médicos en el interior es clave para reducir las desigualdades en el acceso a la salud”

La profesora grado 5 de la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria de la Udelar dijo que la formación de médicos en el interior y el fortalecimiento del primer nivel son clave para un sistema de salud más equitativo.

Diana Domenech, profesora grado 5 de la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de la República, analizó en entrevista con la diaria el impacto de la descentralización de la carrera de Medicina, el rol estratégico del primer nivel de atención y los desafíos que enfrenta el sistema sanitario uruguayo.

Además, sostuvo que fortalecer la medicina familiar permitirá resolver la mayoría de los problemas de salud cerca de donde viven las personas.

¿Qué la motivó a estudiar Medicina?

Desde muy joven tuve una fuerte inclinación hacia las actividades de servicio. Sentía que la medicina era una forma de canalizar esa vocación de ayudar a las personas. También tuve referentes muy importantes, como el doctor Carlos Stagno, un pediatra que no solo atendía a sus pacientes, sino que comprendía a las familias y el contexto donde vivían. Esa mirada integral fue determinante para mi formación y, posteriormente, para orientarme hacia la medicina familiar y comunitaria.

Usted coordinó la implementación de la carrera de Medicina en el litoral norte. ¿Qué impacto tendrá esa formación en la región?

Creo que el impacto será muy importante, tanto a nivel sanitario como social. Sabemos que los médicos tienden a quedarse a vivir donde realizan su formación. Por eso, formar profesionales en Salto y Paysandú contribuirá a reducir la desigual distribución de médicos entre el norte y el sur del país.

Además, la presencia de la Universidad de la República en el interior genera un efecto muy positivo: aumenta la matrícula universitaria, mejora las trayectorias educativas y permite que muchos jóvenes proyecten un futuro profesional sin tener que abandonar su lugar de origen.

Carrera en el litoral facilita formación en el interior

¿Se están formando más médicos gracias a la descentralización?

Sí. Lo interesante es que la carrera instalada en el litoral norte no redujo la cantidad de estudiantes que viajan a Montevideo. Los estudiantes que hoy cursan Medicina en la región son, en muchos casos, jóvenes que probablemente nunca hubieran accedido a estudiar esta carrera si la oferta no existiera en el interior.

¿Cómo nació la Medicina Familiar y Comunitaria en Uruguay?

Comenzó a desarrollarse durante la década de 1980 con la creación de los primeros cargos de médicos de familia en el Ministerio de Salud Pública. Más adelante, en 2001, se aprobó oficialmente el programa de posgrado, lo que consolidó la especialidad desde el punto de vista académico. Hoy contamos con una Unidad Académica consolidada dentro de la Facultad de Medicina.

Muchas veces se confunden los conceptos de Atención Primaria de la Salud y Primer Nivel de Atención. ¿Cuál es la diferencia?

La Atención Primaria de la Salud es una estrategia que organiza todo el sistema sanitario. Propone una atención integral, continua, coordinada y centrada en las personas.

El Primer Nivel de Atención, en cambio, es la puerta de entrada al sistema de salud. Allí trabajan los equipos que acompañan a las personas a lo largo del tiempo y resuelven la mayoría de sus problemas de salud. Los médicos de familia somos los especialistas formados específicamente para desempeñar ese rol.

Santa Mónica: “Una comunidad muy organizada”

¿Qué experiencia dejó el trabajo desarrollado en la Policlínica Santa Mónica de Paysandú?

Cuando llegamos encontramos una comunidad muy organizada y con una fuerte participación de los vecinos. Nos integramos a esa realidad desarrollando las funciones universitarias de asistencia, enseñanza, investigación y extensión.

Con el paso de los años, la policlínica se convirtió en nuestra principal unidad docente asistencial y en un espacio fundamental para la formación de estudiantes de Medicina.

¿Qué porcentaje de los problemas de salud pueden resolverse en el primer nivel de atención?

Cuando funciona correctamente y está fortalecido, el primer nivel puede resolver más del 80% de los problemas de salud de la población. Esa es una de las claves para mejorar el funcionamiento del sistema y reducir las derivaciones innecesarias hacia especialistas.

Usted participó en la elaboración de un libro sobre competencias clínicas para el primer nivel. ¿Cuál es su objetivo?

El Ministerio de Salud Pública impulsó una estrategia para fortalecer el primer nivel de atención y desde nuestra Unidad Académica elaboramos el libro Competencias clínicas estratégicas para el Primer Nivel de Atención.

Se trata de una herramienta práctica dirigida a los equipos de salud, con algoritmos para abordar los motivos de consulta más frecuentes. El objetivo es brindar respaldo académico y fortalecer la capacidad resolutiva de los profesionales.

¿Qué importancia tiene la medicina rural dentro del sistema de salud?

Es fundamental. Los equipos de salud rural trabajan en el primer nivel de atención, pero además deben resolver situaciones de urgencia porque muchas veces son el único recurso sanitario disponible en zonas alejadas. Su labor resulta indispensable para garantizar el acceso a la salud en todo el territorio.

“Solo los casos de mayor complejidad deben ser derivados al psiquiatra”

La salud mental es una de las principales preocupaciones actuales. ¿Qué papel debe cumplir el primer nivel de atención?

La mayoría de los problemas frecuentes de salud mental, como la ansiedad, la depresión o las crisis vinculadas a situaciones de vida, deberían poder resolverse en el primer nivel de atención.

Las personas necesitan contar con un médico de referencia que conozca su historia, su familia y su realidad. Solo los casos de mayor complejidad deben ser derivados al psiquiatra. Fortalecer ese acompañamiento cercano también es una forma de mejorar la calidad del sistema de salud.