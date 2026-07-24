ISEF desarrolla con usuarios y personal del hospital el proyecto “Derecho a la salud integral”

El coordinador del proyecto, el docente adjunto Edwin Cañón Buitrago, destacó que el proyecto representa una experiencia innovadora en Uruguay.

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El vínculo entre el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y el Hospital Escuela del Litoral (HEL) se viene fortaleciendo desde hace muchos años.

El proyecto fue aprobado en la convocatoria de extensión universitaria de 2025 de la Universidad de la República (Udelar) y comenzó su ejecución este año. Docentes y estudiantes (algunos cursando posgrados) del instituto desarrollan el proyecto de extensión “Derecho a la salud integral: prácticas corporales como herramienta terapéutica” en el HEL Galán y Rocha.

La propuesta tiene como destinatarios a funcionarios del hospital y a usuarios y articula la educación física con equipos interdisciplinarios de salud para contribuir al bienestar de los partícipes.

De hecho, el proyecto se “realizaba desde antes de la financiación por parte de la Udelar”.

La iniciativa tuvo su punto de partida en una iniciativa del Departamento de Salud del instituto, en el que participa un conjunto de docentes.

El objetivo es fortalecer los procesos de cuidado desde una perspectiva de salud integral, incorporando prácticas corporales como herramienta terapéutica y de promoción de derechos.

El proyecto, en plena ejecución, incluye un conjunto de actividades y metodologías con intervenciones en diferentes áreas del hospital, y “en el segundo y tercer nivel de atención nos preguntamos cómo nos integramos allí, cuál sería nuestro papel”, expresó el coordinador.

“Con el funcionario trabajamos en las pausas activas y en distintas secciones; dependiendo de las circunstancias, pueden hacer 10 o 15 minutos de actividades dentro de la jornada”.

Cañón describe que se hizo “un trabajo en la policlínica Chaplin con personas trans, donde una profesional de educación física se insertó para trabajar desde la perspectiva integral, más enfocada al género y a los derechos humanos”.

En el hospital “trabajamos con personal de enfermería, que planteaba falta de actividades. También a la interna del Programa de Atención Integral a la Diabetes (PID), en la internación en Salud Mental, en el Hospital de Día y en espacios de pausas activas dirigidos al personal de salud”. Del PID participan unas 11 personas.

“Desde la Udelar entendemos que su incorporación puede contribuir significativamente a los procesos de promoción, cuidado y atención de la salud desde una mirada interdisciplinaria”, expresó Cañón.

ISEF en Paysandú

El ISEF tiene un fuerte desarrollo en el Centro Universitario de Paysandú (CUP) del Centro Universitario Regional litoral norte (Cenur Litoral Norte). Desde 2006 el ISEF integra la Udelar y actualmente depende directamente del Consejo Directivo Central (CDC).

La directora del ISEF, Mariana Sarni, dijo a la diaria en Paysandú que la institución atraviesa una etapa de fortalecimiento académico con el objetivo de conformar una facultad.

La formación en educación física comenzó en Paysandú en 1987. Por entonces los estudiantes podían cursar dos años en la ciudad y debían finalizar la carrera en Montevideo.

Con el paso del tiempo, la propuesta se consolidó hasta transformarse en una referencia regional que hoy recibe a estudiantes de prácticamente todos los departamentos del país.

“Tenemos estudiantes de Rocha, Cerro Largo, Montevideo, Treinta y Tres y de toda la región”, explicó a la diaria Federico Saredo, coordinador de la carrera en la sede universitaria.

Con más de 6.000 estudiantes, ahora la carrera completa también puede cursarse en Rivera como parte del proceso de descentralización impulsado por la Udelar.

Convenios complementarios con clubes e instituciones

Por razones disciplinarias y de las funciones universitarias –docencia, investigación y extensión–, el ISEF se vincula con diversas instituciones, clubes, CAIF y organizaciones sociales locales.

En Paysandú existe una serie de convenios con clubes deportivos que, al facilitar su infraestructura, permiten la continuidad de las prácticas curriculares. En contrapartida, el ISEF brinda asesoramiento, formación y pasantías.

Aunque el ISEF construyó un gimnasio en un espacio de la exterminal de ómnibus, lo locativo es una fuerte limitación para una carrera que recibe anualmente entre 200 y 250 estudiantes. “No contamos con una cancha cerrada y techada para la licenciatura en Paysandú”, subrayó Federico Saredo.

Con la Intendencia de Paysandú y con la Secretaría Nacional del Deporte (SND) hay sendos acuerdos para utilizar la pista de atletismo y la piscina.

Un trabajo interdisciplinario

Cañón contó a la diaria que una de las preocupaciones del instituto es “pensar algunos desafíos de la Udelar y de la educación física”. “Estamos pensando la inserción del profesional en educación física en las disciplinas vinculadas al Sistema Nacional Integrado de Salud. Es algo novedoso, sale de lo tradicional. Uruguay no tenía experiencia”.

Cañón destacó la existencia de experiencias en otros países, como Brasil. Allí “el profesional de educación física está en el primer, segundo y tercer nivel de atención de la salud. Se trata de pensar un trabajo interdisciplinario. Se piensa la producción del cuidado”.

Hay que tener en cuenta “que el profesional en educación física está en espacios limitados, como la escuela, el liceo o clubes deportivos, o en algunas instancias públicas o programas de las intendencias”, señaló.

Venturino: “Fortalece el trabajo de equipos de salud”

El doctor Sergio Venturino, director del HEL, al ser consultado manifestó que “como hospital universitario tenemos el desafío y también la responsabilidad de generar estos espacios de formación, investigación y extensión. Este proyecto mejora la atención de los usuarios, fortalece el trabajo de los equipos de salud y provee evidencia científica desde nuestro propio territorio”.

Venturino destacó “el trabajo conjunto entre el hospital y la Udelar”, ya que “permite generar conocimiento aplicado y fortalecer el rol formador de la institución”.

Al mismo tiempo, comentó que “existe evidencia de que estas prácticas mejoran el clima de trabajo, favorecen la convivencia, ayudan a prevenir el burnout y terminan impactando positivamente en la calidad de atención que reciben los usuarios”.

Asimismo, resaltó “la flexibilidad del equipo universitario para ampliar el alcance de la propuesta hacia nuevos servicios hospitalarios y continuar incorporando áreas de trabajo según las necesidades de la institución”.

A juicio de Cañón, “el proyecto representa una experiencia innovadora en Uruguay. La incorporación de la educación física dentro del sistema de salud es muy reciente y prácticamente no encontramos experiencias documentadas en estos ámbitos; esto hace que este proyecto sea tan novedoso como desafiante”.