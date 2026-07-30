En junio de 2027 quedará pronto el primer edificio de la nueva sede universitaria en Paysandú

Para el proyecto, la Udelar dispone de 26 millones de dólares. “Los fondos se están gestionando bien, con prudencia y muchos controles” dijo Helena Heinzen.

La arquitecta Helena Heinzen, durante un largo período responsable de las obras de la Universidad de la República (Udelar) en el interior y desde este año coordinadora general del Plan de obras de Mediano y Largo Plazo (PLOMLP), desde la sala de cogobierno del Centro Universitario de Paysandú (CUP), le dijo a la diaria que “en el período 2005-2010 hubo una gran inyección presupuestal para obras que mejoraron la infraestructura de la Udelar”.

En el interior del país, la Udelar construye, sustentando su enorme desarrollo, 10.000 metros cuadrados en su futura sede universitaria de Paysandú.

En el rectorado del matemático Rodrigo Arocena la Udelar creó el PLOMLP. “Hace 15 años que estamos trabajando en esto. Se han hecho muchísimos metros cuadrados, algo así como 30.000 en obra nueva en el interior y 120.000 en el área metropolitana, haciendo facultades nuevas o ampliando las existentes”.

En ese despliegue territorial, paralelo a la creciente descentralización de alto impacto en cada territorio, Heinzen señaló que “primero se hizo la sede de Rocha. Luego la sede Maldonado. Ahí yo ya entré al programa y me tocó hacer la sede de Treinta y Tres”.

Luego se continuó “con la obra que se había empezado en la sede de Tacuarembó, la de Salto, donde se hizo la plataforma de investigación en el laboratorio P3 de máxima seguridad biológica, y la sede de Rivera, en sus distintas etapas”.

Esta última está en lo que “llamamos Polo de Educación Superior. Era un predio de la Administración Nacional de Educación Pública que se fraccionó y esta donó una parte a la Udelar y a la Universidad Tecnológica”.

“En todas esas obras tuve un trabajo directo. Siempre en un rol de gerente, no de ejecución. En algunos casos, como en Salto y en Maldonado, me tocó la dirección directa de la obra. Siempre con proyectos de la Dirección General de Arquitectura (DGA). Entonces, ellos hacen los proyectos y nosotros la gestión de las obras”.

La ejecución en general, en el interior, ha sido delegada a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). “Esta es un poco la estructura de funcionamiento que tenemos”.

Nueva sede: fruto de “un fuerte movimiento de las autoridades locales de la Udelar”

Consultada sobre cómo fue concebida la nueva sede del CUP, la responsable del PLOMLP comentó que todo comenzó “a raíz de un fuerte movimiento de las propias autoridades locales de la Udelar. Hay que decir que el por entonces director del CUP Líber Acosta tuvo un protagonismo muy importante y logró convencer y demostrar que el crecimiento estaba requiriendo una nueva sede”.

“Así se conformó una Comisión Pro Nueva Sede Universitaria. Tuvo el apoyo de la Junta Departamental y había diputados apoyando. Empezamos las negociaciones con la intendencia para ver qué predio nos podían brindar. Hubo una serie de conversaciones”, detalló.

“Finalmente, la intendencia accedió a donarnos el predio donde funcionaba el Corralón, que para nosotros era fundamental por el lugar. Tiene una ubicación estratégica porque está en el el área de la salud y todavía es muy céntrico”.

“Está muy vinculado con el deporte. Es un lugar de visibilidad, porque está en uno de los puntos más altos de la ciudad. O sea, era un lugar emblemático y a nosotros nos venía muy bien”, agregó.

“Entonces, con esa donación de la intendencia que realmente fue muy importante, trabajamos para hacer lo que sería la mudanza de la sede. Se definió el programa y lo que se precisaba para la nueva sede y se estableció un determinado partido, así le llamamos nosotros, que es la forma de disponer los edificios en el predio”.

Financiamiento

A posteriori hubo que conseguir el financiamiento. Heinzen especificó que “la mayoría del financiamiento lo hizo la Udelar a través de los fondos del propio PLOMLP. Luego, la Intendencia de Paysandú consiguió una donación importante de 194 millones de pesos desde Presidencia de la República”.

Esta última “es otra plata de fondos nacionales que se canalizó a través de la intendencia. Y el último financiamiento viene a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que es un banco de desarrollo”, para el tercer edificio.

El banco prestó 6 millones de dólares. “Le llamamos edificio CAF para distinguirlo, porque además tiene una dinámica propia de financiamiento, debemos rendir los recursos de determinada manera”, menciona la arquitecta.

“Una cosa son los dineros nuestros y otra cosa los que nos prestan. De esa manera, tenemos financiados los tres principales edificios y quedaría pendiente –va a estar en la distribución presupuestal que estamos haciendo– el Jardín Universitario, que es el corazón de manzana, más una adecuación de la franja de los edificios que están sobre una de las calles”.

Un proyecto muy funcional

Al describir la funcionalidad de cada edificación, la responsable del PLOMLP explicitó a la diaria que “en el edificio Zorrilla, (por tener frente a dicha calle y Solís) si pasas por ahí, vas a ver que hay una gran estructura de cuatro niveles ya conformada. Ese es el edificio que va a tener la administración, el cogobierno, las oficinas docentes, de investigación y de gestión académica.

Heinzen agregó: “Tendrá un piso específico de enseñanza para Medicina, para instalar simuladores y aulas para enseñanza de todas las carreras afines. Hay algún aula más especial para las carreras de arte”.

Esta construcción “está concebida como un edificio pórtico, o sea, de entrada a todo el predio. Se entrará por ahí a lo que llamamos Jardín Universitario”. El resto de los edificios se conforman alrededor de este.

“Una de las condiciones que nos propusimos fue tratar de conservar lo máximo posible el único edificio de planta nueva. Los otros dos edificios son más bien refuncionalización de lo existente. Por un lado, en el caso de calle Herrera, el edificio tiene un muro, una ochava muy característica que tiene el número 1906, y nos pareció importante mantener esas preexistencias para el barrio y para la ciudad. Por lo que vamos a reusar algunos de esos elementos. Ahí había una línea de galpones con buenas cerchas que vamos a mantener”.

Al ahondar, informó que “al edificio Solís –antiguos talleres y lugar donde se guardaban los camiones– lo vamos a refuncionalizar con aulas. Además, estará la biblioteca, la cantina y algún laboratorio especial”.

“En el edificio Herrera, que es de una sola planta, al que le reusamos la cubierta y las cerchas, se instalará la plataforma de investigación. Todos los laboratorios, incluidos los de la Estación Experimental Mario A Cassinoni, van para ahí”.

Equipo “muy sólido”

Sobre el proceso constructivo, manifestó que “no es por etapas, es más o menos en simultáneo. Ello tiene que ver con la capacidad de trabajo de nuestros equipos, porque responder a un proyecto de esta magnitud, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados, nos dificulta atender al resto. Entonces se planteó primero el proyecto de Zorrilla, luego el de Herrera, ya licitado. Esos dos están en obra. Ahora estamos trabajando en el proyecto ejecutivo de Solís para hacer un llamado a precios”. Heinzen destacó que dispone “de un equipo de arquitectos de la DGA muy sólido, con ayudantes de arquitectos también” que están con mucho trabajo.

Insistió en la metodología de trabajo: “Nosotros hacemos, en este caso, la gestión y la supervisión de obra y la gestión de los fondos la hace la CND, todo bastante complejo. Entre la CND y nosotros hay mucha interrelación. Es una tarea larga”.

Sobre los plazos de ejecución, fundamentó que “cada obra es diferente. Por ejemplo, el edificio Zorrilla a junio del 2027 estaría terminado. El de Herrera el fin de obra es más bien para octubre del 2027”. En relación al valor de las obras, reiteró que “siempre hablamos de 26 millones de dólares. Esa es la plata que tenemos. Y es lo que tiene que salir”.

Al mencionar la amortización del préstamo CAF, dijo que había cierta confusión. “La intendencia fue quien tomó el préstamo porque la Udelar no podía hacerlo. La intendencia era quien tenía el aval para responder frente al banco. Ya vino la primera de tres partidas, que ya la estamos rindiendo. Las rendiciones y la amortización las hace la Udelar.

El contacto “directo con las obras en Paysandú” lo tiene el arquitecto Federico Fabrín.

Manejo prudente de los recursos y “muchos controles”

A todo esto, la Udelar tendrá que definir qué hace con la infraestructura edilicia que ya tiene en Paysandú. “Puedo saber un poco”, dice Heinzen.

“Hay partes de esta sede (Florida y Montevideo) que se mantendrán y otras que se podrán vender. La idea es concentrar la mayor parte de las funciones en las nueve sedes, entre otras cosas, para bajar costos”.

A Heinzen le interesó destacar a la diaria “que los fondos se están gestionando bien, con prudencia y, además, con muchos controles”.

En el final, remarcó que la Udelar, entre otros planteos, está solicitando al Parlamento una partida para obras, para no tener que posponer avances o enlentecer ejecuciones.